Cuando al ateo Sánchez sólo le queda el Papa.

Con su hermano, David, visto para sentencia por tráfico de influencias.

Con su esposa, Begoña, camino del banquillo en un juicio con jurado por apropiación indebida y el ministro Bolaños dándose de bruces con el CGPJ en su denuncia contra el juez Peinado.

Con su primer lugarteniente, Ábalos, a la espera de su inminente primera condena a muchos años de cárcel por cohecho, prevaricación y —tal vez— pertenencia a banda criminal.

Con su segundo lugarteniente, Santos Cerdán, imputado en un sumario por los mismos supuestos de corrupción y en otro por organizar una trama para tapar los eventuales delitos del gobierno y la Sagrada Familia de la Moncloa con nuevos actos delictivos.

Con su gran paladín, Zapatero, doblemente imputado por blanqueo de capitales y tráfico de influencias y por delito fiscal y contrabando dentro de una investigación que abarca desde esos collares que llevan camino de estrangularle, hasta el tráfico de oro y petróleo entre Venezuela y China.

Con su "fontanera en jefe", Leire Díez, imputada por cohecho, encubrimiento, obstrucción a la justicia y otros tantos delitos que él resume como "andanzas que nunca habría tolerado" pese a haber sido el percutor de todos ellos.

Con su ex fiscal general, García Ortiz, condenado por revelación de secretos, con un demoledor informe del Supremo contra su indulto y bajo fuerte sospecha de haber colaborado, a través de su mano derecha, Villafañe, en la trama de la "fontanera".

Con su directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, bajo fuerte sospecha de haber colaborado en la trama de la "fontanera".

Con su ex director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, bajo fuerte sospecha de haber colaborado en la trama de la "fontanera".

Con su presidenta del PSOE, Cristina Narbona, citada como testigo con obligación de decir la verdad sobre a qué se refería cuando whatsapeó a la "fontanera" que ya "sabía" lo que había hablado con Cerdán el día de la ‘cumbre de las cloacas’ en Ferraz.

Con su ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, investigado por fraude, falsedad y otros cuatro delitos cuando manejaba en la sombra el holding público en su propio beneficio.

Cuando al ateo Sánchez sólo le queda el Papa. Javier Muñoz.

Con su exjefe de gabinete, Juanma Serrano, investigado por su papel precursor y continuado en la trama de la "fontanera".

Con su muy cercana diputada, Isaura Leal, esposa del anterior, bajo fuerte sospecha de haber colaborado en esas "andanzas" de la "fontanera" —compañera de la FEMP— para favorecer a Vicente Fernández, a través de la exfiscal general Dolores Delgado.

Con su vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora, citado como investigado por las irregularidades del rescate de Air Europa, en cuyo impulso pudo intervenir también Begoña.

Con su director de la Oficina Económica, Manuel de la Rocha, a punto de ser citado como testigo con obligación de decir la verdad sobre este asunto en el que circularon bolsas repletas de billetes.

Con su gerente del PSOE, Ana Fuentes, imputada por falsedad documental al pagar de forma encubierta y mediante facturas falsas los salarios de la 'fontanera' y los gastos logísticos de la trama.

Con su secretaria de Organización, Rebeca Torró, sumida en el descrédito como impulsora de la nota oficial del PSOE en la que se tildaba como "resentidos, farsantes y oportunistas" a los colaboradores de la ‘fontanera’, poco antes de que aparecieran pruebas que la vinculan con numerosos altos cargos del partido.

"Torró está sumida en el descrédito como impulsora de la nota oficial del PSOE en la que se tildaba como "resentidos, farsantes y oportunistas" a los colaboradores de la ‘fontanera’"

Con su ministra portavoz, Elma Saíz, sumida en un descrédito, aun más ridículo que el de su alegre antecesora, por su incapacidad de responder con un mínimo sentido lógico a las elementales preguntas sobre el alud de casos de corrupción que sepultan al Ejecutivo.

