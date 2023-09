La reunión en Bruselas de la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz con el prófugo de la justicia Carles Puigdemont, el líder del golpe contra la democracia ejecutado por los partidos independentistas catalanes en octubre de 2017, debe ser gestionada por el Gobierno de la única manera admisible en una democracia funcional cuyo respeto por la legalidad y la separación de poderes siga en pie: con el cese de la líder de Sumar.

La reunión, cuyo objetivo ha sido negociar el apoyo del fugado a un gobierno de Pedro Sánchez, no tiene precedentes en la democracia española. Ni siquiera las negociaciones del Gobierno de Felipe González en Argel con la ETA de finales de los años 80 o las del de Aznar en Zúrich en 1999 son comparables. En primer lugar, porque esas reuniones no fueron públicas ni oficiales. En segundo lugar, porque no tuvieron la pretensión de blanquear la banda terrorista. Y en tercer lugar, porque su objetivo no era negociar la mejor manera de conceder las exigencias de los etarras, sino, precisamente, la de acabar con la violencia del terrorismo.

¿Qué otro sentido tenía el viaje de Díaz más que el de encontrar la mejor manera de que el Gobierno reconozca, facilite y ampare los objetivos del independentismo?

Parece imposible desligar la visita de Yolanda Díaz, una humillación del Estado frente a quien se alzó en su contra hace seis años, de las exigencias previas de Carles Puigdemont y que mañana martes se harán públicas. Unas exigencias que pasan por la amnistía, por un referéndum de autodeterminación y por una "foto" que simbolice, precisamente, el arrodillamiento de la democracia española frente a sus enemigos.

La amnistía está en marcha, enmascarada con el eufemismo de la desjudicialización, y el simple hecho de que un Gobierno democrático se la plantee nos sitúa en unos presupuestos radicalmente inaceptables, los del "reconocimiento" de que la España constitucional es un régimen intrínsecamente antidemocrático. Es decir, la aceptación por parte del Gobierno de que aquellos que se alzaron contra la democracia tenían no sólo la razón política, sino también la razón moral.

La foto con la vicepresidenta del Gobierno, mucho más que un simple gesto, está ya en manos de Puigdemont. Que esa foto haya tenido lugar en el Parlamento Europeo sólo hace más dolorosa la inapelable derrota de la España constitucional, inerme frente a aquellos que, como Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, han aceptado ya que no existe precio lo suficientemente inaceptable que pagar, incluida la de la subasta de la soberanía nacional, a cambio de su permanencia en el poder.

A la vista de lo ocurrido hoy, parece legítimo coincidir con los más críticos en sus advertencias contra este Gobierno. Porque si el Ejecutivo es capaz de concederle a Puigdemont la amnistía y una foto con la vicepresidenta, es previsible que no tenga tampoco el menor reparo en conceder también un referéndum de autodeterminación, enmascarado con el eufemismo que mejor convenga en su momento.

Contrasta el esfuerzo de Yolanda Díaz por blanquear y rehabilitar a Puigdemont, un proceso ya ensayado durante la legislatura pasada con ERC, Podemos y el EH Bildu de Otegi, con su teatral indignación frente al comportamiento de Rubiales tras la final del Mundial femenino. ¿Es que acaso el beso de Rubiales es más grave que el golpe de Estado y la malversación de fondos públicos atribuida a los líderes del procés, y entre ellos, como número uno de la Generalitat en aquel momento, Carles Puigdemont?

No existe justificación para la claudicación del Estado frente a quienes han atentado contra los más elementales principios democráticos y contra quienes alientan día a día el enfrentamiento entre españoles. Frente a quienes consideran que la política es el terreno de lo teatral, de lo líquido, del relativismo moral más absoluto. Porque reunirse con un prófugo de la justicia que se alzó contra la democracia no es inmoral. Es amoral, algo que nos sitúa en un escenario muy diferente al de las meras discrepancias ideológicas.

Díaz no ha dado explicaciones del porqué de su viaje ni de lo hablado y negociado con Carles Puigdemont. Olvida la vicepresidenta que una reunión con Puigdemont no se puede justificar jamás en su condición de líder de Sumar porque una vicepresidenta no deja de serlo a voluntad. Especialmente cuando el objetivo de sus atenciones es el líder de un partido xenófobo, que desea una España con ciudadanos de 1a y de 2a, y cuyo objetivo es la desaparición del Estado que ella ha prometido proteger.

Yolanda Díaz debe ser cesada por el presidente a riesgo de que la desconexión del Gobierno con los ciudadanos a los que se debe llegue al punto de no retorno. Algo que no sería tan grave, en cualquier caso, como la desconexión de estos con la democracia liberal o como la perdida de su confianza en las instituciones. La visita de Yolanda Díaz al prófugo Puigdemont supone una ceremonia de pleitesía del Estado frente a un enemigo declarado del Estado y de la Nación española. Y debe ser sancionada como tal.

