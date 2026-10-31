La frase más tarada que he escuchado en diez años la acaba de decir Óscar Puente
"A quien ha perdido un hijo, un padre… o una pierna". El cerrilismo más abyecto siempre ha consistido en usar la misma medida para todas las cosas. Óscar Puente tiene eso desajustado, eso macabro, eso sordo al dolor de los otros.
No sé qué sentir cuando escucho a Óscar Puente hablar.
Creo que experimento algo horrible: creo que experimento asco físico. Es un sentimiento poco frecuente en mí, un sentimiento seminuevo.
Pero ahora se me ocurre que el asco es útil, que el asco es amigo mío. Mi extraño y áspero amigo. El asco me avisa de que un alimento está en descomposición. El asco me salva de la intoxicación o del envenenamiento. El asco me golpea para protegerme. Me cubre con una película y me aleja de lo nefasto, de lo fatal.
Es el mismo asco que ahora me aleja y me previene de Puente, porque Puente es una máquina de muerte. Yo no quiero ni verle, ni tocarle. No podría. Está podrido, está manchado de muerte. Su hedor nos salpica de muerte. La muerte no se limpia con champú ni con lejía.
No se rasura la muerte.
La muerte es una costra.
La muerte es la armadura de Puente. Por encima de la camisa celeste y del cabello fino. Por encima de la dentadura prominente, homínida. Por encima de los ojos diminutos y de la barba que se vuelve cana en el rincón del mentón.
Yo le miro y sólo veo muerte. Está maldito de sombra. Está henchido. Explotará. Lo hará porque está colmado de muerte.
Óscar es un camino de ida. Óscar es un puente hacia la muerte.
Me moriría de terror si fuese mi padre. Si fuese mi hermano o mi marido.
No podría mirarle a la cara en el pasillo de mi casa. Me abochornaría que me relacionaran con él. No podría perdonárselo jamás. Tampoco puedo hacerlo ahora.
"Óscar Puente pone cara de cordero degollado y a mí me da asco, ya es insoportable"
Lleva encima tantas muertes que sorprende que pueda ponerse en pie y caminar hacia alguna parte. Sorprende que pueda sentarse a una mesa y soplarle a un micrófono. Sorprende que no esté loco de muerte. Sorprende que no esté doblado a pastillas. Es un carro de cadáveres y aún toma las curvas con agilidad. Hay veces en que la única forma de conservar la dignidad consiste en romperse, pero Óscar Puente no se quiebra. Es un jarrón de ocasión y acerado. Es una baratija muy resistente.
Óscar Puente pone cara de cordero degollado y a mí me da asco, ya es insoportable. El asco es progreso moral. Si ha empezado a darme asco Óscar Puente quiere decir que ahora soy más civilizada. Que aspiro con más fuerza a la decencia. Que me enferma la estupidez, la negligencia, la dejación, la chulería.
Admiro cada día con más bravura a los hombres y a las mujeres que hacen bien su trabajo. Me importa el trabajo, me importa inmensamente. Me importa que se ejecute bien, que se practique con seriedad, con altura. Me importa la pulcritud. Me importa el pundonor hacia la propia responsabilidad, hacia el propio oficio. Nuestro esfuerzo protege a los otros. Nuestro sacrificio les humaniza, les integra. Cuidarnos entre nosotros era la única nobleza posible. Él nos ha traicionado dos veces. No dejaremos que lo haga una tercera.
A mí me desagrada el “buf” de Óscar Puente.
Me desagrada que recoja de buena gana el verbo que le lanza una periodista, el verbo “reconfortar”, preguntado por si su dimisión reconfortaría a las víctimas del accidente de Toledo, y pienso que ese es un verbo cutre y propio de una persona cutre como él, de una persona superficial y epidérmica, contundente sólo en su bruta apariencia.
Qué asco. Qué asco.
Nada puede reconfortar a un país que lleva dos días tragando saliva mezclada con sangre. Esto es asco y es muerte, mi querida España. Mi España de los muertos vivientes.
Dice Óscar Puente que sabe “el calvario” al que le vamos a someter. Es un visionario, un vanguardista. Es un médium. “Y encima en campaña electoral”, refunfuña. Dice que pasar por “esta circunstancia” en “dos ocasiones en un año” no se lo desea “a nadie”. Pero él puede vivir para verlo. Sufrir es un regalo raro porque el sufrimiento se aúpa en la vida. Se sube a sus hombros.
No se trata de dimitir para aliviar a nadie porque el dolor es tan inmenso que hasta me resulta un insulto sólo una referencia a la posibilidad de mitigarlo. Hay que dejar que se exprese, que se expanda, que arrase con todo.
De lo que se trata es de dimitir del ministerio de la muerte. No paliaría nada, pero simbolizaría respeto. ¿Por qué nos habla Puente como si fuese a sernos útil quedándose? Sería la primera vez. ¿Por qué hace parecer que su responsabilidad es quedarse, cuando su responsabilidad es irse? ¿Ahora quiere abrigar una cartera desangelada? ¿Ahora tiene sentido de Estado? ¿Cómo puede hablar de su propio padecer mientras llena el cementerio? Con una mano se seca las lágrimas, con la otra sigue cobrando el sueldo. Creo que no sentimos su pena porque no existe.
Qué asco. Qué asco.
Su resistencia es vergüenza, es bulimia de poder y es muerte.
“¿Cuánto reconfortaría mi dimisión, de cero a cien, a quien ha perdido un hijo, un padre o una pierna?”. Esta es quizá la frase más tarada que he escuchado en diez años. Lo tiene todo.
Primero la ironía negra (hija de su paupérrima cultura del meme) que hace del pánico y del desconsuelo un asunto numérico. Cuánto, dice, de cero a cien. ¿Estamos de coña? Sólo él puede estarlo. Sólo él podría tener ese colosal estómago. Hace rato que ha perdido la adecuación, la distancia saludable hacia las cosas. Va desubicado. Le puede la impertinencia hasta en el momento más oscuro, más bajo.
¿Es una pregunta retórica? ¿Quiere un dato? ¿Le contestamos?
Y luego lo de “a quien ha perdido un hijo, un padre… o una pierna”. De no creer.
Claro que el cerrilismo más abyecto siempre ha consistido en usar la misma medida para todas las cosas. Óscar Puente tiene ese aquel desajustado, macabro. Para él es todo lo mismo. Es vulgar porque no tiene matices. Coquetea sin poder evitarlo con la broma. ¡Con el juego de palabras! Compara amores con miembros. Él sólo piensa en ganar mientras menta nuestras pérdidas.
Está sordo al dolor de los otros. Más: está insonorizado. Sólo responde a la voz de su amo. No sirve al perro, él es el perro. Un arrogante incondicional, un lacayo de la peor calaña, un abducido por "el proyecto". Pagará, pero, ¿cuándo?
Qué asco. Qué asco.