La madrugada del 3 de enero marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea de Venezuela.

La Operación Resolución Absoluta ejecutada por Estados Unidos culminó con la captura de Nicolás Maduro, dictador responsable del mayor éxodo migratorio de Iberoamérica, la destrucción de las instituciones democráticas venezolanas y el empobrecimiento brutal de un país que posee las mayores reservas petroleras del mundo.

Esta noticia debería celebrarse sin ambages. Un tirano ha caído y millones de venezolanos pueden albergar esperanzas de recuperar su libertad.

Lo cual es compatible con las dudas razonables, tanto jurídicas como políticas, que plantea una operación que, por ejemplo, permitiría hoy que Putin secuestrara a Zelenski esgrimiendo acusaciones de narcotráfico similares.

Sin embargo, esa alegría se ve ensombrecida por una realidad inaceptable. Washington pretende sustituir una dictadura por otra versión más presentable del mismo régimen criminal.

Alberto Núñez Feijóo lo ha expresado con claridad: las dictaduras no se derriban a medias.

El presidente del Partido Popular rechaza categóricamente que Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia como presidenta encargada, dirija la transición venezolana.

Delcy Rodríguez no es una figura neutral ni una tecnócrata apolítica. Es la mano derecha de Maduro, cómplice de violaciones masivas de derechos humanos (sancionada por la propia Unión Europea y por Estados Unidos), protagonista de la corrupción endémica que ha saqueado Venezuela y arquitecta del entramado represivo que ha encarcelado a miles de opositores.

Presentarla como solución no constituye una transición democrática, sino una operación de continuidad del chavismo.

Las últimas horas confirman que el régimen socialista no tiene intención alguna de ceder el poder.

El Tribunal Supremo de Justicia, instrumento judicial del chavismo, ordenó que Rodríguez asuma la presidencia invocando la Constitución bolivariana.

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López juró lealtad a la nueva mandataria y aseguró la "cohesión" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional, mantiene el control férreo del Poder Legislativo.

La cúpula chavista permanece intacta, reorganizada pero inalterada en su esencia autoritaria.

Ninguna voz oficial ha mencionado elecciones libres, observación internacional independiente o reconocimiento de la victoria electoral de Edmundo González Urrutia.

Porque esa es la cuestión fundamental que Donald Trump y su administración parecen olvidar deliberadamente: Venezuela celebró elecciones el 28 de julio de 2024. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, líderes de la oposición democrática, ganaron con claridad las elecciones en circunstancias heroicas, enfrentando represión, inhabilitaciones arbitrarias y fraude electoral masivo.

González Urrutia es por tanto el presidente legítimo de Venezuela. Machado representa la legitimidad moral de millones de venezolanos que arriesgaron su vida para votar por la libertad.

Ambos encarnan la vía democrática, pacífica y constitucional para que Venezuela recupere su lugar entre las naciones libres.

Las declaraciones de Trump sugiriendo que Machado "no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país" constituyen una afrenta imperdonable a la dignidad del pueblo venezolano y una traición a los principios democráticos que Estados Unidos declara defender.

Es cierto que el secretario de Estado Marco Rubio ha adoptado un tono más matizado, advirtiendo que juzgará al gobierno venezolano "por lo que haga" y señalando que Maduro era "alguien con quien no se podía trabajar", implicando que Rodríguez podría ser diferente.

Pero el pragmatismo no justifica la legitimación de una dictadura maquillada.

Feijóo, por su lado, merece reconocimiento por su coherencia democrática.

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se alinea con Brasil, México, Colombia y otros gobiernos de izquierda populista latinoamericanos condenando la intervención estadounidense (pero sin ofrecer alternativa real para la democratización venezolana), el líder del PP defiende simultáneamente tres principios irrenunciables: celebrar la caída de Maduro, rechazar que su régimen se perpetúe bajo nueva dirección y respaldar inequívocamente a los líderes democráticos legítimos.

La posición del Gobierno español resulta doblemente lamentable. Por un lado, condena "la violación del derecho internacional" sin alegrarse por la captura del tirano que ha causado sufrimiento inimaginable a millones de españoles de origen venezolano y a los ciudadanos españoles presos en cárceles caraqueñas.

Por otro, renuncia al liderazgo que España debería ejercer en Iberoamérica, permitiendo que José Luis Rodríguez Zapatero (cuyas relaciones opacas con el chavismo deberían preocupar en la Moncloa) haya condicionado durante años la política exterior española hacia Venezuela.

Venezuela no necesita otra dictadura con rostro femenino. Necesita elecciones libres, liberación de presos políticos, retorno de exiliados y reconocimiento de quienes ganaron legítimamente en las urnas.

Trump ha capturado a Maduro, pero está estafando a los demócratas venezolanos. Europa, y España especialmente, deben exigir que la transición respete la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024.

De lo contrario, la Operación Resolución Absoluta no habrá resuelto absolutamente nada.