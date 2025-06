La paz según Trump: un camino a base de bombardeos

El reciente bombardeo de Donald Trump a los sitios nucleares de Irán revela la imprudencia de su supuesta política exterior pacifista.

Evidentemente, si resulta que Irán estaba realmente muy cerca de tener un arma nuclear y la operación militar de EEUU fue tan exitosa como Trump afirma, entonces la enorme apuesta podría haber dado resultado.

Pero seamos claros: Trump (el hombre que se autodenominó el "candidato de la paz") está apostando con la vida de otras personas, no con la suya ni con la de sus seres queridos.

Trump no es el único líder cuya visión delirante lo lleva a creer que puede amenazar, intimidar y bombardear su camino hacia la paz, y hacerlo sin tener datos que respalden sus acciones.

En una clara reminiscencia de la justificación de la guerra de Irak en 2003, hemos asistido a una argumentación poco convincente sobre cuán cerca está Irán de construir una bomba nuclear.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una imagen de archivo.

El 25 de marzo, la propia directora de Inteligencia Nacional de Trump, Tulsi Gabbard, testificó ante el Congreso que Irán no estaba construyendo un arma nuclear.

El 10 de junio, publicó un video no oficial en X afirmando que "la élite política y los belicistas" están "imprudentemente fomentando el miedo y las tensiones entre potencias nucleares" y que el mundo está "al borde de una aniquilación nuclear."

Esto enfureció a Trump, quien días antes se había reunido con halcones israelíes que lo presionaban para apoyar sus ataques contra Irán. Politico informó que un periodista a bordo del Air Force One le preguntó a Trump sobre el testimonio de Gabbard y su respuesta fue: "No me importa lo que haya dicho, creo que estaban muy cerca de tener un arma".

Gabbard cambió su postura en una declaración en X el 21 de junio, diciendo que su testimonio en el Congreso fue sacado de contexto y que Irán podría producir un arma nuclear en semanas o meses.

Gabbard está lejos de ser una portavoz fiable, pero la comunidad de inteligencia de EEUU es ampliamente respetada y creíble. Durante las últimas dos décadas, han llegado a la misma conclusión que afirma un informe reciente del Servicio de Investigación del Congreso:

"Según las evaluaciones de inteligencia de EEUU, Teherán tiene la capacidad de producir armas nucleares en algún momento, pero ha detenido su programa de armas nucleares y no ha dominado todas las tecnologías necesarias para construir dichas armas."

Esto es interesante.



EE. UU. CONFIRMA QUE IRÁN NO CONSTRUYE ARMAS NUCLEARES:



El 25 de marzo de 2025, la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, testificó que la CI continúa evaluando que Irán no está construyendo un arma nuclear y que el Líder Supremo Khamanei no… pic.twitter.com/wj2nyw1SCz — Una mujer cualquiera (@CualquieraMujer) June 17, 2025

En cambio, Trump ha optado por creer en la inteligencia israelí, que se alinea perfectamente con su deseo de un cambio de régimen en Irán. (Para ser justos, los propios iraníes quieren un cambio de régimen, y son ellos quienes deben buscarlo).

Eligió la inteligencia israelí sobre la estadounidense para justificar el envío de bombarderos furtivos B-2 Spirit de la Fuerza Aérea para lanzar un total de 14 bombas "penetradoras de búnkeres" sobre Irán. Esta fue la primera vez que se usó este tipo de bomba.

Durante décadas, Israel ha intentado convencer a los presidentes estadounidenses de usar estas llamadas bombas rompebúnkeres para destruir los sitios de desarrollo nuclear de Irán, especialmente el de Fardo, que se encuentra a un nivel profundamente subterráneo.

George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden e incluso el propio Trump durante su primer mandato más moderado, se abstuvieron por temor a provocar un conflicto más amplio en Medio Oriente.

Si creemos en la inteligencia de EEUU, entonces había poco que destruir, y lo que queda es el cambio de régimen, que es el objetivo de Israel. Esto hace que las capacidades nucleares reales de Irán sean menos relevantes que el simbolismo de atacar su programa nuclear, un alarde de fuerza y resistencia frente a EEUU e Israel.

En el programa dominical de debate Meet the Press, el vicepresidente JD Vance insistió en que se trató de una operación limitada y que "no estamos en guerra con Irán, estamos en guerra con el programa nuclear de Irán". Esto puede estar en línea con la promesa de campaña de Trump de mantenerse alejado de guerras y con los deseos de su base electoral MAGA.

Sin embargo, Trump lo contradijo rápidamente en una declaración en Truth Social:

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen'", escribió, "pero si el régimen actual de Irán no puede HACER A IRÁN GRANDE DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen???".

El martes por la mañana, Trump proclamó un alto el fuego, pero horas después, Israel y luego Irán continuaron lanzándose misiles mutuamente. Más tarde ese mismo día, Trump anunció otro alto el fuego, y en cuestión de horas los tres países estaban celebrando victorias.

Según Ali Vaez, director para Irán del International Crisis Group, cada bando tiene ahora una narrativa de victoria:

"Estados Unidos puede decir que ha retrasado el programa nuclear de Irán, Israel puede decir que ha debilitado a Irán, un adversario regional, e Irán puede decir que ha sobrevivido y se ha enfrentado a potencias militares mucho más fuertes".

Esto ciertamente demuestra el poder de salvar las apariencias y, aún más, el poder de la disuasión. Puede que sea sólo un pensamiento ilusorio. Sin embargo, en su afán por dominar y aparentar fuerza, tanto Trump como Netanyahu nos han acercado más al desastre.