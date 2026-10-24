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Antidisturbios patrullan junto a la plaza del Duomo de Milán.

Antidisturbios patrullan junto a la plaza del Duomo de Milán. Matteo Corner EFE

Columnas LA MALA REPUTACIÓN

Les jode la civilización

El europeo, después de tanta política ideológica, de tanta nada masticada y subvencionada, ha acabado siendo tolerante con la barbarie e implacable consigo mismo.

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Ver arder París, arrasada por los bárbaros como una plaga, como la prueba de que hasta dos mil años pueden sucumbir en dos tardes.

¡Aquí nuestro final como civilización!

No porque no despertemos mañana, sino porque tolerar la destrucción de una de las joyas de Occidente, consentir la violencia de unos pocos para evitar que te llamen racista, quiere decir que ya no hay europeos, que sólo hay bárbaros, cómplices y acomplejados.

El europeo, después de tanta política ideológica, de tanta nada masticada y subvencionada, ha acabado siendo tolerante con la barbarie e implacable consigo mismo.

Ha creído tanto en lo que le han dicho los distintos gobiernos socialistas en todos los países, que su deber moral era acoger al Tercer Mundo, que han convertido el continente de la luz en un foco de violentos que no reivindican nada más allá de la violencia.

Vandalizan París y Milán porque les jode la civilización, la ducha, la Justicia, el derecho romano y la pulcritud de saber colocar los cubiertos correctamente en una mesa.

Les jode que se tolere lo diferente, que no se lapide al opositor.

Que nuestros abuelos supieran construir ciudades, catedrales, terrazas, novelas, hospitales, hoteles y llevar agua caliente y potable hasta cada hogar.

Se ciscan en la tumba de Descartes por la misma razón por la que el régimen marroquí gasta más en propaganda sobre Ceuta y Melilla que en acabar con el analfabetismo en su país: porque les jode que no les asista la razón.

Por eso salen a saquear tiendas de lujo, a violentar mujeres, a prenderle fuego a Europa, porque lo contrario sería sentarse a estudiar, trabajar, estar dispuesto a la incertidumbre, a construir pensando en la siguiente generación en vez de en uno mismo.

Pero eso sería ser civilizado y es un esfuerzo por el que no están dispuestos a pasar.

Preferirían violar a La Gioconda, porque contemplarla exige educación.

La barbarie no es una costumbre, por mucho que haya políticos y medios interesados en hacérnoslo creer.

Una tienda Decathlon destrozada en Milán.

Una tienda Decathlon destrozada en Milán. EFE

Políticos repitiendo que, mientras París arde, Europa debería pedir perdón.

Ves las imágenes de Francia de miles de energúmenos pasándose el dedo por el cuello como amenaza para todo un continente ante las cámaras que los graban, atacando por la espalda a cualquier europeito medio que pasara por allí…

Hay que ser muy civilizado para no pensar que la única solución que le queda a esto consiste en saturar los aeropuertos los próximos meses con vuelos constantes a países del extrarradio repletos de tipos que nacieron en Francia, en Italia o en España, pero que no tienen ninguna intención de ser europeos.

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