Con su portavoz del PSOE Montse Mínguez, sumida en el descrédito tras esgrimir el grotesco argumento de que los jueces aceleran los sumarios que afectan a los socialistas “para hacer caer al gobierno antes del verano”.

Con su perro de presa, Oscar I, ahogado en su ponzoña para oprobio de la minoría adicta y vergüenza de la mayoría atónita ante un ministro que en vez de leyes segrega escupitajos contra ciudades y comunidades enteras.

Con su otro perro de presa, Oscar II, desintegrándose en el éter de sus repetitivas tarascadas contra los jueces, sin más oficio ni beneficio malversador que la manipulación de los medios de comunicación con fondos públicos.

Con su tramposo presidente del CIS, Tezanos, camino de una imputación por delito electoral continuado o, mejor aun, despendolado.

Con sus periodistas serviles, desafinando ya en el coro de voces sincronizadas, por temor a ser identificados entre ‘los 61’ que recibían consignas de la trama de la ‘fontanera’.

Con sus empresarios afines, marcando distancias tras el fiasco del Cercle d’Economía, dándole ya por "amortizado" y empezando a buscar nuevo cobijo.

Con sus alcaldes y concejales en pie de guerra contra el "superdomingo" electoral para no tener que unir su suerte con la suya.

Con su socio de gobierno, Sumar, en plena descomposición interna, acusaciones por abuso laboral incluidas, perdiendo ya en los sondeos cuatro de cada cinco escaños.

Con su ex socio de gobierno, Podemos, al borde de la extinción, entre los estertores de sus líderes radicales, rodando por la cuneta como juguetes rotos en pos del salvavidas de un sueldo en el Congreso o la Asamblea de Madrid.

Con su pinche de repuesto, Gabriel Rufián, ayuno de apoyos dispuestos a confundir progresismo con separatismo y cuestionado por sectores crecientes de su propio partido.

Con su dócil PNV, salpicado por la corrupción de los tubos reunidos y amenazado por las lenguas de fuego de un dragón llamado Bildu.

Con su estafado Puigdemont comprobando cómo la legislatura lleva camino de agotarse y él sigue en Waterloo, viendo crecer la hierba de las promesas incumplidas, a la misma velocidad que la intención de voto de Aliança Catalana a costa de Junts.

Con su propia credibilidad antropológica hecha añicos desde que, hace diez meses, testimonios que no ha sido capaz de refutar adveraron su estrecha relación lucrativa con los negocios de prostitución de su suegro, mientras clamaba por abolirla.

Al cabo de estas 31 calamidades —y me dejo unas cuantas—, cuando todo su andamiaje personal se desmorona a la par que su edificio político, cuandola ansiedad del cambio de ciclo se respira por doquier, al ateo Pedro Sánchez ya sólo le queda el Papa.

"Con sus periodistas serviles, desafinando ya en el coro de voces sincronizadas, por temor a ser identificados entre los que recibían consignas de la trama de la ‘fontanera’"

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"Ateo a secas": así se proclamó quien ahora se aferra a un par de pliegues de las faldas del Pontífice —inmigración, Oriente Medio—, fingiendo ignorar el conjunto de su vestidura moral, aborto y eutanasia incluidos.

La izquierda española siempre tuvo dos dogmas: la lucha de clases y la negación de la existencia de Dios.

El primero se le cayó con el muro de Berlín. El segundo ha quedado pulverizado este jueves en la misa de la Sagrada Familia bajo la sombra de Gaudí.

Desde los orígenes del PSOE, la religión fue su enemigo más íntimo. No sólo por la secular alianza entre el trono y el altar, sino porque el socialismo nunca toleró la competencia del clero en la salvación de la humanidad.

La religión era "el opio del pueblo". Punto.

Aunque nunca faltó un minoritario sector vaticanista, Pablo Iglesias y los suyos no necesitaban misas, catecismos ni sermones. Para eso estaban el casino obrero, los editoriales de "El Socialista" y el mitin dominical.

Luego, su compañero de viaje Manuel Azaña proclamó que "España había dejado de ser católica", como síntesis del espíritu de discordia que abocó a la II República a la Guerra Civil.

