El Gobierno se apunta a la tendencia de TikTok de las 'matemáticas de chicas'

Yo sabía de las mates del social, que son las que eligen los que no quieren hacer mates y que envidian o desprecian todos los demás según sus capacidades y según sus necesidades. Porque las del social son más aplicadas, menos exigentes… menos mates, vaya.

Y ahora, gracias al algoritmo de Musk y al Servicio Español de Radiodifusión, sé que existen unas mates alternativas a las que llaman (al menos de momento) "Girl Math".

Son las mates que te dicen que si te encuentras 20€ en el bolsillo de una chaqueta, la cheeseburger de hoy te sale gratis. O que si pagaste ayer una entrada para Bad Bunny, cuando llegue el día de San Benito el concierto te saldrá gratis.

Girl Math serán, porque cualquier cryptobro, de la misma edad y educado en la misma red social, sabe ya perfectamente que los 300€ de hoy bien podrían ser 310€ o 3.000€ cuando aterrice Benito y que ese, y no otro, es el precio real de la entrada a la que llaman gratis.

Podrían ser estas las famosas mates con perspectiva de género de la que tan necesitados están nuestros estudiantes, machirulizados por las redes.

Pero es un cálculo tan ridículo que sólo serviría para evidenciar el machismo implícito en el asunto de considerar que las mujeres necesitan unas mates propias porque las demás son demasiado frías y poco empáticas con sus sueños e ilusiones.

Sueños e ilusiones que se resumen, básicamente, en vivir de gratis, al día y sin responsabilidad ninguna para con su futuro.

Lo entendieron casi en la SER, porque si algo quedó claro es que es machista e injusto llamarlas Girl Math cuando esta misma lógica y estas mismas ilusiones son las que guían a tantos hombres y a tantos países a la ruina.

Y será cosa del heteropatriarcado que cuando lo hacen ellos no parezca tan estúpido ni tan gracioso. Que cuando Broncano decía que su programa no era caro porque al final los presupuestos de TVE son los que son y ya están cerrados, bien podría haber dicho que era gratis.

Le falta un poquito de deconstrucción, creo yo, para entender que el dinero público (ya) no es de nadie, chiqui.

O que cuando Bolaños dice que los ciudadanos podemos estar tranquilos, porque mientras en Francia se anuncian recortes de 44.000 millones de euros, aquí "el Estado del bienestar no sólo no se recorta sino que se potencia, se fortalece".

Bolaños y la SER y todos nosotros sabemos perfectamente que mientras gobiernen ellos (los socialistas, quiero decir) no habrá recortes. Porque eso no va con ellos, que son más de aumentar el gasto y la lógica de la sociedad de la dependencia. Que los recortes se los tendrá que comer el siguiente y cuando no quede más remedio.

Y que si el siguiente resultase ser del mismo partido, seguro que el tiempo lo pondrá en su sitio. Como ha hecho con Zapatero, cuyos recortes sabemos ahora que en realidad fueron de Rajoy, que los hizo por vicio como los volverá a hacer la derecha cuando tome de nuevo el poder.

Esto son Girl Math porque eso sería machista. Pero son unas mates así como de lo social, donde el cálculo es ideológico y lo ideológico es, simplemente, una expresión de nuestros sueños e ilusiones.