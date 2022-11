Las listas son listas. Nos ayudan a digerir la información, a comparar, a situar en contexto. Las popularizaron Casey Kasem y Don Bustany en 1970 con su programa de radio American Top 40 para las canciones más populares. Pero nunca son del todo exactas. ¿Por qué? Porque al día siguiente de ser publicadas algunas variables pueden cambiar -en la de los más ricos afecta la subida o bajada de la bolsa. A pesar de eso las listas reflejan bien hilos invisibles. A continuación, algunas de las cosas que grita, entre líneas, la lista más famosa de España, la de los hombres y mujeres más ricos de nuestro país.

Hay muchos más Ortega que el titán Amancio (86). Sandra Ortega (54), claro, la mujer más rica de España, que este año ha recibido 150 millones de euros en dividendos por las acciones de Inditex que heredó de su madre Rosalía Mera tras su fallecimiento. Sandra ha estado expuesta (en casi 87 millones) a la quiebra de Room Mate en un año en el que ha recibido de dividendos 147 millones. Kike Sarasola sigue al frente de Room Mate, adquirida por el fondo norteamericano Angelo Gordon y la hotelera canadiense Westmont y está a la espera que el administrador concursal le exima tras un dictamen que anda sobre la mesa de PwC.

Los otros Ortega son Marta (38), presidenta no ejecutiva de Inditex, una de las personas más importantes en la industria de la moda internacional, que este año ya figura como millonaria por un paquete de acciones valorado en 75 millones de euros. Hasta aquí los Ortega más visibles, pero hay otros: Dolores Ortega (Loli), accionista de Inditex, (puesto 66 de la lista 2022, 450 millones), sobrina de Amancio, hija de su hermano Antonio (fallecido en 1987 a los 59 años), y de Primitiva Renedo (puesto 46 con 650 millones). También aparece Josefa Ortega “Pepita”(puesto 79 con 325 millones), bautizada así en honor a su madre y también accionista. Y claro Marcos Ortega Mera, hijo también de Amancio, cuya tutela depende de Sandra.

¡Sorprendente! Es más rentable ser propietario de Inditex que dueño de Meta (la matriz de Instagram y Facebook). Frente a la fortuna de Amancio Ortega -puesto número 21 en la lista de la riqueza mundial- en 2022 con 53.500 millones de euros, el rarito Mark Zuckerberg (38) se está dilapidando su fortuna -puesto número 29- empeñado en sacar el Metaverso adelante. “Ni un nanosegundo en el metaverso”, la frase del año de Tamara Falcó tras su cornamenta no será suficiente para que los analistas ignoren los riesgos de Meta. Nadie duda del modelo de negocio de Ortega, ya sin Pablo Isla (58).

“Galifornia”, la Galicia de las luces en Vigo y los vinos de la Ribeira Sacra, es la autonomía más rica de España. El coloso Ortega lo cambia todo, pero no solo él, también los otros familiares sumados a la quinta fortuna de España -3.200 millones-, la del español/venezolano Juan Carlos Escotet, (63) propietario de Abanca y propietario del 80% del Deportivo. Escotet en 2022 sufrió la terrible pérdida de su hijo Juan Carlos Escotet Alviarez en La Florida al ser golpeado por la hélice del barco mientras intentaba rescatar a su pareja.

Juan Roig (73) crea más puesto de trabajo en España que Amancio Ortega. Frente a los 93.300 trabajadores de Mercadona, Inditex tiene en España 46.075. Pero en el mundo Ortega es nuestro empleador número 1 con 165.000 trabajadores. Impresionante la aportación de los dos. El segundo empleador en España es El Corte Inglés de las hermanas Marta y Cristina Álvarez (650 millones, puesto 12 de la lista de mujeres) con 79.800 trabajadores. Si dejáramos de ver los ricos dentro del estereotipo del hombre feliz que no tiene problemas, y los mirásemos como una de las soluciones imprescindibles al problema del paro estructural en España, otro gallo nos cantaría.

Influencia y millones suelen ir de la mano, pero no siempre. Las mujeres nunca solían ser más de una treintena en el top 100 español. En su lista propia, la de las 75 mujeres más ricas de España, Ana Patricia Botín, presidenta del Banco de Santander, una de las mujeres más influyentes del mundo, ocupa el puesto 61 (175 millones) con 50 millones menos que en 2021. En Cantabria es, sin embargo, la segunda fortuna de la autonomía, detrás de su hermano Javier Botín. El apellido Botín ocupa las tres primeras posiciones de la riqueza en Cantabria.

Las 75 mujeres más ricas del país tienen propiedades e inversiones valoradas en 37.450 millones de euros. ¿Existe una manera más femenina de gestionar el patrimonio que la masculina? Rotundamente sí, pero se percibe poco aún.

El deporte no puntúa, o puntúa poco. Héroes del imaginario colectivo como Rafa Nadal (250 millones) o Fernando Alonso (225) -empatado en riqueza en Asturias junto a Víctor Madera, no consiguen entrar en el Forbes Top 100. El futbolista más rico tampoco aparece en España entre el centenar de fortunas. Sergio Ramos, con 180 millones es el primero, seguido de Andrés Iniesta, David de Gea y el jubilado Piqué con 125. Alrededor del fútbol conviven varias fortunas: Fernando Roig (puesto 19), presidente del Villarreal con 1.300 millones, Miguel Ángel Gil (59 años) que ha visto su fortuna crecer en 500 millones por la valoración del Atlético de Madrid, Félix Revuelta, presidente del Logroñés o Enrique Cerezo, con 175 millones, el hombre más rico de la Comunidad de Madrid que no ha entrado en el Top100.

Conclusión. La fortuna de los ricos listados en el Top 100 ha caído un 7% este año, pero solo si decidieran vender todas sus empresas cosa que no ocurrirá. Nadie vende su proyecto de vida, o el proyecto heredado de tus mayores, y nadie vende desde luego a la baja. Hacienda sabe mucho más de ellos que Forbes. Nosotros no listamos sus propiedades privadas (cualquier compra hecha a título personal), solo sus posiciones públicas. Es decir, son mucho, pero mucho más ricos que lo que Forbes publica porque no han entrado en la lista de la noche a la mañana y porque en algo habrán gastado los réditos de sus empresas. ¡Que nadie se engañe! Necesitamos más ricos. España sería mejor si esta lista fuese el doble o el triple de grande y también sería mejor si el origen de las fortunas no fuesen mayoritariamente empresas familiares o herencias. Respecto a si deben pagar más es obvio, debe pagar más el que más tenga. ¿Cuánto? Para eso está su voto, querido lector.

