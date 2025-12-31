ES NOTICIA:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Europa Press

Columnas EL INFORME OPPENHEIMER

Nubarrones sobre América Latina en 2026

A pesar de innumerables cumbres y grandes discursos sobre la integración económica, América Latina es la región con menos comercio interregional del mundo.

Publicada

Los nuevos pronósticos económicos para 2026 son un balde de agua fría para América Latina.

Más allá de un par de cifras alentadoras, los datos indican que la región será la de menor crecimiento en todo el mundo en desarrollo. Así de simple, y así de triste.

La economía de América Latina crecerá apenas un 2,3% en 2026, casi la mitad del promedio de los países emergentes, según las nuevas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL).

Comparativamente, India y el sureste asiático crecerán alrededor del 6%.

África subsahariana el 4.2%.

Y China, junto a sus vecinos asiáticos un 4%, según otras agencias de la ONU.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro juntos en una reunión en Caracas en 2022.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro juntos en una reunión en Caracas en 2022. Europa Press

“No ha habido un despegue”, me dijo el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs. “El rebote que vimos después de la pandemia fue un hecho circunstancial y ya quedó atrás”.

La razón principal del rezago latinoamericano será el menor crecimiento económico de Estados Unidos y China, que reducirá la demanda de productos de la región.

A eso habrá que sumarles los aranceles del presidente Donald Trump y las deportaciones masivas de Estados Unidos, dos golpes adicionales a las economías latinoamericanas.

El comercio mundial crecerá apenas un 0,5% en 2026 por los aranceles de Trump, muy por debajo del 2,4% de este año, según la Organización Mundial del Comercio.

Ilustración creada por la OEI.

Además, las deportaciones harán caer las remesas de los migrantes latinoamericanos, una gran fuente de ingresos para México y Centroamérica.

“El impacto más fuerte de los aranceles de Trump se va a sentir el año entrante, porque este año hubo un adelanto de importaciones de muchos países tras conocerse los anuncios de los aranceles”, me dijo Salazar-Xiriñachs.

Según los nuevos pronósticos de la CEPAL, la economía de México crecerá solo un 1,3% en 2026 (uno de los peores desempeños en la región), mientras que Brasil crecerá un 2%, Chile un 2,2%, Perú un 3% y Argentina un 3,8%.

¿Cómo salir del pozo?

La receta es conocida. Entre otras cosas, aumentando las inversiones, mejorando la calidad educativa e incentivando la innovación, y diversificando las exportaciones para no depender de los vaivenes económicos de uno o dos mercados.

Imagen de la narcolancha atacada este miércoles por EEUU en el Pacífico.

En todos estos frentes, la región sigue en pañales. En muchos países ni siquiera hay un consenso político de que (como me dijo una vez el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso) “sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza”.

Paradójicamente, en mis visitas a China y Vietnam, países oficialmente comunistas, noté mucho más entusiasmo por atraer inversiones que en buena parte de América Latina.

En materia educativa y de innovación, un nuevo estudio de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), titulado El estado de la ciencia, revela que la inversión en investigación y desarrollo de América Latina es apenas el 4,4% del total mundial.

El presidente del Gobierno saluda a su homólogo brasileño, Lula da Silva.

El presidente del Gobierno saluda a su homólogo brasileño, Lula da Silva. Antonio Lacerda EFE Belém

Y de ese porcentaje, casi dos tercios provienen de un solo país: Brasil.

En cuanto a la diversificación de exportaciones, el panorama no es mejor. Latinoamérica sigue anclada en sus mercados tradicionales. Un 60% de sus ventas externas van sólo a dos países, Estados Unidos y China. Apenas un 3% se dirige a Vietnam, Tailandia, Indonesia y otros grandes países del sudeste asiático, según un nuevo informe de la consultora McKinsey & Co.

A pesar de innumerables cumbres y grandes discursos sobre la integración económica, América Latina es la región con menos comercio interregional del mundo. Sólo el 14% de sus exportaciones van a otros países de la región, según el estudio.

En comparación, África alcanza el 21%, Asia el 25%, Norteamérica el 33% y la Unión Europea el 60%.

El plan del agroalimentario europeo para resistir a Trump y Xi: 10 nuevos socios para sumar 4.400M en exportaciones

El informe de McKinsey dice que hay grandes oportunidades para la región, especialmente en manufacturas avanzadas (vehículos eléctricos, semiconductores, dispositivos médicos), así como en energía y minerales críticos.

Pero para despegar, advierte, la región necesita ampliar y modernizar sus acuerdos comerciales y crear cadenas de valor regionales que atraigan inversiones.

Yo agregaría un primer paso más elemental: reconocer el estancamiento económico. Sólo así podrán los países despertar de su complacencia y aprovechar de lleno sus enormes recursos humanos y naturales.

