Empezaré por lo fácil. Me da igual el uso que den al dinero que me roban. Me lo han robado y punto.

Si defiendo una causa y hay que financiarla, los fondos salen de mi bolsillo o del bolsillo de la gente que también cree en esa causa. No meto la mano en el de otros para que me salga gratis.

No me gusta que me tomen el pelo. Que sea a diario no hace menor mi enfado. No me acostumbro.

Me enseñaron que todos somos iguales ante la ley. Lo dice la Constitución y, aunque a veces no lo parezca, así es como debe ser.

Vivo con la conciencia de que infringir una ley, una ordenanza municipal o una norma interna tiene un coste, y con la de que si me salto cualquiera de ellas, lo tendré que pagar.

Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados.

Dicho esto, si después del indulto de los condenados por el golpe de Estado de 2017, si después de eliminar el delito de sedición y convertir ese golpe de Estado en algo similar a un alboroto de los Sanfermines, si después de eso Pedro Sánchez y sus socios modifican el delito de malversación a fin de que los que utilizaron el dinero público para costearse su fiesta independentista no paguen por ello, ¿también lo vamos a dejar pasar?

¿Cómo lo defenderán? ¿Como una particularidad genética catalana que se remonta al homo sapiens de Bañolas? ¿Nos están diciendo que los políticos nacionalistas catalanes son mejores que el resto? ¿Son mejores que nosotros?

Parece que sí.

El hecho de que Jordi Pujol, su clan y su partido mantuviesen un régimen cleptocrático durante décadas y que el expresidente y su señora no hayan pisado la cárcel a pesar de todas las evidencias no es que sea una pista, es un elefante en la habitación. Uno muy gordo que tiene escrito en el lomo: "En Cataluña no es costumbre ir a la cárcel por robar dinero público".

Ni es costumbre, ni toca.

Dice la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, que la malversación no debe ser delito "si responde a un compromiso del programa electoral y no implica lucro personal".

En la batallita del Frente Popular de Judea contra el Frente Judaico Popular, Junts ha querido ir un paso más allá que los de ERC, que no ven necesario poner pretextos. Tienen razón.

El intento de Junts de vestir el santo de la malversación nos humilla más que si no pusieran excusas. La sensación de que se ríen en nuestra cara es más evidente.

No puedo dejar de acordarme de las pescas masivas de peces del PP para ver si jueces y fiscales anticorrupción conseguían el Gordo. Esas causas generales contra políticos populares, contratistas y funcionarios que se han alargado durante una década y que han acabado en nada.

Las imágenes de detenciones grotescas, de traslados al juzgado con grilletes y paso procesional para no hurtar ni una sola humillación a los encausados. Las portadas de los periódicos y las aperturas de telediarios para que luego no hubiese caso. O, como ha ocurrido recientemente en Baleares, instrucciones con tanta mala fe y prácticas tan dudosas (detenciones arbitrarias, presión a testigos e investigados, coacciones) como para que el juez y el fiscal de la causa acaben siendo procesados.

Los casos a los que me refiero lo eran por malversación. Ni el PSOE, ni Podemos, ni la prensa, ni la opinión pública entraron a valorar si los investigados eran buenas personas (como Griñán) o si el dinero iba al partido o a sus bolsillos.

Y si se pensó que acababa en las arcas del partido, en ningún momento se valoró eso como eximente. Todo lo contrario.

Incluso si se hubiese probado que el fin último de esa malversación era contar con más dinero para una campaña electoral, y de ese modo ganar unas elecciones y poder así cumplir un programa en el que todo eran bondades para los ciudadanos, no hubiese colado.

No. Nunca.

Hasta ahora.

Cómo lo venderán, no lo sé. Pero no tengo la menor duda de que también esta modificación del Código Penal saldrá adelante.

Sé que es inútil pero ¿qué tal un hombre justo en el PSOE o entre cualquiera de los socios que van a dar por bueno que según quién robe y según para qué no sea delito? ¿Qué tal un diputado íntegro que sea capaz de decir que por ahí no pasa? ¿Qué tal alguno que se acuerde de que en mayo hay elecciones en su comunidad?

