Mi película en las Naciones Unidas. No la que estoy rodando allí en estos momentos, desde el inicio de la contraofensiva ucraniana en Izum y Jersón. La otra. La primera. Esta, Por qué Ucrania, fue emitida en junio en el canal Arte; Marc Roussel, Gilles Hertzog, Olivier Jacquin y yo la empezamos a rodar en 2014.

Una niña mira por la ventana de un autobús de deportados de Jersón. Alexey Pavlishak Reuters

Sé lo que son las Naciones Unidas. He leído las páginas de Viaje al fin de la noche en las que Céline se burla del pueblo de embajadores, agregados culturales de las embajadas y del funcionariado de la Sociedad de Naciones. También me he empapado de Albert Cohen y del retrato poco halagador que hace de ellos en la inolvidable Bella del Señor. Y, desde Bosnia hasta Darfur, pasando por tantas guerras atroces que la institución ignoró de forma metódica, hay que admitir que los errores y fechorías de la organización son innumerables.

No obstante. Aquí tenemos al embajador Nicolas de Rivière (que se ha mostrado muy activo desde febrero en su apoyo a Zelenski) subiendo al estrado para presentar la película en nombre de Francia. También tenemos por aquí a Khrystyna Hayovyshyn, su colega ucraniana, que dice que nuestras imágenes son fieles a cierta idea de Ucrania que se hacen sus defensores. También está Dora Chomiak, presidenta de Razom for Ukraine, la ONG de Estados Unidos que se ha convertido en el principal vehículo de ayuda humanitaria para la población civil bombardeada. Ella se encarga de moderar el debate que sigue a la proyección.

Y también están todos los asistentes que, cuando salen los créditos y suena la música de Slava Vakarchuk, dedican una ovación cerrada a los vivos y a los muertos. Entonces me arrepiento de haber pensado mal. Pienso en la hermosa idea kantiana y antiwestfaliana de la “comunidad internacional”, de la que quizás, al fin y al cabo, en ausencia del representante ruso y de sus aliados, tenemos aquí una buena muestra.

Abrumado por la emoción, al principio no me salen las palabras; entonces pienso, y luego afirmo, que las grandes ideas nunca mueren.