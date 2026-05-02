Escándalo, es un escándalo

Ábalos y Koldo de risas en un banquillo. Como si estuvieran tomándose un algo en un bar de esos suyos que frecuentaban a las tantas de la noche. Ábalos y Koldo como dos personajes de Ibáñez para mayores de edad.

Antes, al menos, los delincuentes tenían la decencia de huir. Robaban y corrían, como el Dioni, a esconderse en Brasil o en su casa. Tenían ese pudor de saberse desnudos ante la ley. España tenía entonces ladrones, sí, pero ladrones con vergüenza. Tipos que sabían el papel que representaban y no aspiraban a darnos lecciones.



Hoy, estos presuntos mangantes de lo público, que es lo suyo y lo mío, como tienen tantas luces como había en España el día del apagón, se pensaron que estar aforados, acta de diputado, Ministerio de Fomento, torre de marfil de La Moncloa, eran garantías suficientes para reírse de los españoles que los habían votado y de los que no.

Y después del susto de Soto del Real, no han dejado de reírse porque como dos ascetas entre rejas han encontrado una verdad más elevada que ni siquiera ellos entendían mientras metían la mano en la caja para repartirlo entre prostitutas, queridas, amigos, aerolíneas y todo el que les hiciera la rosca y contribuyera a su vida de narcotraficante ministerial.



Si se ríen todavía hoy, sentados ante el Supremo, es porque han entendido que el escándalo en España ya no escandaliza. Único logro de este Gobierno. De tanto escándalo hemos acabado anestesiados, incapaces de prestar atención más de veinticuatro horas a la misma trama como adictos a la dopamina del y tú más.