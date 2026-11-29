Hubo un estadounidense, Robert Paxton, que nos enseñó lo que deberíamos haber sabido de Vichy.

Un inglés, Julian Barnes, que, siguiendo la pista de un loro verde disecado, encontró a un Flaubert al que generaciones de peregrinos de Croisset habían acabado por perder de vista.

Hubo otro estadounidense, el historiador Robert Darnton, que, a partir de un enigma minúsculo (la caza de los gatos del vecindario por los impresores del barrio de Saint-Séverin), iluminó en La gran matanza de gatos la cara oscura de la Ilustración francesa.

Pues bien, para la Francia de las guerras de religión, aquí está Nils Minkmar, gran voz del periodismo intelectual en Alemania, que llega con una novela histórica prodigiosa, Le Chat de Montaigne (El gato de Montaigne, Presses de la Cité), donde todo es ficción y donde todo es, sin embargo, verdad.

Es la virtud de esos escritores llegados de fuera que se detienen ante lo que teníamos delante de los ojos pero ya no mirábamos, y que nos hacen leer de otra manera el sentido de nuestra historia.

Minkmar se ha detenido ante Michel de Montaigne, en su castillo del Périgord, del que apenas conocemos la famosa torre y, entre los libros, la silueta de un sabio retirado del mundo para escribir mejor sus Ensayos.

Y, bajo los rasgos convencionales del gentilhombre friolero, bien abrigado con sus medias forradas de piel, redescubre a un escritor viajero que baja de su biblioteca, monta a caballo y recorre, acompañado por el fantasma de su amigo La Boétie, los caminos de un reino en guerra.

Portada de 'Le Chat de Montaigne', de Nils Minkmar. Presses de la Cité

Ve a los reyes.

Tutea a los príncipes.

Conspira con reinas que hacen campaña.

Hay días en que se diría que él mismo está curtido en el oficio de las armas, tan atento está a los caminos, a los hombres que pueden arriesgarse en ellos o a los capitanes de los que hay que saber, antes de que estén a tiro de voz, si son amigos o enemigos.

Uno se pregunta cómo pudo abrirse paso la leyenda del filósofo desencarnado, del ensayista en las nubes.

Porque este Montaigne, alcalde de Burdeos, lleva sobre los hombros la más peligrosa de las misiones.

Estamos en 1584.

"Francia se desgarra por la manera de servir al mismo Dios"

Hace 22 años que, de levantamientos en armas a edictos de paz y de ahí a nuevas matanzas, Francia se desgarra por la manera de servir al mismo Dios.

La dinastía de los Valois se muere.

Los ejércitos de Europa esperan el momento de invadir el país.

Y es entonces cuando Catalina de Médici hace llamar a Montaigne.

La reina madre ya ha enterrado a dos hijos que fueron reyes de Francia.

Del tercero, Enrique III, que no tiene descendencia, se pregunta qué ruinas dejará.

Y urde un plan del que no se sabe si es insensato o salvador, y que encarga al filósofo: ir a buscar a Pau a otro Enrique, rey de Navarra y príncipe hugonote, que allí tiene todas las razones del mundo para ser feliz.

Y hacer entender a ese hombre, muchos de cuyos comensales habían venido a París 12 años antes para su boda y encontraron allí la muerte la Noche de San Bartolomé, que ha llegado la hora de dejarlo todo, de convertirse en Enrique IV y de volver a esa ciudad que, después de todo, bien vale una misa.

Conozco pocas novelas históricas en las que se entre tan bien en la materia de una época.

Un París todavía campesino, donde el cochero necesita todo un arte para abrirse paso por las calles embarradas, los atascos de carretas y los falsos mendigos de rostro tiznado que patrullan la corte de los Milagros.

Un Burdeos donde se acecha al enemigo llegado del mar y donde el héroe adivina, en la bruma que sube del río, a los arqueros que vigilan su casa y que pronto lo acompañarán hasta su despacho de alcalde, con olor a papel nuevo, a lacre y a sudor.

El campo, donde nunca se sabe, cuando se divisa a lo lejos el humo de un tejado, si es una granja a la que prenden fuego o una familia que ha vuelto a encender el hogar para la gallina en el puchero de la cena.

Y luego, la cabaña de tres entradas que ha construido Leonor, su hija: una para los católicos, otra para los hugonotes y otra para el gato que da título al libro.

Pero, al mismo tiempo…

Este país desgarrado.

Este clima de guerra civil.

Este partido en el poder que ha devorado a sus hijos y se ha quedado sin delfín.

Manifestación en París con un cartel de Emmanuel Macron. Marcus Golejewski Europa Press

Alimentándose el uno al otro, esos extremos que son, por un lado, la Liga del duque de Guisa, que quiere toda Francia católica, y, por otro, los hugonotes más exaltados, que, con el príncipe de Condé, la quieren entera protestante.

Entre ambos, la búsqueda desesperada del moderado que, sea cual sea su fe, sepa encontrar las palabras justas para hablar a los huérfanos de todos los bandos.

¿No les recuerda nada?

Recomiendo estas páginas a quienes, en la Francia de 2026, dicen "el pueblo ha hablado" cuando han visto, como Guisa, a una clientela reunida en su patio o, como Condé, a sus lacayos decir "amén" a sus charlas de sobremesa.

El gato de Montaigne es una novela sobre la Francia de Le Pen, de Mélenchon y de aquella o aquel que, dentro de unas 20 semanas, nos librará de su doble y cómplice locura.