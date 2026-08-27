El FC Barcelona ha renunciado a rendir tributo a sus futbolistas campeones del mundo con la Selección Española para no irritar al independentismo, inmerso en una campaña de protesta contra la Policía Nacional.

La junta directiva ha optado este miércoles por cancelar el reconocimiento institucional previsto en el Spotify Camp Nou para el partido de hoy entre el Barça y el Athletic, y sustituirlo por un "acto de exaltación de la estelada".

En el origen de la decisión está la incautación el pasado domingo de una bandera independentista a un joven seguidor culé en los accesos del estadio del Elche.

El incidente degeneró en una desproporcionada carga policial que acabó con el aficionado reducido en el suelo y agredido por un agente.

En respuesta a estos hechos, el club blaugrana ha decidido dar cobertura al reparto masivo de 10.000 esteladas promovido por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural en las gradas del Camp Nou.

Por descontado, la brutalidad policial demostrada en Elche merece la más rotunda condena.

El uso desmedido de la fuerza contra un aficionado, y cualquier exceso en el ejercicio de la seguridad ciudadana, resultan inaceptables en un Estado de derecho. Los hechos deben ser investigados y sancionados con el máximo rigor por la Dirección General de la Policía.

Pero una entidad de la dimensión del FC Barcelona debería saber distinguir con ecuanimidad la conducta individual de unos agentes de la justa celebración de un éxito deportivo.

Futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo o Pau Cubarsí han sido piezas fundamentales en el título conquistado por la Selección. Confundir el desempeño profesional de estos jugadores con un desacertado operativo policial está fuera de lugar.

El Barça ha preferido, sin embargo, ceder ante la furia separatista. Al cancelar el homenaje, la directiva asume el relato independentista que convierte a la Selección Española en el símbolo de un supuesto "Estado represor", tomando a los deportistas como rehenes de un conflicto político.

Y de esa forma incurre en el disparate de asimilar a sus propios jugadores con los policías agresores.

Es de lamentar que existan aficionados tan fanáticos como para anteponer su sectarismo a la pasión futbolística. También en San Mamés se ha vivido recientemente un episodio de esta naturaleza.

Durante el encuentro entre el Athletic Club y el Sevilla FC del pasado sábado, un sector de la grada abucheó la proyección de imágenes del combinado nacional durante el tributo a los internacionales rojiblancos Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams.

Resulta triste comprobar cómo la intolerancia de algunos aficionados impide festejar un triunfo deportivo que pertenece a todos los españoles por igual.

Pero el reproche debe ser aún mayor para la cúpula del FC Barcelona.

Porque, una vez más, el Barça ha supeditado su agenda deportiva a las prioridades del nacionalismo, como ya lo hizo cuando se adhirió durante los tiempos del procés a las reivindicaciones soberanistas del "derecho a decidir".

Joan Laporta ha argumentado que "no era el momento más adecuado" para el homenaje". Pero plegarse a las exigencias de las plataformas separatistas es un acto de cobardía que sacrifica ante la presión callejera el merecido reconocimiento del mérito de sus futbolistas.

El presidente del Barça ha intentado justificar la decisión argumentando que el fútbol debe servir para "unir y no para generar enfrentamientos".

Y no parece que la mejor forma de lograrlo sea cancelar la celebración de un triunfo que apela a todos los ciudadanos para reemplazarla por una manifestación política que sólo representa a una parte de los catalanes.