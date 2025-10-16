¡Que no acabe el genocidio!

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Bonoloto, hoy
Cupón Diario ONCE, hoy
Ábalos, entre la negativa a declarar
Nuevo canal abierto de la TDT
Sánchez incumple plan presupuestario
Trump amenaza a España
Celebración 50 años muerte Franco
Horóscopo 16 de octubre
Dinero Juan del Val por el Premio Planeta
Tractorista español de 66 años
Rentabilidad bar en España
José Elías empresarios
Mejor mes jubilación anticipada
Precio del oro
Albañil argentino en España
Antonio Banderas patrimonio Soho
Autónomo sobre la subida de la cuota
Vive en Palencia y trabaja en Madrid
Dueño de un negocio de hielo
Analista económico sobre el oro
Agencia de viajes sobre el Imserso
Albañila sobre la falta de trabajadores
Expertos en animales
Amaia Montero fortuna La Oreja
Madre soltera hipoteca
La llegada de un cachorro
Horóscopo miércoles 15 de octubre
Susanna Griso
Alergias alimentarias
Logan Ury
El negocio de las hamburguesas
Hipotecas con intereses altos
Salario de funcionario
Daniel Lacalle y la subida a los autónomos
Abogado laborista bajas
Dinero ingresa taller mecánica
Empresario escasez trabajadores transporte
Dentista español Islandia
Madre soltera vivienda
Albañil boliviano en España
Joven española en Suiza
Significado números Zara
Jorge Fernández presentador depresión
George Clooney relación Amal
Los autónomos ven un "sablazo"
Empresario sobre España
Hombre que vive en un piso compartido
Pablo carnicero subida precios
Jane Goodall
Un veterinario
Jubilado sobre el Imserso
Subida del precio del oro
Economista pareja
Ahorro en pareja
Sumar años a la cotización
Coste de criar en España
José Elías y el oficio de fontanero
Subida de la docena de huevos
Horóscopo martes 14 de octubre
Paga adolescentes
Mario Casas patrimonio
Trabajo y embarazadas
Albañil español en Noruega
Autónomo jubilado indignado
Subida a los autónomos
Panadera cerrar domingos
Cambios importantes pensión 2026
Recomendación comprar viviendas
Sueldo joven camionero
Pensión jubilada
Viajes del Imserso
Perros agresivos
Joven español en Suiza
Salario de una madre de día
Empresaria agrícola
Experto en finanzas
Jubilado confiesa su realidad
Agricultor español en EEUU
Hacienda contra el contribuyente
Soluciones al problema de la vivienda
Sueldo en la educación
Juanma Moreno conservaría mayoría absoluta
Madre familia numerosa
Nuria Roca sobre parejas abiertas
José Elías divorcio
Los ahorros, ¿en un banco o un piso?
Insultos en el trabajo
Ser madre con infertilidad
Coste de las pensiones
Empresario español en China
Casa en ruinas
Dueña de una joyería
Horóscopo lunes
Alimentación gatos
Revisor ITV
Eric Prydz en Fabrik
Educadora gatos
Albañila mano de obra
Propietaria alquiler a niños
Vestido Mango
Mejor pienso para gatos
Afra Blanco economista
Asesor fiscal
Zara chaqueta
Dueño de un concesionario
Abogado
Sanitario español en Suiza
Ilegalizar pisos turísticos
Maestra española en Noruega
Pagos por Bizum
Ikea solución práctica
Problema de la vivienda
Trabajador de una lavandería
Experto en SEO
Perro con narcolepsia y cataplejía
Experta en desarrollo personal
Economista alerta a España
Entrada de un piso
Gonzalo Bernardos
Viajes Imserso
Experto en inversión
Sustituto chocolate Mercadona
Abogada 30 años
Relaciones
Militantes de Hamás en uno de los puntos de intercambio.

Militantes de Hamás en uno de los puntos de intercambio. Ramadan Abed Reuters

Columnas PASSING SHOT

¡Que no acabe el genocidio!

Lo que de verdad está aquí en disputa no es quién tiene derecho a vivir en sus sagradas tierras, ni quién tiene derecho a un Estado, sino quién tiene derecho a reclamarse víctima ante la historia.

Publicada

Celebran en Israel y celebran en Palestina y celebramos también nosotros, así en general, que la guerra haya terminado, que los secuestrados regresen a casa y que Hamás haya sido (casi, parece, de momento) derrotado.

