El órdago de Feijóo a Sánchez en Extremadura: puerta grande o enfermería

Alberto Núñez Feijóo lleva tres años jugando una partida con las cartas marcadas.

Esas cartas marcadas dicen que los pactos del PSOE con EH Bildu, Podemos, Sumar o ERC y Junts, los dos partidos que organizaron el golpe de Estado de 2017 y que en cualquier otro país europeo habrían sido fulminantemente ilegalizados por la justicia, son no sólo legítimos, sino imprescindibles para la normalización de esa España franquista que encarnan PP y Vox.

Dicen también esas cartas marcadas que los pactos de PP y Vox son, en cambio, profundamente antidemocráticos y garantía segura de la caída de España y los españoles en un pozo de fascismo, recorte de derechos, enclaustramiento de las mujeres y otros espantos de todo tipo y condición.

Es más. Incluso los (hipotéticos) futuros pactos del PP con Junts son considerados de manera diferente a los pactos (presentes y reales, al menos hasta este lunes) del PSOE con Junts.

En el primer caso, el pacto sería considerado como una alianza de la ultraderecha española con la ultraderecha independentista, apremiada por el auge de un partido abiertamente fascista como Aliança Catalana.

En el segundo caso, el pacto es una expresión de la España plural entre un partido socialdemócrata y un partido de centro liberal catalanista plenamente homologable.

Que este tipo de narrativa demente haya cuajado en una parte no precisamente desdeñable de la ciudadanía española lo dice todo acerca del estado de ruina de la cultura democrática en nuestro país.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. EFE

Fueron esas cartas marcadas las que le dieron in extremis a Pedro Sánchez la oportunidad en 2023 de conformar un ejecutivo de bloqueo destinado, no a desarrollar el programa de gobierno del PSOE, sino a impedir la investidura como presidente de Feijóo, el ganador de las elecciones generales.

En términos populares, un perro del hortelano político, que ni gobierna ni deja gobernar.

Los españoles llevamos dos años y medio viviendo, como pulgas cabreadas, a lomos de ese perro del hortelano cuyo único propósito vital es el de evitar la alternancia democrática.

Ese bullying político a media España es todo el programa que Sánchez oferta hoy a los suyos.

Y a ese bullying ha respondido este lunes Feijóo con un órdago a Sánchez. El as de bastos de ese órdago podrían haber sido Mañueco, Azcón o Guardiola.

También Mazón, aunque el órdago habría adoptado en ese caso formas distintas.

Ayuso y Juan Manuel Moreno son un caso aparte y van por libre. La primera tiene garantizada una nueva mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Moreno, veremos.

De esas cartas, Feijóo ha escogido a Guardiola por delante de Mañueco, que era el plan B. Señal de que, hoy por hoy, el presidente del PP confía más en las posibilidades de Guardiola de alcanzar una mayoría o cuasi mayoría absoluta en Extremadura que en las de Mañueco en Castilla y León (previstas para el 15 de marzo de 2026, si Mañueco no adelanta).

El partido debe de tener sus encuestas internas, pero la apuesta entraña riesgos.

Extremadura merece seguir avanzando. pic.twitter.com/hZkL6KGunT — María Guardiola (@MGuardiolaM) October 27, 2025

Si Guardiola confirma los sondeos que le dan entre 29-30 escaños, uno o dos por encima de su resultado actual (28), pero a tres-cuatro de la mayoría absoluta (que es de 33 en el parlamento extremeño), el PP podrá sostener con hechos su promesa de gobernar en solitario con el apoyo puntual de Vox… o de los partidos que se lo presten en cada momento.

Si a esa subida, pequeña pero significativa, se suma una caída del PSOE de los 28 escaños actuales (los mismos que Guardiola ahora) a 25-26, el relato de Feijóo cobrará todavía más fuerza.

El escenario es propicio para Guardiola. Su previsible rival socialista en las urnas será Miguel Ángel Gallardo, que ha sido enviado a juicio junto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con la adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz.

Es más, las elecciones podrían coincidir con una foto de Gallardo en el banquillo de los acusados.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Efe

Pero también podría ocurrir lo contrario. Que Guardiola se quede como está y que, independientemente del resultado del PSOE, Vox incremente sus diputados y gane un poco (no mucho, pero sí un poco) de peso en su relación con el PP.

En ese caso, Sánchez podrá argumentar que la oposición "ultra" del PP no sólo no beneficia a Feijóo, sino que alimenta a su principal rival por la derecha, Santiago Abascal.

Guardiola, en este sentido, ha sido rápida: frente a los sondeos que hablan de un estancamiento del PP y una subida de VOX, la presidenta extremeña ha convocado elecciones cortando de raíz la presunta sangría. Más vale prevenir que curar. Y cuanto más tardara en convocar elecciones anticipadas, mayor habría sido esa sangría.

Suponiendo que la sangría sea real, cosa que está por ver.

Buena parte de la suerte de Feijóo se decidirá en el terreno del relato. Si el PP logra convencer a los extremeños, y con ellos al resto de los españoles, de que PSOE y Vox se han aliado tácitamente y de forma cínica en una pinza contra su partido, el voto útil podría favorecerle.

Si el que impone su relato es Vox o, peor aún, el PSOE, Guardiola se verá obligada a jugar a la defensiva, en un remedo de lo ocurrido en las generales de 2023.

El remedio, en cualquier caso, está encima de la mesa y lo ha estado siempre: consiste en convertir las elecciones extremeñas en las primeras en las que los españoles podrán opinar y votar sobre la corrupción del entorno familiar de Pedro Sánchez.

Todo lo mejor para Extremadura, que va a elecciones en busca de un gobierno en libertad, estable, que no esté preso de bloqueos que siempre perjudican a los ciudadanos.@MGuardiolaM, ¡contigo! pic.twitter.com/LFuy4eodcS — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 27, 2025

Dicho de otra manera. Estas elecciones serán sobre Extremadura. Pero, sobre todo, sobre Begoña, sobre el hermano de Pedro Sánchez, sobre el fiscal general del Estado, sobre Ábalos, Cerdán y Koldo. Y sobre ese imperio de la prostitución de la familia política de Sánchez de la que el presidente ha vivido prácticamente toda su vida adulta y que está en el origen de su patrimonio inmobiliario.

Las elecciones extremeñas son la primera vuelta de unas elecciones generales que tendrán, previsiblemente, segundas y terceras vueltas antes de la votación definitiva.

Si el PP está a la altura de las expectativas, esas elecciones autonómicas se convertirán en un gota a gota demoscópico que desgastará poco a poco a Sánchez y le provocará no pocos problemas en un PSOE en el que ya nadie, salvo sus ministros más mansos, acepta de buen grado sacrificarse en las urnas a cambio de la supervivencia del zombi político que duerme en la Moncloa.

Si ocurre lo contrario, Sánchez se aferrará a su cansino y desgastado truco de la ultraderecha, Franco, Netanyahu, Trump y el aborto.

Para Feijóo, es puerta grande o enfermería. Y el toro parece enfermizo, pero ya le dio una voltereta a Feijóo que casi le parte la crisma en 2023.

Es de esperar que, esta vez, el resabiado sea el torero, y no el toro.