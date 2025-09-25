¿Por qué a los españoles nos conviene ahora un político remolacha como presidente?

ES NOTICIA:
Últimas noticias
La dura realidad de ser camionero
Mapa de noticias
Sánchez: "Mi hermano y mi mujer son inocentes"
El Gobierno apoya a Redondo
Enfermera española Suiza sueldo
Espinosa de los Monteros y el PP
José Coronado cómo consigue estar joven
Aramendi perder kilos dieta
Cumbre contra el 'Extremismo' en Madrid
Jubilado con 43 años cotizados
Pincho de tortilla Zaragoza
Albañil español en Países Bajos
Martín Berasategui, chef
Ferran Adrià, chef español
Joven español en Suiza
Abogada sobre los descansos obligatorios
Español en Vietnam
Cambios en la jubilación
Chaqueta entretiempo Zara
Oposiciones fáciles
Arquitecto español en China
Emprendedor español en Dubai
Sueldo albañiles
Economista advierte ahorro necesario para hipoteca
Consultor financiero sobre el ahorro
Experto recomienda accionistas Sabadell
Penélope Cruz desayuno
State of Play de Sony
Propietaria Barcelona
Albañil falta de obreros
Mujeres camioneras
Jubilada
La pensión de Carmen Lomana
Eduardo Bolinches
Jubilada con 800 euros de pensión
Inquilino sobre buscar vivienda
Pensión de viudedad
Jubilada pensión
Empresario chino
Crisis de la vivienda
Faltan carpinteros
Joven en Estados Unidos
Universitaria
Conductora de taxi
Dueña de una mercería
Trámites para la jubilación
Marta Ortega nombre hija significado
Analista fiscal
Pensión escasa de una jubilada
Casa prefabricada 6 habitaciones más vendida
Jubilado en Tailandia
Trabajador
Sifu Shun
Pareja de españoles en Australia
Empresario español en Dubái
Ignacio de la Calzada
Albañil español en Países Bajos
Descansos en la jornada laboral
Viticultor
Abogada cuenta conjunta
Zara pantalón
Abogado laboralista
Falta de camioneros
Silent Hill
Niño Becerra y las ayudas a los jòvenes
Empresario español en China
Empresaria textil, sobre las devoluciones
Mujer camionera
Joven en Suiza
María, víctima de okupación
Isabel Aranda, experta en recursos humanos
José Elías y los emprendedores
Jóvenes en la construcción
Profesora queja horas extra no pagadas
Peor error al reformar una cocina
Sánchez y Feijóo en el Congreso de los Diputados.

Sánchez y Feijóo en el Congreso de los Diputados. Javier Lizón Efe

Columnas NEWSLETTER

¿Por qué a los españoles nos conviene ahora un político remolacha como presidente?

Apúntate y recibe cada miércoles esta newsletter para leerla antes que nadie y no perderte la información más relevante.

Publicada

Este martes por la noche, durante su entrevista en El Hormiguero con ocasión de la publicación de la segunda entrega de sus memorias, Por decir la verdad, Pedro J. Ramírez citó frente a Pablo Motos un artículo en el que hablo de “los políticos remolacha”.

Este es el artículo: El que más chifle, capador: 24 motivos por los que los insultos funcionan (muy bien) en política.

Pero ¿qué es un político remolacha?

He de dar un pequeño rodeo para explicarlo.

***

'Por decir la verdad', de Pedro J. Ramírez.

'Por decir la verdad', de Pedro J. Ramírez.

En el artículo explico por qué los políticos que más crispan, que más encabronan y encienden y agitan a los ciudadanos con insultos, bulos, falacias y una demagogia oceánica suelen llevarse los mejores espacios en los medios de comunicación, pero sobre todo el aplauso de los suyos en las redes sociales (y en las urnas).

Es aquello del “que hablen de ti, aunque sea mal”. Que ha acabado convertido, en 2025, en un mucho más cínico “que hablen de ti, aunque sea bien”.

¿Por qué nos gustan tanto aquellos políticos que degradan la convivencia, empobrecen el debate público e intoxican la democracia?

¿Que proponen soluciones simplonas a problemas complejos?

O, peor todavía, que inventan un problema para cada solución.

***

¿Nos hemos radicalizado?

¿O la política siempre ha sido así y lo que ocurre es que hemos idealizado el pasado?

¿Quizá las redes sociales lo han corrompido todo?

¿O lo que sucede es que hemos entrado en la etapa final de la democracia, la de la demagogia y la oclocracia? ¿La del gobierno de los peores, aplaudido por la más ignorante de las muchedumbres?

El ministro Óscar López.

El ministro Óscar López.

***

En el artículo explico que hay razones sociológicas y políticas para explicar por qué triunfan los políticos más tóxicos, pero también razones científicas y psicológicas.

Y explico, por ejemplo, que nuestro cerebro, que es exactamente el mismo que el de los cazadores recolectores de hace decenas de miles de años, no está programado para asimilar las sutilezas de la política y de la democracia, sino para detectar peligros y recompensas.

Para reconocer un tigre escondido entre los arbustos y la previsible dulzura de una fruta que nos aportará la glucosa que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir un par de días más.

***

En el artículo digo que nuestro cerebro evolucionó para detectar escorpiones y leopardos, no para admirar a políticos serios, previsibles y formales “como una remolacha hervida”.

Porque un político remolacha no es ni una amenaza, ni una recompensa.

Pero ¿no es eso lo que debería ser un político? Alguien que no suponga una amenaza para ti, pero tampoco un mero proveedor de golosinas con las que desincentivar la iniciativa, el trabajo y el emprendimiento.

***

Un político remolacha es el que no insulta, o insulta poco, o que, cuando lo hace, lo hace con gracia e ingenio literario, no con la vulgaridad de un cabestro de codo en barra.

El que razona en vez de embestir con la cornamenta contra todo lo que se menea.

El que se propone a sí mismo como modelo de seriedad y fiabilidad en contraste con esos políticos de la improvisación, el regate en corto, la ocurrencia y el disparate.

El que cree en la democracia como un fin, y no como un medio.

El político remolacha no genera pasiones, no enciende a las masas y es poco probable que sea capaz de aglomerar a decenas de miles de personas a su espalda si se le ocurre levantar una bandera, como Charles Chaplin en la famosa escena de Tiempos modernos.

Tampoco promete revoluciones, tablas rasas o enmiendas a la totalidad.

Nunca niega la mayor, pide rupturas radicales, o dice haber descubierto lo que lleva siglos descubierto.

El político remolacha tiene poco sabor y nadie nunca, jamás, pedirá una ración entera de él a palo seco, sin condimentos, salsas o añadidos que le aporten un poco de salero y jacaranda.

***

Pero los políticos remolacha no destruyen su país, no degradan las instituciones, no corrompen la democracia ni provocan guerras civiles.

No son líderes naturales, pero curan.

Este martes por la noche, mi mujer, viendo El Hormiguero, se sorprendió de la elección de la remolacha para mi metáfora del político soso y escasamente excitante, pero, como cantaba Loquillo, "feo, fuerte y formal".

Ella es periodista gastronómica, y me informó de que la remolacha no sólo tiene mucho más sabor y aroma del que insinúa la metáfora, sino también más color, como habrá comprobado cualquiera que se haya manchado la ropa con remolacha.

Y ahora estoy mucho más convencido que antes de que lo que necesita la España de la próxima década es un buen político remolacha que (quizá) no apasione a primera vista, pero aporte sabor, aroma y color a una política española que lleva ya demasiados años sabiendo a ceniza, oliendo a madera quemada y pintando muy, muy negro.

Más en Columnas