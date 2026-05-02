ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Cuponazo de la ONCE, hoy
Sánchez el "número 1"
Aldama, el mejor testigo de cargo
Putin trata de mediar entre Irán y EEUU
El Atlético de Madrid y sus dos caras
Fontanero italiano
Español en Andorra
Prórroga de alquileres
Dani, bombero
270 días de cotización a padres
Depósitos al 3%
Abogado sobre deducciones
Reino Unido y el emprendimiento
Ayuda extra IMV
Poblaciones de osos
Decreto del alquiler
Sonia, madre soltera
Fianza de alquiler
Contratos de alquiler
El euríbor se dispara
Refugio José Luis Perales
Festivos Mercadona
Retirar coche de la circulación
Manuel cierra su restaurante
España debe eximir de pagar el IVA
El pueblo protegido por la UNESCO
Peajes en Países Bajos
Jubilado español en Tailandia
Vivir y trabajar a tres horas
Elena Camionera
Llegan dos nuevas danas
Renta por teléfono
Pagar con Bizum en comercios
Descanso en el trabajo
Millán Salcedo refugio
Madre y despedida
Ayuda a la vivienda
Asia produce menos combustible
Yacimiento español de tierras raras
España necesita conductores
Venta de viviendas
Andrea, camionera
Ábalos y Koldo durante su juicio en el Tribunal Supremo.

Ábalos y Koldo durante su juicio en el Tribunal Supremo.

Columnas LA MALA REPUTACIÓN

Escándalo, es un escándalo

Ábalos y Koldo son los primeros de todo lo que vendrá después.

Publicada

Ábalos y Koldo de risas en un banquillo. Como si estuvieran tomándose un algo en un bar de esos suyos que frecuentaban a las tantas de la noche. Ábalos y Koldo como dos personajes de Ibáñez para mayores de edad.

Antes, al menos, los delincuentes tenían la decencia de huir. Robaban y corrían, como el Dioni, a esconderse en Brasil o en su casa. Tenían ese pudor de saberse desnudos ante la ley. España tenía entonces ladrones, sí, pero ladrones con vergüenza. Tipos que sabían el papel que representaban y no aspiraban a darnos lecciones.

Hoy, estos presuntos mangantes de lo público, que es lo suyo y lo mío, como tienen tantas luces como había en España el día del apagón, se pensaron que estar aforados, acta de diputado, Ministerio de Fomento, torre de marfil de La Moncloa, eran garantías suficientes para reírse de los españoles que los habían votado y de los que no.

Y después del susto de Soto del Real, no han dejado de reírse porque como dos ascetas entre rejas han encontrado una verdad más elevada que ni siquiera ellos entendían mientras metían la mano en la caja para repartirlo entre prostitutas, queridas, amigos, aerolíneas y todo el que les hiciera la rosca y contribuyera a su vida de narcotraficante ministerial.

Si se ríen todavía hoy, sentados ante el Supremo, es porque han entendido que el escándalo en España ya no escandaliza. Único logro de este Gobierno. De tanto escándalo hemos acabado anestesiados, incapaces de prestar atención más de veinticuatro horas a la misma trama como adictos a la dopamina del y tú más.

Se ríen porque han entendido mejor que nadie en lo que ellos mismos han convertido este país.

El exasesor del exministro Ábalos, Koldo García, durante su declaración en el Tribunal Supremo.

El exasesor del exministro Ábalos, Koldo García, durante su declaración en el Tribunal Supremo. E. E.

El poder ya no se ejerce con discreción, sino que se administra con descaro. Y cuando el descaro deja de tener consecuencias se convierte en sistema.

Antes, los delincuentes reían por no llorar. Estos se ríen de verdad. Se carcajean porque pueden. Comprenden que en el fondo, nadie les va a pedir cuentas. Que la cárcel es inevitable y se adaptarán como se adaptaron al poder viniendo de la nada.

Lo que de verdad les hace cachondearse en su situación es la conciencia de que el reproche se ha vuelto blando, que la exigencia se ha diluido, que la opinión pública se ha acostumbrado a tragar. Que ellos son los primeros de todo lo que vendrá.

José Luis Ábalos y Santos Cerdán antes de entrar en prisión, en los pasillos del Congreso, junto a Pedro Sánchez.

Antes el maleante huía porque temía más al juicio de los demás que al juez. Hoy, Ábalos y Koldo sonríen porque han aprendido que el cabreo al español sentado le dura lo que tarda en saltarle otro vídeo en TikTok.

Si a Pedro Sánchez mañana le salta otro escándalo, más derechos para todos (derechos que por cierto llevan contemplados en la Constitución desde el 78) y más ayudas que no llegan, como las de Valencia o Canarias. Lo importante es que nadie caiga en la cuenta de que él era el responsable cuando su mano derecha se dedicaba a lucrarse presuntamente mientras se morían las abuelas y lo celebraban en Teruel rodeados de "cenicientas de saldo y esquinas"

El sanchismo ha hecho todo su patrimonio político sobre el escándalo, de ahí que Ábalos y Koldo se rían.

Más en Columnas