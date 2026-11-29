Los mítines políticos pretenden ser reuniones de familia, encuentros de parientes que tienen tanto en común que se encuentran al menos una vez cada cuatro años, y que aplauden en público comportamientos que en la vida privada resultarían insólitos.

Llaman por su apodo afectuoso o convocan a quienes hace años que no se ven, reparten besos, elogios, se corean consignas, se baila incluso, todo ello acompañado de un aplauso un poco perturbador, el mismo aplauso entusiasta y vacío que acompaña a ciertas manifestaciones de cariño público.

Que se besen los novios. Que se besen los padrinos.

El muchacho de la fotografía sonríe con el gesto de los adolescentes a los que todavía les gusta que les abracen, pero a los que empieza a dar vergüenza que lo hagamos en público.

La mano del hombre que lo estrecha le cubre buena parte de la cabeza, como si conservara el recuerdo de unas dimensiones anteriores.

He comprobado que las manos de los adultos albergan con precisión el eco de las cabezas de los niños, y que por mucho que estos crezcan, por mucho que haya que ponerse de puntillas para besarlos, esas manos adoptan, instintivamente, la curvatura de aquel cráneo que cabía entero en la palma.

Tan pequeñito.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abraza al cabeza de lista por Gipuzkoa, Jon Echeverría, en un acto electoral del PP en Eibar. José Ignacio Unanue Europa Press

Alrededor, los asistentes al mitin contemplan la escena. Una mujer sonríe con dulzura, otra observa con los labios apretados, los otros dos jóvenes en segundo plano permanecen serios. Aplauden, aliviados, porque al menos saben qué hacer con las manos ante dos personas que, al parecer, se quieren.

A la altura del abrazo aparecen dos micrófonos, dos cabecitas infantiles que, de estar encendidas, amplificarían las palabras que se dicen los protagonistas, los consejos y los agradecimientos.

Cabría preguntarse qué aparato necesitaríamos para amplificar una caricia y si una vez amplificada continuaría siendo una caricia.

Las palabras arrojadas al aire en un mitin fueron escritas para que todos las oyeran, cuantos más mejor, pero este es el caso contrario: lo que se pronuncia al oído de alguien nos encadena con un secreto. La belleza de este momento reside, en buena medida, en que quien lo presencia queda, al mismo tiempo, excluido de él.

Con la incorporación a la escenografía electoral de las madres, los hijos, las esposas y los maridos ha surgido un curioso clan, el de los parientes profesionales. Permanecen unos minutos en el escenario y dan fe de que el candidato se entronca con una familia, que despierta afecto, que fue niño, que es progenitor.

Los electores asistimos a este despliegue desde nuestras propias biografías, en las que abundan los padres difíciles, los hijos distantes, los hermanos con los que ya no nos hablamos. Es posible que durante unos segundos envidiemos no la ingrata situación del candidato, sino el que alguien lo abrace, el que tantos lo vitoreen, el que muchos lo amen.

Al fondo de la fotografía, sobre las cabezas de los asistentes, se distingue la parte inferior de un rostro masculino de proporciones colosales. La boca del cartel emerge casi tan grande como la cabeza del muchacho.

La política, amiga de las hipérboles, ha producido aquí involuntariamente una hermosa desproporción entre la propaganda y la criatura humana.

Me gustaría que existiera otra imagen, tomada unos segundos después, que nos mostrara qué hizo el muchacho cuando se apartó, cuando bajó del estrado y todos hubieran vuelto a sus asuntos.

Me gustaría saber qué hizo la mano que le protegía la cabeza. Si buscó los papeles del discurso sobre el atril, si se ajustó el puño de la camisa, si se quedó durante unos instantes suspendida en el aire, un poco huérfana, como suelen quedarse las manos cuando se nos van los niños.