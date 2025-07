El ambiente en Moncloa no es de fin de curso, sino de fin de carrera. De final de la escapada. Después de lo de los prostíbulos al menos tres, y muy notables, están deseando irse de vacaciones para siempre.

Me cuenta uno/a de mis gargantas profundas que, tras el tremendo debate del miércoles, el optimismo impostado era tal que alguien del núcleo duro propuso a Sánchez aferrarse a lo que hace quince años bauticé como "el segundo chiste del caballo".

Me falta una segunda fuente, pero si "non è vero, é ben trovato". En ese núcleo duro hay varios que echaron los dientes junto a Rubalcaba. Y fue precisamente Rubalcaba quien me contó el chiste, almorzando un día en el comedor del altillo donde vivía en el Ministerio del Interior.

Ilustración: Javier Muñoz

Yo lo catalogué como segundo chiste del caballo para distinguirlo del genuino chiste del caballo, que era el que se burlaba de la propensión de la derecha a criticar a su líder -Aznar, Rajoy, ahora Feijoó- mientras estaba en la oposición.

"Sí, tú sigue hablando mal de tu caballo y a ver como lo vendes…", le decía el observador lúcido al correveidile madrileño de turno.

El segundo chiste del caballo estaba inspirado en una leyenda oriental y servía a Rubalcaba para ridiculizar la forma en que Rajoy aguardaba a que los hados le fueran propicios.