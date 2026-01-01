Hola, 2026: una lista de cosas que sí, una lista de cosas que no

1. Cosas que sí

Llegar un poco tarde a las fiestas, creerse Bette Davis, dulces de vieja, psicoanálisis, dejar propina, llamar por teléfono en vez de mandar audios, fabular, regalar a los niños caballos de cartón, butacas de cuero, pecas, vestir la mesa (no somos bárbaros).

Decirle "caballero" al camarero y al taxista, luces amarillas y no blancas (¿por qué todo parece un hospital o una oficina?), bombones, decir "este es un pamplinas" en vez de "este es un tonto", champán antes de comer, bicicletas, mantener la intriga, álbumes de fotos en los que salen tus amigos.

Françoise Sagan, los trenes, contradicciones, Max Ernst, chimeneas, que vuelva la braga, pedir postre, España, maceteros, puros, Julia Roberts en La boda de mi mejor amigo, Nápoles, contarle secretos a tu madre, Gabriel Rufián.

Neones con letras caligráficas, quedar para desayunar, regresiones, mujeres con corbata, aprender a cocinar, Comtessa, relojes de cuco y de arena, sándwich mixto, un minuto heroico, empezar a ser guapo al rato de empezar a hablar, Soy Una Pringada.

Lámparas de araña, Espresso Martini, ser poseído (es decir: salir de ti), atender a las fachadas de los edificios, pestañas naturales, tetas naturales, labios naturales, el talento de fumar y planear venganza, capítulos de series que se publican espaciadamente, saber catalán.

Gabardinas, huevos muy fritos, postales, astronomía, lo blanco del jamón, Raúl Rodríguez, escaleras de caracol, el mar en invierno, gildas de anchoa, dinero en efectivo, Atlético de Madrid, coger el puntillo bebiendo, no tener envidia.

Nora Ephron, bocadillos envueltos con papel de plata, los sinónimos, la dulce indiferencia ante las cosas que sólo te da el paso del tiempo, escaleras de caracol, Ingmar Bergman, inventar derechos extraoficiales (el derecho al desorden, el derecho a flipar), karaokes, Juan Y Medio.

Saber marcharse, el olor a gasolina, desobedecer, Anna Magnani, la letra capital, tener agallas, encuentros cucos (como dice el anciano guionista de The Holiday), dejar hablar con quien te ha decepcionado, cúpulas de iglesias, filosofía de Thomas O'Malley.

Ritmo en la anécdota de sobremesa, las farolas de San Sebastián, la larga risa de todos estos años, buscar vampiros, ¿y si el tiempo es una elipse?, duchas con efecto cascada.

2. Cosas que no

Perros con jerséis y cumpleaños, conversar con Chat GPT, edificios cebra, libros ilustrados, Tinder, decir que tienes "el corazón llenito".

Bali, entrenador personal (lo que estás buscando es un amante), oposiciones, donuts, películas u obras de teatro de tres horas (equivale a secuestro), Strava, despedidas de soltero, llamar "la chica que nos ayuda en casa" a la limpiadora.

Los anglicismos (no tienes una call, naciste en Cáceres; no sientes cringe, sientes vergüenza ajena), matcha, los todo incluido, pulseras con mensaje, hablar del trabajo, Iqos, relaciones como negocios ("invertir", "gestionar", ser una persona "edificante").

Los aviones, ser literal, peluqueros heterosexuales, quedar con alguien sabiendo ya a qué hora te vas a ir, "personas vitamina", hacer de la maternidad tu identidad, conciertos sentado, los indultos.

En el fondo, el pádel.

Autobombo, perfumes intensos, pedir comida a domicilio cuando está lloviendo (pedir comida a domicilio, en general), hacer llamadas en transportes públicos, intentar colarse en las colas (no eres el Lazarillo de Tormes, eres un grosero), esquiar, sentimentalismo.

Tasas de basura pagadas por el inquilino, exceso de seguridad, conquistas rápidas, acabar hablando como tu psicólogo ("tengo apego ansioso", "mi ex es un narcisista", "mi familia es disfuncional"), el clean look, estar prometida, disfrazarse.

"El que la sigue la consigue", banderas de España, lo lotus, lo crispy, el pistacho, contar el número de libros que has leído para tirárselo a la cara a la gente a final de año, tangas, ser Mazón, ojos ahumados, souvenirs, agendar el sexo.

Ser abstemio, ampliar las fotos en Instagram para analizar defectos ajenos, hacer quedadas de parejas, la nostalgia, lanchas, decir "ah, sí, ya lo he visto", depilación perianal, "qué ilusión".

María Jesús Montero, hablar con ecuanimidad de tus amigos (hay que exagerar, hay que vender a tu amigo como si fuera un puto astronauta), música alta en restaurantes, la seriedad, tener acciones, cines en centros comerciales.

Superioridad moral, drones, carillas, arte pop.





