"Quiero mandar un mensaje al pueblo canario: la situación migratoria está bajo control". Lo dijo Pedro Sánchez el miércoles. Entre ese día y el anterior habían llegado 3.000 inmigrantes a El Hierro, y de momento van más de 15.000.

¿Cuál es la política de Sánchez ante la inmigración? Hasta hace un año pensábamos que era favorable a ella (esto era obvio desde el Aquarius) por cuatro razones.

La primera, el suministro de superioridad moral, principal mercancía actual de los partidos de izquierda.

La inmigración es una de esas causas que la izquierda dice defender (al menos, hasta que se acerca demasiado a su casa) para justificar un estatus moral superior frente a la derecha. Yo soy bueno porque los defiendo, y tú eres malo porque te inventas problemas de integración, culturales e incluso de delincuencia.

De paso, esta era la segunda razón de Pedro. El aumento de inmigrantes y conflictos (que son bastante reales) favorece el crecimiento de Vox, y esto desgasta al Partido Popular. Todo bien.

En tercer lugar estaban las razones económicas a corto plazo. La entrada de inmigrantes supone un incremento de la fuerza de trabajo y del PIB, lo que permite afirmar a Sánchez que la economía va como un cohete.

Obviamente, esa entrada masiva también incrementa la tensión en los servicios públicos y la vivienda.

Y el saldo entre lo que contribuye y lo que recibe el inmigrante poco cualificado es deficitario para el Estado del bienestar, lo que hace sospechar que el cohete es, en realidad, un petardo. Pero eso ya es a largo plazo. Los que vengan detrás que arreen.

Todo eso explicaría esa política tan favorable a la inmigración. Y tan a contracorriente, que ha merecido el reproche de nuestros socios europeos.

Pedro Sánchez, en un acto de campaña del PSOE en Barcelona. Lorena Sopena Europa Press

Digo que hasta ahora sospechábamos que estos eran los pilares ocultos de la política de inmigración de Sánchez, pero hace más de un año Diego Rubio, su asesor de cabecera, en una charla en la Global Progress Action Summit, nos los confirmó: tenemos un deber moral hacia los inmigrantes, son la solución al envejecimiento de la población, los países con las puertas abiertas progresarán y los restrictivos con la inmigración se estancarán, y los problemas de integración son un invento del fascismo.

Decía antes que la defensa de la inmigración, aunque sea de boquilla, sirve para mantener un estatus moral elevado. Es, por tanto, una mercancía muy valiosa que hay que proteger incluso a costa del sentido común, y eso ha llevado a situaciones realmente grotescas.

El otro día el ministro Bustinduy, que nadie sabe muy bien lo que hace, pero dicen que es muy listo (quizás una cosa está relacionada con la otra), dijo que no entendía cómo los católicos pueden votar a Vox, que está en contra de la inmigración descontrolada.

Y Carolina Bescansa, antigua dirigente de Podemos, defendió agresivamente el "deber moral" de los españoles hacia los ciudadanos de Senegal o Gambia porque sus países van muy mal.

¿El Estado del bienestar español debe amparar a los habitantes de Senegal, Gambia y todo el continente africano? Pues según Carolina Bescansa, sí.

A este error elemental (olvidar que el país es la unidad básica en Derecho internacional, y que son sus ciudadanos los que deben construirlo, mantenerlo y disfrutar de él) ha contribuido decisivamente el deterioro de la idea de nación española.

Se lo debemos a la izquierda, que tradicionalmente la ha considerado un residuo apolillado del franquismo, a la vez que era cautivada por los nacionalismos periféricos, excluyentes y destructores de la igualdad. Paradojas del progresismo.

El caso es que Diego Rubio, en su charla europea, añadió un cuarto pilar de la política de inmigración sanchista: no puedes parar la inmigración. No se puede poner puertas a la inmigración, y por eso el dinero que se emplee para intentarlo se desperdiciará.

La despreocupación total por el país (recordemos que Sánchez ha gobernado con los más interesados en debilitar o fragmentar España, tanto en el interior como en el exterior), unida a este fatalismo migratorio, explica la inacción total ante la avalancha actual de inmigrantes en El Hierro.

Por eso Sánchez no debería haber dicho que la situación está bajo control, sino que está, según su criterio, normalizada. Porque el descontrol es absoluto.

Coda. Lo mejor de la conferencia de Rubio fue el final. "Y, por cierto, funciona. ¡Funciona!".

Es lo que hay.