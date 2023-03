La división del Gobierno es lo que salvará el feminismo. Porque, como se demuestra cada 8M, la unidad de toda la sociedad en torno al feminismo es la peor amenaza a su causa y a sus reivindicaciones.

La división del Gobierno permite al feminismo seguir jugando a ser mayoría para ostentar el poder y minoría para dirigir la rebelión. Ser Gobierno y oposición, ser mujer y ser minoría.

Es lo que permite también mandar correos institucionales en nombre de la causa y así como muy reivindicativos, como el que he recibido hoy mismo, en el que no se nos explicaba de forma muy pedagógica que feminismo es “lo que quiere la sociedad”. Dejando de lado cualquier explicación sobre en qué consiste el feminismo, cualquier consideración sobre la libertad y la pluralidad ideológica de la sociedad, y hasta la simple y lógica constatación de que si el feminismo fuese, realmente, lo que quiere la sociedad, no serían entonces necesarios estos correos tan reivindicativos y pedagógicos.

El auténtico problema del feminismo es que cualquier intento de resolver estas contradicciones y tantas otras lo mataría de éxito. Si es que el feminismo es todavía algo más de un zombi devorador de cerebros.

Y por eso está, él también, condenado a cabalgar contradicciones.

Y por eso esta, él también, condenado a dar muchas y muchas explicaciones. Condenado a explicarnos lo preocupante que es que tantas mujeres prefieran todavía la penetración varonil al satisfyer, y a explicarnos acto seguido lo urgente que es romper el tabú del sexo en esos días de la menstruación.

Parecería que a nuestro feminismo el sexo sólo le parece bien si es sucio. Un poco como a Woody Allen y un poco como a quien haya pintado hoy (de todos los días) ese graffiti que decía que “sex work is work”. Para cabalgar sus contradicciones, y salvar la unidad del feminismo (ahora abolicionista de la prostitución), habrá que suponer que era para recordarnos que siendo Work, no podía ser Sex. Y que el sex work ya solo puede ser violencia e IRPF. Es decir, lo puto peor.

De modo que ya no se trataría de redefinir el trabajo y las relaciones laborales, sino el sexo. Para convertirlo también a él en algo que el Gobierno más feminista de la historia pueda legislar, controlar, enseñar a las nuevas generaciones y demás. Algo que dé trabajo a las ministras, y no las prostitutas.

Porque ese es ahora el auténtico espíritu del 8M, que se suponía el Día de la Mujer Trabajadora pero que a medida que se institucionalizaba ha pasado a ser el día de todas las mujeres y cada día el de más gente. Cabalgando contradicciones, decíamos, el feminismo de izquierdas ha abierto la fiesta a todo el mundo hasta el punto de convertir una reivindicación de los trabajadores en un mero escaparate de “purple washing” para el Gobierno y la patronal.