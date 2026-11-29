Hubo otro día 29, un día 29 todavía más importante que el de hoy. El viernes 29 de diciembre de 1978 en que entró en vigor la Constitución Española.

Y porque lo hubo, todos los españoles, pero muy especialmente los nacidos antes de esa fecha, es decir quienes tenemos más de 47 años y once meses, nos jugamos la vida este domingo.

Porque corremos el grave riesgo de perder lo que ganamos entonces. Nos jugamos el sentido y el propósito de nuestra vida como ciudadanos. Nuestros anhelos cimentados en una experiencia única, como miembros de una comunidad política.

Podemos regenerar nuestra democracia para reanudar el progreso en libertad interrumpido por el sanchismo. O profundizar en el hundimiento hacia un gobierno caudillista, como versión 3.0 de los que padecimos hace décadas, aunque con opuesta coartada ideológica.

Barro para casa al poner el foco en los que nacimos antes del inicio de la democracia. Porque fuimos los que, directamente o a través de nuestras vivencias familiares, participamos en su formidable conquista. En la mejor hora de la Historia de España.

Somos los que como adultos, jóvenes, adolescentes o niños tuvimos conciencia vital, siquiera entre balbuceos, de que España era una dictadura. O, en su etapa terminal, una dictablanda con espasmos homicidas. Los que en el otoño del patriarca la vimos en el basurero del mundo desarrollado.

E incorporo a nuestro club a quienes, nacidos con posterioridad, tienen un mínimo conocimiento histórico como para saber que lo que comenzó con la Transición ha sido una venturosa excepcionalidad en el devenir de un país cainita.

Tan cainita como para que haya quienes sigan morbosamente empecinados en reabrir en canal la última guerra civil. Como si no hubieran existido antes otras cinco, en poco más de un siglo.

Es terrible asumirlo. Pero lo sistémico en España venía siendo la discordia sanguinaria. Hasta ese 29 de diciembre de 1978.

La verdadera 'excepción ibérica' es el medio siglo transcurrido desde entonces. Un milagro español fruto del consenso, en el que no han faltado páginas vergonzosas; pero que en conjunto ha perpetuado los valores de la convivencia democrática.

Por qué la gloriosa victoria de Feijóo en el debate pone en peligro el 29-N . Javier Muñoz.

Este es el legado que tenemos la obligación de preservar y transmitir a los nuevos españoles. A los que hoy se abren camino entre injustas dificultades y a los que vendrán después.

Si los integrantes de mi generación, junto a los de las inmediatamente anteriores y siguientes, no fuéramos capaces de entregar el testigo intacto, seríamos responsables de un fracaso colectivo. Y el sentido de nuestra existencia pública quedaría engullido en el bucle melancólico de la regresión perpetua.

España volvería a ser el problema. Y ni siquiera Europa sería ya la solución.

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Por eso hoy necesitamos votar contra Pedro Sánchez, un lobo con afán totalizador, disfrazado de oveja socialista, que ha travestido ya nuestra democracia en autocracia.

Si le damos la oportunidad, seguirá alejándola del quicio constitucional y acercándola al barranco autoritario primero y al precipicio dictatorial después.

La desfachatez del actual presidente es tal que se jacta de contar con el apoyo del Papa León XIV en materia migratoria y hasta le pone como ejemplo del voto por correo. Pero, a la vez, boicotea los funerales por las víctimas y propugna exactamente lo contrario que el pontífice en las políticas que atañen al principio y al fin de la vida humana.

Por eso hoy necesitamos votar contra Pedro Sánchez, un lobo con afán totalizador, disfrazado de oveja socialista, que ha travestido ya nuestra democracia en autocracia.

No le señalo por anticatólico sino por farsante.

Yo sé que Adolfo Suárez votaría contra Sánchez apoyando al PP, como lo hizo en la última etapa de su vida. Y todos hemos oído que Felipe González ha votado frente a él mediante su anunciado sufragio en blanco.

