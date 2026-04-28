Lo que revela el tercer atentado contra Trump

Lo ocurrido en el Washington Hilton durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca no admite lectura anecdótica. Durante unos minutos, la política dejó de representarse a sí misma y mostró la vulnerabilidad estructural sobre la que hoy se sostiene.

La noche del sábado 25 de abril, con la primera enmienda en traje de gala en un espacio concebido para escenificar el equilibrio entre poder y libertad de expresión, la fragilidad y la violencia dejaron de ser abstracciones y compartieron mesa.

Lo que quedó al descubierto fue la coexistencia cada vez menos excepcional entre un sistema político que acumula debilidades y una furia violenta que ha dejado de llegar desde los márgenes.

En el inmenso comedor de gala, la cúpula completa de un gabinete construido sobre el criterio de la lealtad personal se concentraba en un único espacio, como imagen involuntaria de un poder que se ha vuelto circular.

Pete Hegseth, cuyo futuro en el cargo se mide ya en semanas. Marco Rubio, el único perfil al alza en una administración que ha ido perdiendo piezas por escándalos, incompetencia y purgas sucesivas. Robert F. Kennedy Jr.,Kash Patel, Jeanine Pirro…

Un ecosistema que esa noche aparecía reunido en la solemnidad del ritual democrático que más ostensiblemente declara no necesitar: el diálogo entre el poder y la prensa libre.

EN HD: El momento en que el Servicio Secreto neutraliza al terrorista de izquierda que entró corriendo con un arma para matar a Trump. pic.twitter.com/jyN1MXiwWu — El Trumpista (@ElTrumpista) April 26, 2026

Antes del segundo plato, el decorado se vino abajo. Disparos. Confusión. Seguridad desbordada por segundos.

El atacante, Cole Tomas Allen, treinta y un años, graduado del Instituto Tecnológico de California, tutor premiado, desarrollador de videojuegos.

Un perfil que no encaja, a priori, en el patrón de lobo solitario perturbado, radicalizado o demente, aunque habrá que esperar al peritaje psiquiátrico.

Lo que resulta inquietante es percibir que la violencia política extrema ya no es un fenómeno protagonizado exclusivamente por los excluidos del sistema, sino también, en determinadas condiciones, por quienes han pasado por sus mejores instituciones sin que estas hayan funcionado como cortafuegos.

Se trata del tercer atentado contra Donald Trump en menos de dos años, en un país donde cuatro presidentes (Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy) fueron asesinados ocupando el cargo y donde Ronald Reagan, en 1981, en este mismo Hotel Washington Hilton, fue el único presidente en ejercicio del siglo XX que sobrevivió a un disparo.

Es posible que la extrema megalomanía de Trump aprecie como un logro este récord histórico, por no hablar de la protección divina que se arroga sin rubor. Pero este sábado el mundo ha visto a un presidente de setenta y nueve años que ha construido su marca política sobre la fuerza, la dominación y la apariencia de invulnerabilidad, siendo sostenido por agentes del Servicio mientras, desorientado y confuso, tropieza y cae en su propia evacuación.

Este nuevo intento de magnicidio ocurre en el peor momento político de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, quizá de toda su carrera. Trump inició su segundo mandato con una aprobación del 47%, ya la segunda más baja en el arranque de una presidencia, sólo superada por su propio primer mandato. Hoy ya ha caído al 37% en algunos sondeos.

Su valoración en materia económica ha descendido a un mínimo histórico del 31%, y apenas el 27% aprueba su gestión de la inflación.

La guerra con Irán, iniciada con la convicción de una victoria rápida y limpia, se ha convertido en un pantano sin salida visible. Los aranceles y el bloqueo del estrecho de Ormuz han relanzado precisamente la inflación que prometió exterminar, y la rebelión en sus propias filas ya no es susurrada.

Tucker Carlson dice sentirse "atormentado" por haberle apoyado. Marjorie Taylor Greene invoca la Enmienda 25. Figuras del movimiento MAGA critican abiertamente su gestión de Irán, su alianza con Israel, sus maniobras para enterrar el caso Epstein…

Trump durante una intervención en el Trump-Kennedy Center. Reuters

El debate sobre su salud física y cognitiva es legítimo y persistente, aunque con frecuencia está alimentado más por operaciones políticas y cobertura mediática selectiva que por informes médicos oficiales que lo respalden con claridad. Sus críticos enumeran la gestión de la pandemia, la instrumentalización de la crisis migratoria, el pantano iraní. Sus defensores acuñan el Trump Derangement Syndrome para desacreditar cualquier análisis que no sea hagiografía.

Los republicanos afrontan las midterms en caída libre en todos los indicadores que importan.

Sin embargo, el partido que debería ofrecer alternativa lleva años sin producir un liderazgo a la altura de la crisis que pretende gestionar. La era Biden no solo no fue la solución, sino que se evidenció como la otra cara del mismo problema. Un presidente elegido como antídoto que resultó ser la confirmación de que el liderazgo occidental atraviesa un agotamiento que no se resuelve con el cambio de nombre en el despacho oval, ni con la buena voluntad de quien llega al cargo con facultades ya menguadas para ejercerlo.

Las democracias llevan años respondiendo a una realidad de complejidad creciente con dirigentes de capacidad decreciente, producidos por sistemas que premian la narrativa sobre el análisis, la lealtad sobre la competencia y el ciclo electoral sobre el horizonte estratégico. Biden lo demostró con su propio deterioro tutelado hasta la retirada forzada. Trump lo demuestra con su combinación de desaforada energía performativa y gestión errática en los frentes que más importan. Son síntomas distintos de la misma enfermedad institucional.

La cena de corresponsales, que debía ser una celebración del periodismo como contrapoder, de la palabra como herramienta de vigilancia, ha sido el escenario de un episodio que expone la fragilidad del liderazgo político y el desbordamiento de la violencia como reacción a la banalización y la confrontación extremas.

Una escena de película, sí. Pero profundamente coherente con el momento que vivimos.