Pero hay un grupo de irreductibles, de gente seria y analítica, que no se deja llevar por las emociones, la propaganda y el optimismo.

Que no se cansa de recordarnos que el genocidio sigue y que seguirá hasta que lo digan ellos, que por eso son más buenos y más listos que los demás.

Lo que quieren decir, y dicen cada día de forma más explícita, es que genocidio no es algo que Israel, y mucho menos Netanyahu, hagan o practiquen, sino algo que Israel es.

Israel es genocida en esencia porque su mera existencia implicaría la destrucción de esa Palestina que abarca desde el río hasta el mar y que es la única que saben imaginar libre y en paz.

Ellos saben bien por qué. Era algo implícito en su propaganda de guerra

Algo que cada vez, y siempre en contra de los tempos de la paz, van diciendo más alto y más claro.

Netanyahu recibe a Trump a su llegada a Jerusalén.

Netanyahu recibe a Trump a su llegada a Jerusalén. Evelyn Hockstein Reuters

Y esto no se explica, como pretenden, reescribiendo la historia de Israel, sino la de su propio antisemitismo. Porque si de algo ha servido esta guerra en Europa es para descargar al antisemitismo de prejuicios.

Sigue siendo un antisemitismo de origen religioso, como antaño. Pero pagano ahora en sus formas y expresiones. Como demuestra la insistencia machacona con la que siguen hablando de genocidio.

Con la que siguen repitiendo la palabrota cada vez que hablan del tema y varias veces en cada frase, en cada condena.

Es lo que hace que todas las noticias, declaraciones y debates sobre el tema parezcan ya un sketch de Monty Python.

Paso de Cisjordania a Israel.

La insistencia machacona en el genocidio cumple perfectamente con la función del mantra. Que, como es sabido, consiste en no dejar espacio para pensar. Es decir, para discutir o para discrepar.

Y sirve perfectamente, por lo tanto, para reafirmar al convencido, para silenciar al dubitativo y para señalar al discrepante.

Y así ha servido perfectamente a la función de que muchos se hayan tomado muy en serio el tour promocional de Ada Colau y compañía.

Y ha servido, también, para que muchos se hayan convertido en el chivo expiatorio de todos los problemas de este país, que ya no recuerdo cuáles eran, pero que sé perfectamente que son culpa de los genocidas de la oposición.

Esto es un genocidio porque los de Ska-P ya lo decían hace años. Y lo decían ellos y tantos otros de esta guerra. Y de la anterior. Y de la de un poco más atrás.

Como se decía incluso de la paz que quizás algún día habrán gozado los israelíes, pero siempre a costa de hacer con los palestinos lo mismo, "exactamente igualito", que los nazis hicieron con ellos.

Nadie hace tanto para mantener vivo el holocausto como nuestras mentes críticas, ergo propalestinas.

Y esta insistencia en el palabro, esta crueldad con la que constantemente tienen que acusar a los judíos de la peor atrocidad que han sufrido en su historia, este constante culpar a la víctima(y que tanto se critica cuando la víctima llevaba la falda muy corta y dos o tres copas de más), es el recurso fundamental de nuestro antisemitismo.

Porque pretende despojar al judío de la superioridad moral que la condición de víctima tan generosamente otorga en esta nuestra era del victimismo.

Una protesta contra Netanyahu en Israel.

Tienen que insistir en que cualquier cosa, cualquier barbaridad incluso, que hagan Israel o los judíos es genocidio. Y tiene que ser genocidio.

Y es genocida discutirlo, negarlo o cuestionarlo, porque sólo así los judíos dejarán de ostentar la hegemonía del victimismo.

La superioridad moral que los nazis "regalaron" a los judíos se les hace, a tantos aspirantes a la suprema condición de víctima, simplemente insoportable.

Lo que de verdad está aquí en disputa no es quién tiene derecho a vivir en sus sagradas tierras, ni quién tiene derecho a un Estado, sino quién tiene derecho a reclamarse víctima ante la historia y quién tiene derecho a hablar dictar sentencia en su nombre.

Cambian los dioses, y cambian los tiempos, y cambian incluso las formas sacrificiales. Pero los judíos siguen siendo el pueblo elegido. Para ser sacrificado, en sagrado holocausto, ante nuevas divinidades paganas que, como siempre, piden sangre.

Como dijo Leo Strauss, Dios creó al pueblo judío para demostrar a los demás pueblos la imposibilidad de la redención.

Más en Columnas