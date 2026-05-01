1 de Mayo, el Día del Precariado

Deberíamos estar en la calle exigiendo dimisiones y medidas útiles a una clase política absolutamente desconectada de la realidad, que nos sermonea con relatos falsarios y nos hace luz de gas con narrativas triunfalistas que sólo consiguen radicalizarnos.

Hoy, Día del Trabajador, no tenemos nada que celebrar.

Una nueva forma de pobreza se ha instalado en sociedades desarrolladas como la española. La pobreza de los hombres y mujeres que, aun trabajando, no llegan a fin de mes, la pobreza de los trabajadores a los que un gasto imprevisto aboca a una situación desesperada.

Somos, como dice el autor Fusaro, precariado. Trabajadores que, aunque cueste decirlo en alto, estamos más cerca de la indigencia que de vivir tranquilos con la justa certidumbre de pan y techo garantizados.