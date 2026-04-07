Este 6 de abril de 2026, la humanidad ha vuelto a registrar un hito en la historia de la exploración espacial.

La misión Artemis II, que ya puede considerarse la más trascendental del siglo XXI, ha cumplido su sexto día de navegación. Los cuatro astronautas de su tripulación se han convertido en los primeros seres humanos en acercarse a nuestro satélite natural desde que el programa Apolo se cerrara en 1972.

Este lunes ha marcado el momento de la verdad para la nave Orion. Tras un lanzamiento impecable el pasado 1 de abril, la misión ha entrado en su fase más crítica y simbólica. Porque la tripulación no sólo está probando sistemas, sino ensanchando los horizontes de nuestra especie en tiempo real.

La trascendencia de este acontecimiento bien puede condensarse en el lema olímpico actual, que encapsula con precisión el espíritu de Artemis II: Citius, altius, fortius –Communiter (Más rápido, más alto, más fuerte – Juntos).

"Más rápido", porque el desarrollo de la misión refleja la urgencia de esta nueva era.

Hoy, la carrera espacial ya no es, como en los años 60, la competición de contornos románticos entre Estados Unidos y Rusia, sino una rivalidad sistémica con China por la hegemonía tecnológica. El objetivo de la NASA es consolidar su presencia antes de que el programa espacial de Pekín logre poner sus propios astronautas en el Polo Sur lunar.

"Más alto", porque, en la tarde de este lunes, la humanidad ha llegado donde nunca había estado.

Artemis II ha pulverizado el récord de distancia respecto a nuestro planeta natal, superando los 400.171 kilómetros que alcanzó el Apolo 13 en 1970. Al filo de la medianoche, la nave ha sobrevolado la cara oculta de la Luna, permitiendo que ojos humanos contemplen ese relieve accidentado por primera vez en medio siglo.

El "más fuerte" atañe a la sofisticación de la ingeniería.

El cohete SLS y la cápsula Orion constituyen la tecnología más resistente jamás construida para el vuelo tripulado. El escudo térmico de la nave deberá soportar temperaturas extremas en su regreso, demostrando una robustez que deja pequeños a los medios de la era analógica.

Pero es el "juntos" el componente más relevante del lema a efectos de este caso.

Porque Artemis II no es, ni mucho menos, un éxito exclusivamente estadounidense. Es, de hecho, el experimento de cooperación multilateral más complejo de la historia.

Bajo el liderazgo de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) ha aportado el módulo de servicio vital para la supervivencia de la tripulación, que también se ha beneficiado de las contribuciones de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y el respaldo logístico de Japón (JAXA)

En este entramado, la industria española también juega un papel clave, a través de empresas como Airbus, Indra o GMV, consolidando la huella española en la conquista del espacio.

Resulta irónico que este despliegue de multilateralismo se produzca, precisamente, bajo la administración de Donald Trump.

Existe una contradicción evidente en el populismo espacial del presidente, que no duda en apuntarse el tanto político de una misión que él mismo ha puesto en riesgo con recortes presupuestarios drásticos en las áreas científicas de la NASA. Como el hecho de que, mientras la Casa Blanca abraza el unilateralismo y el aislacionismo en la Tierra, la NASA se vea obligada a depender de sus aliados para alcanzar la Luna.

Una vez más, Estados Unidos demuestra ser capaz de llevarnos, simultáneamente, al cielo con el viaje a la Luna y al infierno en conflictos como los de Oriente Medio.

Lo fundamental es que, al rodear la Luna, la humanidad se hace más grande.

Esta odisea debería servir por tanto como un recordatorio de lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos unidos bajo un objetivo común. Y, el contemplar la Tierra desde la inmensidad del cosmos a 400.000 kilómetros de distancia, como una invitación a relativizar las nimias fronteras terrestres en cuya disputa hoy se desangra el planeta.

El contexto actual no es parangonable al optimismo social que envolvió el alunizaje de 1969. Pero, precisamente, en un tiempo de incertidumbre y desesperanza ante el futuro, el logro de Artemis II insufla un valioso atisbo de esperanza.