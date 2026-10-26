"¡Gran victoria de Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España".

Con ese mensaje en X, publicado nada más conocerse el resultado, Pedro Sánchez convirtió la noche electoral brasileña en un acto de su precampaña. Ángel Víctor Torres, Elma Saiz y Óscar Puente se sumaron enseguida al coro.

Conviene empezar por los hechos. Lula ganó este domingo la segunda vuelta con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro: 4,4 millones de votos de diferencia, tras haber quedado 2,2 millones por detrás en la primera vuelta.

Es la primera vez desde que la Constitución de 1988 instauró la segunda vuelta que el segundo de la primera vuelta acaba en la Presidencia.

No hay pruebas de que el resultado no sea legítimo. Que las instituciones electorales de la mayor democracia de América Latina hayan funcionado es una buena noticia.

Por eso resulta inadmisible la reacción de Flávio Bolsonaro, que ha anunciado que pedirá la anulación de unas elecciones perdidas por millones de votos: "Es imposible reconocer las elecciones en esas condiciones".

Es el guion de su padre en 2022, que desembocó, el 8 de enero de 2023, en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Jair Bolsonaro está hoy condenado. Su hijo no parece haber aprendido nada.

La derecha que no acepta sus derrotas le regala a la izquierda su mejor argumento. Que tomen nota quienes en España hablan de "pucherazo" cada vez que un resultado les contraría.

Es legítimo, eso sí, exigir que el Supremo explique por qué el magistrado Cristiano Zanin, que fue abogado personal de Lula, prorrogó dos horas la votación en buena parte de las urnas a petición de la campaña del presidente, cuando muchas mesas ya habían cerrado.

Pero esa explicación se reclama por los cauces institucionales, no con relatos de fraude. Tras la hora prevista de cierre se registraron 35.521 votos, una fracción ínfima de la diferencia. Y la propia campaña de Flávio había pedido ampliar el horario por las lluvias.

Defender la limpieza del recuento no obliga, sin embargo, a felicitar al vencedor. Legitimidad no es ejemplaridad.

Lula llega a su cuarto mandato con una mochila que la propaganda progresista prefiere olvidar. Bajo su primer Gobierno estalló el mensalão. Después llegó el saqueo de Petrobras que destapó Lava Jato.

El juez Sergio Moro condenó a Lula en 2017 por corrupción y blanqueo, la condena fue confirmada en dos instancias y Lula pasó 580 días en la cárcel. En 2021, el Supremo anuló sus condenas porque el juzgado de Curitiba no era competente. No lo declaró inocente: ni siquiera entró en el fondo.

A esa biografía se suma una política exterior indulgente con los autoritarismos de su órbita. Lula atribuyó a una "narrativa" la fama de dictador de Maduro y llegó a sostener que Zelenski era "tan responsable como Putin" de la guerra.

Muchos brasileños han votado más contra el apellido Bolsonaro que a favor del PT. Nada de eso convierte a Lula en un modelo exportable.

Y, sobre todo, España no es Brasil.

Sánchez se apropia de una victoria ajena porque la propia no aparece en los sondeos. La última encuesta de SocioMétrica para este diario otorga al PP 135 escaños frente a los 108 del PSOE, y una mayoría de 200 diputados a PP, Vox y UPN.

La "remontada" es, por tanto, un deseo. Y el paralelismo, un artificio. Lula ha remontado frente a un rival que ponía en duda las reglas del juego. Sánchez no tiene enfrente a ningún Bolsonaro, y lo que debe es rendir cuentas de más de ocho años en el poder.

Cuentas de una legislatura estéril, con más decretos ley que leyes y sin Presupuestos. De una precampaña regada con los "martes sociales" del Consejo de Ministros. Y de una corrupción que cerca al PSOE, de Santos Cerdán al tráfico de influencias de Begoña Gómez o las joyas de Zapatero.

Sánchez se presenta además en Bruselas como socialdemócrata europeo, pero en abril reunió en Barcelona a Lula, Petro y Sheinbaum en una cumbre que acabó con críticas a la presión sobre Cuba. Sánchez ha elegido familia política, y no es la europea.

Aquí la alternativa al Gobierno, la del PP y Vox, no pide anular elecciones. Aquí las encuestas no anuncian remontada alguna. Y aquí quien tiene que explicar la corrupción de su entorno no es la oposición, sino el presidente.

Lula ganó porque una mayoría de brasileños temió más a su rival que a él. Sánchez pretende repetir la jugada agitando fantasmas ajenos.

Pero el 29-N no se vota a Bolsonaro. Se vota a Sánchez.