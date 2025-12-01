Los MAGA aprenden que Trump no es uno de ellos

Ha sido una semana extraña en Trumplandia. En lugar de dejar a los demócratas balbuceando de indignación, Trump ha provocado convulsiones en el universo MAGA.

Era comprensible que Trump y Zohran Mamdani intercambiaran insultos durante la campaña para la alcaldía de Nueva York. Mamdani es un demócrata que se identifica como socialista democrático y también es musulmán.

Trump, como los republicanos de todas las tendencias, aborrece a los socialistas.

Durante la campaña, hubo insultos. Trump lo llamó "loco" y "lunático comunista", mientras que Mamdani lo etiquetó como "déspota".

Por eso, fue un poco sorprendente que los dos se reunieran en la Oficina Oval el viernes pasado.

Todos esperaban otro espectáculo de horror cringe como el de la bronca de Trump y J.D. Vance a Volodímir Zelenski. Incluso Fox News lo bautizó como un "enfrentamiento socialista".

El presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca con el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Reuters

Esta reunión iba a deleitar a los fans de MAGA, a los que nada gusta más que poner a los liberales izquierdistas en su lugar.

En cambio, el presidente y el socialista salieron de su reunión sonrientes. Trump declaró alegremente que "estamos de acuerdo en mucho más de lo que pensaba".

Y continuó diciendo: "Siento mucha confianza en que puede hacer un muy buen trabajo". De hecho, se veían tan amigables que un presentador de Fox & Friends bromeó: "Creo que J.D. Vance está celoso".

Espera, ¿qué?

Todos sabemos que este tipo de momentos amigables pueden volverse amargos rápidamente con Trump. Pero ese día, la reunión dejó al mundo MAGA aturdido y confundido con eso que el New York Times llamó un "momento que rompe internet".

Sería injusto decir que el mundo MAGA se está dando cuenta de que Trump no tiene ideología, y mucho menos consistencia ideológica. El Partido Republicano se ha retorcido alrededor de sus caprichos y una red masiva de periodistas e influencers de derecha se han convertido en una formidable cámara de eco.

Así que todos estaban listos para saltar sobre cualquier indignidad que Trump le lanzara a Mamdani.

Después de todo, un "socialista" es un objetivo ridículamente claro y unificador para cualquier estadounidense de derechas, sin mencionar a bastantes de izquierdas.

Permítanme un breve interludio de ciencia política antes de continuar.

Estados Unidos tiene lo que allí llamamos partidos de "amplio espectro". Y un sistema político dominado por sólo dos partidos requiere que estos unan a votantes con ideologías, religiones, etnias, edades y estatus socioeconómicos diferentes para obtener suficientes votos y ganar.

El ex presidente del Comité Nacional Demócrata, Howard Dean, lo expresó sucintamente durante una de sus visitas a España: los partidos en sistemas parlamentarios forman coaliciones después de las elecciones. Los partidos en sistemas presidenciales forman coaliciones durante la campaña.

Por tanto, los partidos políticos españoles, más pequeños, pueden ser mucho más consistentes ideológicamente. Pero para gobernar, al menos durante la última década, han tenido que formar coaliciones.

Como hemos visto, estas coaliciones pueden ser condenadamente difíciles de mantener unidas.

La coalición de Trump no es diferente: los hombres blancos de clase trabajadora, algunos republicanos "clásicos" de Reagan, la derecha populista y los evangélicos.

Más recientemente, se les han unido los hombres jóvenes, así como hombres hispanos y negros.

Estas personas no se mantienen unidas fácilmente. Pero el pegamento ha sido Trump (en lugar de un objetivo político general).

Por tanto, no le ayuda en nada fraternizar con socialistas, ya que esa es una de las pocas cosas en las que todos sus seguidores pueden estar de acuerdo en que no está bien.

Sin embargo, el enorme ego de Trump lo ciega ante sus propios límites, y por eso parece pensar que puede saltar ideológicamente por todas partes y que sus seguidores saltarán con él.

El problema es que esto requiere mucho seguimiento. Esto es parte de lo que hace útiles a los partidos políticos. El hecho de que les dan a los ciudadanos atajos para decidir dónde deberían posicionarse en la miríada de problemas que enfrentamos como sociedad.

Donald Trump durante una llamada con miembros del Ejército de Estados Unidos en Acción de Gracias. Anna Rose Layden Reuters

El columnista del New York Times David Brooks abordó recientemente este fenómeno en un artículo ominosamente titulado Imaginando qué hay en el cerebro de Trump.

En él, examina un conjunto de características que se pueden encontrar en líderes autoritarios y que han sido propuestas por el escritor italo-suizo Giuliano da Empoli.

La imprevisibilidad está entre ellas, algo por lo que Trump es especialmente conocido.

Brooks escribe: "Cualquier tecnócrata puede hacer lo esperado, pero el lobo [autoritario] es el maestro de la acción imprudente: Putin invade Ucrania. Trump declara una guerra comercial al mundo [...] El cerebro humano está programado para enfocarse en lo inesperado, por lo que nunca puedes apartar la vista".

Hasta ahora, esta imprevisibilidad le ha funcionado bastante bien a Trump al mantener al mundo centrado en cada uno de sus movimientos. Sin embargo, el comercio es un gran ejemplo de cómo esto puede salir mal: aumentar los aranceles va en contra de la ortodoxia republicana de Reagan, pero la persona promedio no entiende realmente el comercio y los aranceles tan bien.

Pero en la mayoría de los casos se ha salido con la suya.

Hasta esta semana, cuando propuso enviar un cheque de aranceles de 2.000 dólares a los estadounidenses como solución al alto costo de vida.

Los republicanos del Senado y la Cámara finalmente han alcanzado su límite y dieron un no rotundo a los cheques de aranceles. También dieron un no a la demanda de Trump de que eliminen el filibusterismo.

Y luego están los archivos de Epstein. Como escribí en agosto, Trump ha pasado años alentando a sus seguidores más conspiranoicos a creer que hay un vasto anillo de pedófilos compuesto por élites globales, un cabal todopoderoso de satanistas.

El problema es que Jeffrey Epstein es monstruosamente real, y él y Trump eran amigos durante su apogeo de fiestas con las chicas jóvenes que traficaba. Trump hizo todo lo posible para descarrilar la liberación de los archivos de las investigaciones de Epstein.

Sin embargo, la fanática acérrima de Trump, la representante Marjorie Taylor Greene, lo desafió y se atuvo a la promesa que todos habían hecho a los votantes de liberar estos archivos. Junto con las representantes republicanas Lauren Boebert y Nancy Mace, las tres mujeres forzaron una votación y finalmente todos los republicanos, excepto uno, votaron con los demócratas para liberar los archivos.

El sábado, Greene desafió a Trump nuevamente al anunciar su renuncia. Ante los insultos y amenazas del presidente, dio un discurso abrasador declarando que "me niego a ser una 'esposa maltratada' esperando que todo desaparezca y mejore".

Podría ser sólo una mala semana, o que Trump se está convirtiendo en un "pato cojo" mucho antes de las elecciones de mitad de período, que usualmente marcan la disminución de los poderes presidenciales en el segundo mandato.

De cualquier manera, mientras el país se precipita hacia las elecciones de mitad de período de 2026, los republicanos del Congreso que enfrentan elecciones estarán bajo más presión para votar según los deseos de sus distritos en lugar de los caprichos de Trump.

Casi siento lástima por ellos. Casi.