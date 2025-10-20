Crece el aislamiento internacional de Venezuela, Cuba y Nicaragua

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Gordo de la Primitiva, hoy
Sueldazo Once, hoy
Última hora del atraco en el Louvre, en directo
La vivienda fuerza al ayuno
Julio Borges sobre Sánchez
Gobierno propuesta aborto
Guías sexuales en colegios
Miguel Ortiz en Bali
Subida a los autónomos
Coches de segunda mano
Desparasitar a tu gato
Cuota de autónomos
Economista
Padre de familia deshauciado
Vivienda en España
Madre y empresaria
Madre soltera
Propietaria de 30 años
Joven vivienda
Autónoma Holanda
Fontanero trabajadores
Zara chaqueta
Horóscopo domingo 19
Comprobar Lotería Nacional sábado
Frutero con 40 años de experiencia
Pensiones 2026
Mario Casas gimnasio correr
Santiago Segura deuda Hacienda patrimonio
Falta de obreros
Economista
Empresario colombiano en España
Joven de Hawái
Cuota de autónomos
Plusvalía municipal
Experto en coches de segunda mano
Proteger animales en otoño
Madre autista
Ser mujer en el trabajo
Tribunal Supremo Zara
Lefties botas
Jubilada sobre el Imserso
Susana, jubilada, comparte piso
Miguel Sebastián
David Bustamante trabajo albañil
Gatos negros halloween
Juan del Val cambio físico
Inversor con 10 años de experiencia
Horóscopo 17 de octubre
Suicidio chica 14 años Sevilla
Mercería Pontejos
Sueldo funcionario de prisiones
Alcaldes que no recalifican terrenos
Ahorros en la compra de vivienda
Qué coche te puedes comprar
Tener hijos aumenta pensión
Viajes del Imserso
Sueldo de camionero
Señal vivienda
Hipoteca propietaria 32 años
Luis M. Villanueva
Pedro Ruiz autónomos impuestos
Economía sumergida autónomos
Vanesa Martín
Policía local sobre su salario
George Clooney patrimonio
Dueño de un negocio de trasteros
Experto en vivienda
Joven español en Alemania
Un veterinario
Juan del Val gana el Premio Planeta
Sueldo de fontanero en Suiza
El mejor pienso
Trabajo de azafata
Gestión financiera
Dinero Juan del Val por el Premio Planeta
Tractorista español de 66 años
Rentabilidad bar en España
José Elías empresarios
Mejor coche segunda mano
Mejor mes jubilación anticipada
Precio del oro
Albañil argentino en España
Antonio Banderas patrimonio Soho
Autónomo sobre la subida de la cuota
Vive en Palencia y trabaja en Madrid
Dueño de un negocio de hielo
Analista económico sobre el oro
Agencia de viajes sobre el Imserso
Albañila sobre la falta de trabajadores
Expertos en animales
Amaia Montero fortuna La Oreja
Madre soltera hipoteca
La llegada de un cachorro
Horóscopo miércoles 15 de octubre
Susanna Griso
Alergias alimentarias
Logan Ury
El negocio de las hamburguesas
Salario de funcionario
Daniel Lacalle y la subida a los autónomos
Abogado laborista bajas
Dinero ingresa taller mecánica
Empresario escasez trabajadores transporte
Dentista español Islandia
Madre soltera vivienda
Albañil boliviano en España
Joven española en Suiza
Significado números Zara
Jorge Fernández presentador depresión
George Clooney relación Amal
Los autónomos ven un "sablazo"
Empresario sobre España
Hombre que vive en un piso compartido
Pablo carnicero subida precios
Jane Goodall
Un veterinario
Jubilado sobre el Imserso
Subida del precio del oro
Economista pareja
Ahorro en pareja
Sumar años a la cotización
Coste de criar en España
José Elías y el oficio de fontanero
Subida de la docena de huevos
Paga adolescentes
Mario Casas patrimonio
Trabajo y embarazadas
Albañil español en Noruega
Autónomo jubilado indignado
Subida a los autónomos
Panadera cerrar domingos
Cambios importantes pensión 2026
Recomendación comprar viviendas
Sueldo joven camionero
Pensión jubilada
Los mandatarios de Nicaragua (Daniel Ortega), Venezuela (Nicolás Maduro) y Cuba (Díaz-Canel), en una cumbre el año pasado.

Los mandatarios de Nicaragua (Daniel Ortega), Venezuela (Nicolás Maduro) y Cuba (Díaz-Canel), en una cumbre el año pasado.

