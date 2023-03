Ser mujer el 8M es ya lo de menos, es casi preferible ser un ángel asexuado de algún retablo de Berruguete, incluso ser un hombre llegado el caso para que no le hagan a una elegir bando o la fusilen por desertar. Ser mujer el 8M y feminista es casi un pecado si no se es monterista, de Irene, y del ministerio. De creer en la igualdad, también jurídica, no hablamos. Clara Campoamor, Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán no les sirven porque no votaban a Podemos, tampoco las feministas históricas del PSOE y del PP que razonan que ser mujer tiene algo más que ver con la genética que con un papel.

Pam e Irene Montero, en una imagen de archivo. EFE

El 8M ha quedado como una fiesta ministerial, otro chiringuito más de Podemos, porque desde que se quedó sin las plazas del 15M la calle le importa lo mismo que a un reggaetonero un endecasílabo con sus acentos bien puestos.