Mantengo mis denuncias sobre lo que ocurrió durante sus mandatos, pero conste, en un día tan singular, mi reconocimiento hacia aquel "Isidoro" de Suresnes por su fidelidad rebelde a los hitos que trajeron la reconciliación y la concordia.

Me refiero a los pactos de la Moncloa, al consenso constitucional, al ingreso en la UE o a los pactos para el desarrollo autonómico. González mejor que nadie sabe que los constituyentes descartaron que en la España que emergía de sus ruinas morales cupiera una amnistía como la otorgada a Puigdemont. Y menos redactada a cuatro manos "por un forajido y un sicario", como denunció Alfonso Guerra.

Y también sabe que, si esos constituyentes no incluyeron una cláusula de disolución automática de las Cortes, cuando no se aprobaran los presupuestos de dos años consecutivos, fue porque para ellos resultaba inimaginable que pudiera haber un presidente que osara no presentarlos durante cuatro.

Tan inconcebible como cierto. Y encima Sánchez se refiere a otros cuando habla de "involución democrática".

No se si esos secretos que González dice que harían "perder millones de votos" a Sánchez, tienen que ver con Marruecos o con Bildu y ETA. Pero no deja de ser una pirueta histórica que quien se haya quedado en minoría en el escaparate oficial del PSOE sea quien lo refundó como partido socialdemócrata.

Si un día terminan expulsándole, entenderá mejor lo que yo sentí cuando me echaron, a instancias del Gobierno de Rajoy, del periódico que había creado y dirigido durante un cuarto de siglo.

Tal vez por eso yo también entiendo que no hay valentía más meritoria, como escribió Muñoz Molina, que la de "llevar la contraria a cuerpo limpio, sabiendo que te arriesgas al rechazo ofendido de quienes te consideraban como uno de los suyos".

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La última legislatura de Sánchez ha sido un descenso colectivo a los infiernos en el que indecencia e incompetencia se han convertido en las dos caras de la misma moneda.

No ha sido fruto del azar que las tragedias de Adamuz y Urda hayan derivado de la mala gestión de un ladrón y putero como Ábalos y un incorregible matón de taberna como Puente, al que Sánchez sigue elogiando.

Y tampoco se debió, claro, a una coincidencia que los inauditos cinco días de reflexión en los que Sánchez mantuvo el orden constitucional en vilo, haciéndose la víctima de la justicia y de la prensa, enmarcaran la creación de la cloaca de Ferraz que terminó encargando "eliminar" a la juez que investigaba a su hermano.

La última legislatura de Sánchez ha sido un descenso colectivo a los infiernos en el que indecencia e incompetencia se han convertido en las dos caras de la misma moneda.

O que tras la primera invasión de Ceuta y el robo de datos de su móvil llegara la voltereta sobre el Sahara. Y tras la voltereta sobre el Sahara la segunda invasión de Ceuta que ignominiosamente perdura.

¿Puede todo esto que tan someramente he resumido amortizarse a beneficio de inventario a la hora de pedir el voto?

¿Verdad que no? Pues a juicio de personas a las que apreciaba y respetaba como Margarita Robles o Pepe Bono, presuntos moderados que en el pasado fueron capaces de salirse del carril de la obediencia debida, resulta que sí. Ver para creer.

Esta atrabiliaria pérdida del oremus por quienes quedan ya marcados por sus más próximos como una "pájara" y un "probono" ha sido uno de los síntomas más desalentadores de la campaña. Qué manera de enfangar sus biografías en el decisivo tramo final.

Ya sabemos que nada se puede esperar de muchos que parecen tender la mano como ellos. Que a la hora de la verdad, el sanchismo con rostro amable es sanchista antes que amable. Que en este PSOE de comunión obligatoria, el gargantúa del fanatismo de partido engulle a cuantos tienen algo que perder o que temer.

Ocurría todo lo que ocurría y vosotros, diputados, tertulianos, intoxicadores, fulleros, vendepeines, tramposos… Vosotros, calladitos. Y calladitas.

Sólo Page y cuatro más han salvado el honor del socialismo.

