La fábula de la rana y la olla de agua caliente ya no sirve como metáfora del proceso de doma que este Gobierno ha aplicado sobre los españoles, pero muy especialmente sobre los votantes del PSOE. La rana hace años que murió hervida y calentar más la olla, que es a lo que la Moncloa se dedica desde la noche del domingo 23 de julio, tiene el mismo impacto sobre los ciudadanos que un placentero chirimiri de verano.

Algunos, sobre todo entre los medios de estricta obediencia monclovita, hasta le han encontrado el gusto a ese calentamiento global de las instituciones. Lo que primero era impensable ("el PSOE jamás haría eso") pasa después a ser debatible ("diálogo y concordia") y luego incluso razonablemente necesario ("pasemos página en Cataluña"). La rutina ya la conocemos y es siempre la misma.

Ayer lunes 4 de septiembre una vicepresidenta del Gobierno se reunió con el líder de un golpe contra la democracia del Estado al que ella representa, un tipo que huyó del país en posición fetal en el maletero de un coche tras llevar a los españoles al borde de una guerra civil, y España reaccionó con la misma cara de pasmo con la que el ganado bovino ve pasar el tren. Total, qué más da ya todo.

La vicepresidenta lo hizo a cambio de los siete votos del golpista, cuya importancia es para este Gobierno incalculablemente mayor que los 137 del PP. No porque pesen más, sino porque los convierten en irrelevantes. Luego, el PP se encargó de avalar su propia marginación defendiendo una negociación "diferente" con Junts. Así, el PSOE y Sumar blanquean al golpista Puigdemont, y el PP blanquea al PSOE y a Sumar negociando con el partido del golpista. No me extraña que en Génova anden buscando estrategas.

Carles Puigdemont junto a Yolanda Díaz en el Parlamento Europeo. EFE

Hay una segunda metáfora muy utilizada en criminología y que quizá por eso mismo es aplicable a este Gobierno. Es la de la ventana rota. Dice esa metáfora que una casa con una ventana rota que no es reparada por nadie tiene más probabilidades de ser vandalizada. Primero, los gamberros romperán una segunda ventana a pedradas. Luego, una tercera. Luego una cuarta. Luego okuparán la casa. Luego arrancarán las tuberías. Luego le prenderán fuego. Si el ayuntamiento no hace nada, pronto será vandalizado todo el barrio. De acuerdo con esta teoría, los signos visibles de la delincuencia y de los comportamientos antisociales generan por sí mismos y a velocidad exponencial más delincuencia y comportamientos antisociales.

Las ventanas rotas de la democracia española están hoy por doquier. Ayer, la vicepresidenta serró una viga maestra de la casa y el PSOE reaccionó con la misma cara de pasmo con la que el ganado bovino ve pasar el tren. A fin de cuentas, son ellos los que han okupado la casa tras romper todas las ventanas. Cuando esta se derrumbe, deben pensar, ya okuparán otra. Pero un país no es una casa.

Las fotos de la vicepresidenta del Gobierno de alegre cháchara con un prófugo deberían avergonzar a todos los españoles, aunque está claro que no lo hacen. Pero hasta el más imbécil de los ciudadanos debería llegar por sí solo a la conclusión de que no parece buena idea vandalizar la casa en la que vives.