Columnas EL INFORME OPPENHEIMER

Crece el aislamiento internacional de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Hace bien República Dominicana en excluir de la Cumbre de las Américas a los dictadores, pero los participantes deben incluir una condena más enérgica para que Venezuela reconozca las elecciones de 2024 y para que Cuba y Nicaragua liberen a sus presos políticos.

Publicada

La decisión de la República Dominicana de no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua a la Cumbre de las Américas —la mayor reunión presidencial del hemisferio, que tendrá lugar el 4 de diciembre en Punta Cana— merece un aplauso. Pero la Cumbre debería ir más lejos y condenar abiertamente a estas dictaduras.

Según el comunicado oficial del Gobierno dominicano, la decisión de no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua se tomó teniendo en cuenta "las circunstancias hemisféricas" y "favorece la mayor convocatoria" de la reunión.

Mi traducción: si se invitaba a estas tres dictaduras, Estados Unidos no iba, o enviaba un representante de cuarta.

Ya el anterior gobierno estadounidense del presidente Joe Biden había excluido a las tres dictaduras latinoamericanas de la Cumbre de las Américas en Los Angeles en 2022. Desde entonces, los atropellos a la democracia y los derechos humanos en los tres países no han hecho más que empeorar.

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro robó descaradamente las elecciones presidenciales de 2024, según confirmaron observadores electorales del Centro Carter y varios países.

El presidente brasileño, Lula da Silva, y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, el pasado abril.

El presidente brasileño, Lula da Silva, y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, el pasado abril. Efe

La oposición venezolana mostró las actas de la votación que demuestran que el candidato opositor Edmundo González Urrutia había arrasado en las urnas, pero Maduro se proclamó reelecto sin jamás mostrar pruebas de su supuesta victoria. Es más, desató una violenta represión contra la oposición.

En Nicaragua, el dictador Daniel Ortega en los últimos dos años cerró decenas de medios de prensa, organizaciones de la sociedad civil y universidades. Además, expulsó del país y le retiró la ciudadanía a más de 300 líderes opositores y prisioneros políticos.

En Cuba, donde no hay elecciones libres desde hace más de seis décadas, el régimen sigue con sus detenciones arbitrarias. Además, aprobó una nueva "Ley de Comunicaciones" que prohíbe la propiedad privada de los medios y penaliza incluso las críticas al Gobierno en redes sociales.

Roberto Álvarez, el canciller de República Dominicana, me dijo en una entrevista que "dada la situación política que existe en nuestro hemisferio, consideramos conveniente tener la mayor participación posible en el evento, y como la Cumbre de las Américas fue una creación de Estados Unidos consideramos apropiado no extender invitaciones" a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Cuando le pregunté si recibió alguna reacción de los presidentes de México, Colombia y Brasil sobre la exclusión de los tres países, me dijo que "ningún país nos ha dicho a ningún nivel que no participarían" si se excluye a alguna nación.

En la Cumbre de 2022, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, boicoteó la reunión en protesta por la exclusión de Cuba, y envió a su canciller en su lugar.

Otras fuentes de la Cumbre me dicen que lo más probable es que si la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decide no participar, pondrá cualquier excusa, pero no hará un show político como su antecesor. Lo más probable es que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, asista a la cumbre, agregaron.

Venezuela realiza simulacros para entrenar a ciudadanos en manejo de armas.

La Casa Blanca todavía no ha dicho nada sobre si el presidente Donald Trump asistirá a la cumbre, pero no me extrañaría que no vaya y mande al secretario de Estado Marco Rubio en su lugar.

A Trump no le interesa mucho América Latina, y lo ha dicho públicamente. Cuando una periodista le preguntó en el primer día de su segunda presidencia sobre las futuras relaciones de Estados Unidos con América Latina y Brasil, respondió: "Nosotros no los necesitamos. Ellos nos necesitan a nosotros".

De todos modos, si Trump envía a Rubio en su lugar, sería la cumbre regional más importante de la región con Estados Unidos desde que Trump asumió su segundo período. En la reciente reunión de cancilleres de la OEA, ni siquiera estuvo Rubio, quien mandó a su segundo, Christopher Landau, en su lugar.

De cualquier manera, sea cual fuera la asistencia a la Cumbre de las Américas en diciembre, los países participantes deberían incluir en su declaración final una condena más enérgica que las que han hecho hasta ahora para que Venezuela reconozca los resultados de las elecciones de 2024, y para que Cuba y Nicaragua liberen a sus presos políticos. De otra manera, esta cumbre será un chiste, como tantas otras anteriores.

Más en Columnas