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De todos los Caprichos de Goya que me sirvieron hace dos semanas de material didáctico, el que Sánchez y los suyos invocan a diario es el de "Que viene el Coco" de la ultraderecha.

Es inconcebible que una sociedad adulta pueda asustarse con una amenaza tan tenue e inconcreta como la que hoy representa Vox. Un partido que, si queda acotado a las últimas predicciones, sólo podría introducir cambios sustanciales en la política de inmigración y en línea con la deriva generalizada en la UE.

No descartemos que la mezcla de infantilismo y polarización haya llegado más lejos de lo que pienso y que ese miedo exagerado vuelva a tener peso a la hora de votar. Pero también podría ocurrir que, en línea con los sondeos, el susto se haya ido diluyendo a la par que la sobredosis de brío de Abascal.

En todo caso somos millones los que no sintiendo la menor afinidad hacia Vox, percibimos que su presencia como socio minoritario en un Gobierno centrado del PP implicaría riesgos mucho menores para la democracia que la perpetuación de los trúhanes que ahora mandan.

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Todo lo que ha ocurrido desde la disolución de las Cortes no ha disparado la "alerta antifascista", que el PSOE parece haber expropiado a Pablo Iglesias, sino la "alarma antisanchista".

Sea cual sea el resultado, estas no habrán sido unas elecciones limpias. Por un lado, porque el Gobierno ha boicoteado la aplicación de las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre la 'Ley de Nietos' y la consecuencia de ello es que están votando muchos descendientes de falsos exiliados. Si esos votos exteriores decantaran algún escaño, deberían ser anulados.

Por otra parte, porque la aprobación de hasta catorce decretos ley en periodo electoral, encaminados a comprar votos, pulveriza todos los récords anteriores. Incluidos los del propio Sánchez que bramaba contra los 105 a los que recurrió Rajoy y ha llegado a 215.

Es la única criatura de la democracia que ha aprobado más decretos que leyes. Y vosotros, en el chitón de las tarabillas.

En su empeño por conseguir que la comparecencia número 14 de un presidente como candidato desemboque en su investidura número 13, Sánchez ha elevado el listón del clientelismo a través del BOE hasta un nivel de obscenidad insoportable.

En paralelo, tanto TVE como el CIS han llevado su servilismo gubernamental al borde mismo del delito electoral continuado. O Tezanos sale esta noche por la puerta grande, o el banquillo con prisión preventiva debería estar esperándole.

¿Se imaginan que un alto cargo llevara ocho años falseando a conciencia el PIB o el IPC, alterando decisiones que afectan a precios y salarios y que eso quedara impune?

Por último, el propio Sánchez en sus mítines y entrevistas ha dejado una estela de insultos a periodistas y periódicos. Y ha refrendado su pretensión de erigirse en juez supremo, sentenciando qué imputados, e incluso qué condenados, siguen siendo inocentes al margen de lo que digan los tribunales.

La guinda a este desvergonzado desafío a la ética de la objetividad, a las fronteras entre la mentira y la verdad, lo ha puesto Begoña Gómez al hacer de espasmódica animadora de una marcha contra "el negocio del proxenetismo". Sin haber podido desmentir que ella era la contable en el que regentaba su padre.

Ni una sola dirigente del PSOE se ha atrevido a mentar este cadáver que saben perfectamente que tienen en el armario. Al menos desde que el publicista Paco de Narváez contó y documentó en EL ESPAÑOL su experiencia con la "chica de la oficina". Con la "hija de Sabi".

Y ni siquiera ha hecho falta que nadie las haya hecho callar. Para 'cuento de la criada' el de su autocensura parroquial y sectaria.

¿Alguien duda que esta praxis, desinhibida de toda restricción moral, marcaría la impronta de una nueva legislatura en la que el sanchismo pasaría de sus viejas palabras a nuevos hechos?

Los insultos a jueces, comunicadores y opositores abrirían el camino a las medidas represivas. Las absoluciones retóricas, a los indultos a familiares y amigos. La incomodidad expresa con el marco constitucional, a nuevos pactos con los españoles que dicen no serlo para cambiarlo. Para acabar con lo que despectivamente llaman "el régimen del 78".