Durante la transición Felipe González, que llegó a definirse como un "cristiano con minusvalía" por haber perdido la fe, mantuvo una actitud distante pero respetuosa con la jerarquía católica. Era una posición pragmática porque, en su opinión, "ir contra la Iglesia en España es perder".

Todo cambió con Zapatero. El primer día que me invitó a cenar a solas con un amigo común en la Moncloa me preguntó si creía en Dios. Y no se arredró ante el estupor que me producía encontrarme en la sede de la Presidencia del Gobierno con una pregunta existencial formulada en tono de tertulia de colegio mayor.

—Te lo pregunto porque yo no creo en Dios. Y me preocupa el papel que sigue teniendo la Iglesia Católica en cuestiones legislativas de nuestra democracia.

Zapatero llevó esa reflexión a una confrontación sonriente. Alguien ha dicho que era "como lo de Azaña en versión Ikea".

Su talante y la nueva realidad social atemperaron el impacto del matrimonio homosexual, la ampliación del aborto o la eliminación de la religión del currículo escolar.

Pero Zapatero no asistió a ninguna de las dos misas que tuvieron lugar durante la visita de Benedicto XVI a España y sí lo hizo a ceremonias islámicas en Estambul y Damasco para impulsar su Alianza de Civilizaciones.

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Sánchez tampoco habría ido a la misa de León XIV en Barcelona si no hubiera sido por su ya descrito estado de necesidad. De hecho, fue el primer jefe de Gobierno que eliminó el crucifijo y la Biblia de su toma de posesión ante el Rey y ni las víctimas de la pandemia, de la Dana o de Adamuz le parecieron motivo suficiente para acudir a los funerales en su memoria.

Por eso su asistencia a la misa de la Sagrada Familia fue un anacoluto político. Una ruptura deliberada de la coherencia de su discurso sobre la impermeabilidad entre el ámbito religioso y el institucional.

Diré más. No fue un acto de respeto sino de impostura. No fue fruto de la transigencia sino de la desesperación.

Si todo se tambalea y un alarmante horizonte penal alborea ya entre la bruma, queda el último recurso de ponerse junto a quien acumula el prestigio de la consistencia.

Sánchez ha buscado en la figura del Papa un salvoconducto simbólico. Ni siquiera se plantea atenerse a sus enseñanzas, pero pretende seguir usando su silueta como fondo de pantalla.

Se trata de que los telediarios y los programas de Ruiz y de Cintora repitan "Sánchez y el Papa", "el Papa y Sánchez". Como si la simple contigüidad lavara los pecados de Moncloa y de Ferraz, sin examen de conciencia, dolor de contrición ni propósito de la enmienda.

La izquierda que despreciaba lo sagrado pasa así por la humillación de ver a su líder más desafiante y polarizador teniendo que "acogerse a sagrado" como los delincuentes y pícaros medievales.

"Cuando la izquierda se refugia en el Papa es que ha perdido la fe hasta en su propio ateísmo."

Quevedo explica cómo lo hizo "el Buscón don Pablos" cuando "el alguacil puso la justicia en sus pies y apeló por la calle de arriba dando voces". En ese momento estamos ahora: los jueces avanzan con rapidez y la prensa libre lo relata.

Ante males tan grandes, sólo cabía un gran remedio: "Yo, como vi malparada la cosa y que andaba la justicia sobre ello, retiréme a una iglesia y acogíme a sagrado".

Pero esa salida de emergencia no dejaba de ser un alivio temporal y efímero. El propio Quevedo lo advierte en boca de su pícaro vagabundo, obligado finalmente a huir a las Indias:

"Fuéme peor, como vuestra merced verá en la segunda parte, pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar, y no de vida y costumbres".

Ya puede ir pensando Sánchez en que le abran los brazos sus amigos Lula y Sheinbaum porque cuando la izquierda se refugia en el Papa es que ha perdido la fe hasta en su propio ateísmo.

Sólo le resta la fe en el poder y esa fe, a diferencia de la cristiana, agoniza en las encuestas y fallece con las urnas.