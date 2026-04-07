Aitor, Ayuso funciona y tú no, piensa el por qué

Aitor Esteban echa tanto de menos Madrid que quiere llevárselo pedazo a pedazo al País Vasco, empezando por el Guernica.

A Esteban le pasa un poco como a Gabriel Rufián, que ha hecho negocio del antiespañolismo, pero desde Madrid, que es como irrumpir en Troya para destruirla, pero no acurrucado en las tripas de un caballo de madera húmeda, sino vestido con el albornoz de terciopelo de algodón de un hotel cinco estrellas con servicio de ostras Kumamoto y Krug Clos du Mesnil para gudaris de provincias.

Sólo que Rufián ha sido más listo, porque ha conseguido evitar que ERC lo llame a filas y se lo lleve de vuelta a alguna aldea periférica de la Cataluña profunda.

Una de esas donde no suelen aterrizar, ni siquiera para hacer escala de una noche, las influencers.

Aitor Esteban no ha tenido esa suerte y su partido se lo ha llevado al País Vasco, donde ahora sólo sale en la portada de la prensa nacional cuando dice cosas como que España debería darle el Guernica a los vascos.

Y de ahí, claro, que Aitor Esteban insista en decir ese tipo de cosas, a ver si alguien le vuelve a hacer caso más allá de Burgos.

Dantzaris en el Aberri Eguna (día de la patria vasca). EFE

Es evidente que Aitor echa de menos los arrumacos de esos periodistas madrileños que ven en el nacionalismo periférico, el de la Europa de los pueblos, el volksgeist montaraz y el folclore con pellizas de borrego, flautas de hueso y bolos de piedra, el súmmum de la sofisticación posmoderna.

Así de despistados andan los pobres.

El caso es que Ayuso, que no sufre la morriña de Aitor porque ella ya vive en Madrid, le ha dicho al presidente del PNV que "las pretensiones nacionalistas son ciegas, absurdas y catetas".

"Un burdo negocio político".

Lo cual, por otro lado, es estrictamente cierto.

Luego, para rematar el argumento, Ayuso le ha recordado a Aitor que "el Palacio Euskalduna es (mitad) obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño".

También ha dicho Ayuso que "en el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla", que por cierto pintan menos en el País Vasco que las momias egipcias en el British Museum.

Ya tardamos en reclamarlas.

El Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla.



Las pretensiones… pic.twitter.com/MofFWwuHKE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 5, 2026

Pero fíjense bien.

A Aitor lo que le ha molestado no es que Ayuso le haya recordado sutilmente que su cultura es española por los cuatro costados y que le quitas al País Vasco "lo español" y no tiene ni para llenar la pared del cuarto de las escobas del Museo de Bellas Artes de Bilbao, sino que le hayan llamado "cateto".

Ahí ha tocado llaga, Ayuso.

Así que Aitor ha respondido que "catetada es que tu principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza".

Vamos a dejar de lado la obviedad de que, a diferencia del nacionalismo vasco, cuya principal reivindicación "nacional" es la del apartheid del resto de los españoles, las cañas de Ayuso no son una reivindicación "nacional", sino uno de los lemas políticos más efectivos de la última década.

Pero si nos ponemos a hablar de proyecto "de país" (es decir, de proyecto de comunidad autónoma, que es lo que es el País Vasco), ahí va una comparativa interesante:

1. El País Vasco era la comunidad más rica de España por PIB per cápita durante el franquismo y Madrid la quinta.

Hoy, con Ayuso y sin Francisco Franco para echarle una mano a los industriales vascos, Madrid es la primera y el País Vasco, la segunda.

2. El PIB per cápita es de 44.749 € en Madrid (el líder nacional) frente a 41.010 € en el País Vasco. Casi 4.000 euros de diferencia al año.

3. El crecimiento del PIB es del 3,6% en el Madrid de Ayuso por el 2,6% en el País Vasco de Aitor Esteban.

4. El PIB de la Comunidad de Madrid es de 316.193 millones de € (la primera economía española con diferencia) frente a los 91.613 millones de € del País Vasco.

5. La remuneración media por asalariado es de 46.850 € en Madrid por 45.321 € en el País Vasco. Eso sí: los pensionistas vascos trincan más pasta del salario de los trabajadores españoles que los jubilados del resto de España.

Ahí han estado despiertos: el español productivo al hoyo y el vasco de los fueros al bollo.

6. La tasa de paro también es más baja en la Comunidad de Madrid (7%) que en el País Vasco (7,5%).

7. Madrid captó el 67,1% de la inversión extranjera en 2024 frente a una cuota en el País Vasco del 5% histórico. Madrid es un imán de capital internacional. El País Vasco, una anécdota.

8. Madrid lideró la creación de nuevas empresas en España en 2024-2025 con más de 28.000 frente a las 4.000 del País Vasco.

9. Madrid exporta 31.179 millones € al año por 25.478 millones € el País Vasco (según los datos más recientes comparables).

10. Madrid también atrae más turismo: 9,1 millones de llegadas turísticas en Madrid por 2,1 millones en el País Vasco en 2025.

11. Además, Madrid tiene mucho mayor peso en el PIB nacional y una mayor densidad económica: la Comunidad representa cerca del 20% del PIB español, con una densidad de 893 hab./km², frente al 6% del País Vasco y una densidad de 311 hab./km².

Dejemos abierta la puerta, todo puede ser, a que la buena marcha de la economía madrileña y la lenta pero persistente decadencia de la vasca no se deba a que en Madrid tenemos a Ayuso y en el País Vasco tienen a Aitor Esteban, sino a que el Guernica está en Madrid y no en Bilbao.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del PNV, Aitor Esteban, a su llegada a la celebración del Aberri Eguna (día de la Patria Vasca).

Pero lo que resulta francamente llamativo es que Aitor Esteban, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, el de Sabino Arana, llame "cateto" a alguien.

O sea, Aitor… que eres el presidente del PNV.

Un partido identitario, nacionalista y tradicionalista en la Europa de 2026.

Que sois el carlismo de nuestra época. Las últimos mohicanos de la pureza de sangre, el folclore cantonal y el RH con ocho apellidos vascos, producto de un aislamiento cultural de siglos.

Que vuestra economía depende de la competencia desleal de unos fueros medievales que ya eran anacrónicos cuando Cristóbal Colón descubrió América.

Que vuestro padre intelectual fue un supremacista llamado Sabino Arana.

Que vuestra hegemonía se basa en un régimen clientelar y en la expulsión de decenas de miles de vascos por el terrorismo etarra del que vosotros decíais, orgullosos, "recoger las nueces".

Que no hay censo electoral más amañado que el del País Vasco, donde no votan los vascos que relegarían a PNV y EH Bildu a la irrelevancia.

Que vuestra intrascendencia en la UE es total y absoluta.

Que sois el partido que está sacando a la calle a los presos de ETA.

Que sois la única comunidad española, junto con la catalana, donde no existe verdadera libertad de expresión y los ciudadanos todavía hablan en voz baja para expresar según qué opiniones.

Que sois un hueso de pollo del siglo XIX atascado en la garganta de la España del siglo XXI.

"Catetos", dice Aitor. Lo que hay que oír.