Las bodas de oro de la Constitución que Feijóo celebraría por todo lo alto en 2028 se trocarían con Sánchez y sus socios en algo parecido a unas exequias fúnebres. Y a ese funeral sí que acudirían.

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La elección de hoy es, ante todo, un plebiscito sobre el apego de los españoles a la democracia constitucional pactada en el 78.

Si Sánchez prevaleciera, constaría en acta que la moralidad, la fuerza de los hechos o el castigo al mal gobernante habrían quedado relegados bajo la superstición ideológica, el mesianismo y el peso de los intereses creados.

Y al menos para mi generación y las contiguas no habría otra oportunidad sobre esta tierra.

Polibio predijo la degeneración de la República Romana, advirtiendo que la democracia se corrompe cuando la multitud se acostumbra a vivir de lo ajeno.

Las cifras sobre la actual composición del electorado deben tomarse con cautelosa preocupación. Porque auguran una peligrosísima tendencia.

Cuando Sánchez llegó a la Moncloa había 16,2 millones de españoles —funcionarios, parados o pensionistas— que vivían del erario y otros tantos asalariados y trabajadores por cuenta propia.

En teoría el aumento del empleo debería haber saneado ese equilibrio. Pero en la práctica ha ocurrido lo contrario. Porque el incremento del salario mínimo hasta un 75% durante este tiempo implica que ya son 2,75 millones los asalariados cuyos ingresos dependen de la prodigalidad del Gobierno.

Es obvio que hay que pasarlos de un platillo de la balanza al otro. Y que esa descompensación insana se acentuaría a medida que Sánchez siguiera contratando funcionarios, nacionalizando inmigrantes o bisnietos de falsos exilados. Y los españoles del "baby boom" siguieran jubilándose.

En un santiamén habríamos pasado del "¡Natalico, colócanos a tós!", como le pedían al ministro Natalio Rivas sus paisanos en Murcia, al "¡Perro Sanxe, súbenos el sueldo a todos!". Mordiendo impuestos donde haga falta.

Caciquismo por caciquismo, al menos el de la Restauración era reversible mediante las cesantías y no incorporaba a cineastas subvencionados como palmeros.

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Es hoy o nunca. Sánchez se presenta por sexta vez a unas elecciones generales y ya está pensando en hacerlo una séptima, tanto si gana como si pierde.

Feijóo le desafió el jueves a retirarse de la política, como hará él si no llega a la Moncloa a la segunda. Sánchez se llamó andana. Pero, aunque tensó el platisma para fingir que sonreía, ese emplazamiento le perseguirá siempre.

Esta noche sólo uno de los dos puede quedar en pie. Por eso lo que los españoles han de contestar al introducir su voto en la urna es quién merece la oportunidad de gobernar y quién el ostracismo político.

Es hoy o nunca. Sánchez se presenta por sexta vez a unas elecciones generales y ya está pensando en hacerlo una séptima, tanto si gana como si pierde.

"¿A quién elegís, a Jesús o a Barrabás?".

Yo ya he respondido a esa pregunta. ¿Y tú?

En 1812, Argüelles presentó la Constitución de Cádiz como quien muestra a un recién nacido: "Españoles, ya tenéis patria". Aquella criatura fue ahogada a los dos años y apenas revivió otros tres durante el Trienio Liberal de la década siguiente.

En 1868, al cabo de nuevas experiencias frustrantes, Santiago Ezquerra se adelantó a la literatura del Desastre con un diagnóstico desolador: "Forzoso es exclamar con el corazón contristado, con el llanto en los ojos, con el rubor en las mejillas, ¡los españoles no tenemos patria!".

Si en lo personal "la patria es la infancia" —Rilke—, en lo colectivo la patria es la Constitución, el paraguas que nos hace a todos libres e iguales.

Por eso durante los últimos 47 años y once meses los españoles sí hemos tenido patria. Lo que hoy se dilucida es si esa patria tiene o no suficientes españoles comprometidos con su defensa.