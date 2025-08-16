ES NOTICIA:
Últimas noticias
Noticias El Español
Comprobar Extra Verano de la ONCE
Incendios en España, en directo
Muere a los 67 años Javier Lambán
Arden 115.00 hectáreas este agosto
Intoxicado hotel Málaga
Pedro Ruiz incendios
Con la UME en el incendio de Orense
Pedri comidas adicción
Esperanza de vida bomberos
290 vecinos confinados de Oliva de Plasencia
Mejor consejo para la moto
Promesa del Barça que nunca debutó
Fórmula eliminar olores coche
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025
Clavijo pide a Sánchez 100 millones por los menas
Bombero, crítico con los sueldos
Asesor turístico
Trabajador dice que la jubilación es una paguita
Gonzalo Bernardos
Supermercados Mercadona abiertos hoy
Vecina de Madrid estalla por los precios
Pantalones baratos Zara
Psicosis por culpa de la IA
Una agricultora estalla
Cuándo se cobran las pensiones
Cristina Medina, actriz, cáncer
Antonio Montero y Sofía Suescun
Líderes europeos buscan convencer Trump
Turista argentina en Madrid
Melissa sufre piebaldismo
Empresario multimillonario
Mejor arroz costa de Alicante
Hombre bocadillos
Alessandro Lequio dieta
Jesús Vázquez alimento
Sánchez sigue la evolución de los incendios
Dura realidad jubilado
Truco patatas bravas con más sabor
Sueldo profesora EEUU
Pierde un vuelo y culpa a ChatGPT
Recuperar días de vacaciones
Alerta testamento 'uno para el otro'
Pide café y alucina con el precio
Las redes arden con Eduardo Casanova
Versión terrorífica de Hulk
Anime de Dragon Ball Super
Solo Leveling
Apple arremete contra Musk
Pillan a Sam Altman mintiendo
Ciudad maya olvidada
Historia inédita de Marvel
Superman de James Gunn
Torrente, en una imagen promocional.

Torrente, en una imagen promocional.

Columnas PASSING SHOT

¿Es Torrente de Vox?

La democracia española no es todavía lo suficientemente madura como para tener a Torrente de presidente.

Publicada

Torrente sólo es la imagen que tiene la izquierda de lo que es un franquista.

Por eso les han bastado treinta segundos de vídeo para olvidar que Koldo y Ábalos eran, hasta hace nada, socialistas ejemplares.

Que sus leyes de vivienda son esencialmente franquistas.

Que su posición sobre Israel y Palestina, casi que también.

E incluso que, muy a pesar del repentino y accidental interés del gobierno por el negociado chino, todos sabemos exactamente qué ministro que va muy así del rollo guay en Twitter se sentiría profundamente dolido si le vieran cara de oso panda.

Como suele pasar, se han visto mucho más críticas a la reacción de Vox que reacciones de Vox.

Críticas que sólo han servido para recordarle a Vox lo que la propaganda, que no sé yo si la película, no deja de repetirle: que son el partido facha. El partido de los fachas, donde estarían todos los que son, incluso si aceptásemos que no son todos los que están.

Es algo que le interesa mucho recordar a una izquierda que, en cambio, y al mismo tiempo que aprovecha cualquier chiste para señalar al facha particularísimo que es Vox, acepta cada día con más naturalidad el diagnóstico de indepes y podémicos de que fachas somos todos porque la estructura misma del Estado es profundamente franquista.

Es el mismo diagnóstico y la misma ambigüedad de Torrente, el brazo sucio, putero y tonto de la ley. El que es rémora o es sistema, según se mire, pero que lo es todo a la vez.

David Moreno, en una imagen de archivo en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Y de ahí la profunda lectura que nuestros hermeneutas de Twitter quieren hacer de Torrente (José Luis por casualidad, como Ábalos), que pasa también por ser la excepción en el corazón mismo del sistema y que permite sospechar que el sistema mismo es un poquito excepcional.

Le pasa un poco a Vox, que también tiene un poco de esa ambigüedad de Torrente, como tendría que tenerla, creo yo, cualquier partido que pretenda ser antisistema por lo conservador.

Es lo contrario del orden establecido, pero sólo en la medida en que se pretende garantía del orden.

De ahí que también se diga mucho que Vox se parece cada día más a su caricatura. Y que se cite hoy a ese pobre diputado murciano que contraponía el arte degenerado del cine woke al simpático Torrente que "simboliza en forma de caricatura los que muchos españoles honrados y trabajadores piensan"

No entró en detalles, pero el de convertirse en su propia caricatura es el riesgo que tiene que correr cualquier partido antisistema que quiera evitar traicionarse, contradecirse y convertirse en puntal del sistema que vino a derribar.

Hay que exagerar y aceptar los insultos a mucha honra, porque ser insultado y parodiado es aquí lo que toca, lo que diferencia y dignifica a la oposición real.

Y hay que aceptar también el consabido riesgo de gustarse un poco más de la cuenta en el protagonismo de la burla y centrarse más en buscar el insulto que en buscar la razón. Es un pecado muy así como de adolescente y, por eso, muy propio de los partidos que se quieren puros y radicales.

Y, sin embargo, aún queda mucho para que Vox se atreva a presentarse así a las elecciones.

La democracia española no es todavía lo suficientemente madura como para tener a Torrente de presidente.

Más en Columnas