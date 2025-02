89 cosas que me flipan de Andalucía (y que la convierten en el mejor lugar del mundo)

¿Sabe tu madre que lloras por un hombre que no es andaluz?

1. El meme de "¿sabe tu madre que lloras por un hombre que no es andaluz?".

2. Cuando Borges y Lorca se pelearon allá en el hotel Castelar, en Buenos Aires, y el primero dijo del segundo que "sobreactuaba", que no soportaba su "tono jocoso", que era un "exhibicionista insoportable" cargado de "pintoresquismo". Jajá. En resumidas cuentas, acotó, Lorca era un "andaluz profesional". Qué lujazo. No sé si se me ocurre mejor piropo.

3. Rocío Jurado, "una piedra dura de Chipiona que no se podía aguantá", y que fue la primera mujer que cantó en España "hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo", abriendo un mundo de terror para los maridos acomodados. La Jurado inventó el "espabila".