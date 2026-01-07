Operación militar impecable, plan para Venezuela indescifrable

Si tuviera que resumir mi análisis de la captura de Nicolás Maduro en un titular, diría lo siguiente.

"Operación militar impecable, plan de gobierno indescifrable".

Porque es indudable que la operación militar fue exitosa. Las tropas de Estados Unidos entraron en Venezuela, capturaron a Maduro y se lo llevaron a Nueva York.

Pero el plan político de Donald Trump para gobernar Venezuela, o es un gran secreto, o es una improvisación total que puede dejar a Venezuela en un madurismo sin Maduro.

Dos reflexiones rápidas:

1. Primero, Trump dijo en su conferencia de prensa que Estados Unidos, o sea, su gobierno, va a gobernar Venezuela y que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, asumiría la presidencia y que, palabras más, palabras menos, va a ejecutar las órdenes de Trump.

La presidenta interina Delcy Rodríguez durante la jura de su cargo. Reuters

Pero apenas dos horas después, Delcy Rodríguez dijo en la televisión estatal venezolana que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela y rechazó todo lo que había dicho Trump.

Entonces, si esto es así, Trump necesitaría enviar decenas de miles de tropas estadounidenses para tomar el poder, arriesgando muertes de soldados de Estados Unidos, o dejaría a Delcy Rodríguez a cargo de un gobierno madurista.

Y eso sería madurismo sin Maduro.

2. Segunda reflexión. Trump no habló en su conferencia de prensa de democracia en Venezuela ni de las elecciones de Maduro que el dictador venezolano se robó en 2024.

Si escuché bien esa conferencia de prensa de Trump, habló mucho de petróleo, habló mucho de narcotráfico, pero no mencionó la palabra democracia.

Al contrario, metafóricamente hablando, Trump tiró a María Corina Machado debajo del autobús, diciendo que ella no es popular en Venezuela y que, por lo tanto, no sería la figura indicada para liderar la transición.

Me pregunto de dónde sacó Trump que María Corina Machado no es popular en Venezuela. Creo que no haberle dado un lugar en la mesa a Machado es un grave error del gobierno de Trump.

En resumen, mi titular sobre todo esto es "operación militar impecable, plan político improvisado".

O inexistente.