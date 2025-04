Si no fuera por el epígrafe cuarto, podríamos decir que los 265 folios del nuevo informe de la UCO sobre el 'caso Ábalos' sólo servirían para reafirmarnos en la acumulación de delitos perpetrados por el ex número dos de Sánchez, su asistente Koldo y el resto de la banda.

Su 'modus operandi' no podía ser más ramplón: adjudicaban contratos de mascarillas u obras públicas a quienes, con Aldama como intermediario, les sobornaban con pagos en metálico o especies. A esta segunda categoría correspondían las casas del ministro y su amante Jésica.

El propio Ábalos completaba la jugada colocando en empleos públicos tanto a esa como al menos a otra de sus "amigas íntimas", Miss Asturias por más señas, con la colaboración activa de altos cargos del Ministerio como la presidenta de Adif o el presidente de Renfe. A Jésica, que ni siquiera pisó su oficina, se la llevó luego a 13 viajes oficiales, aunque Transportes dice que "no sabe" cómo se pagaban.

Todo esto bastaría para sentar en el banquillo al exministro y una docena de personas más por los delitos de cohecho, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

La instrucción del Tribunal Supremo aun tiene un buen recorrido, pero no parece temerario pronosticar que tanto Ábalos como sus compinches directos serán condenados a largas penas de cárcel, atenuándose sólo las de aquellos que a la hora de la verdad perseveren en la senda iniciada por Aldama y colaboren activa y reiteradamente con la Justicia.

Pedro Sánchez como trasunto de Cary Grant en 'Con la muerte en los talones' de Hitchcock. Javier Muñoz

El repaso del material recopilado por la UCO, a partir de los mensajes intercambiados por Koldo y los demás, marca también el tono soez y barriobajero de quienes lograron hacerse con resortes clave del PSOE en la primera parte de la era de Pedro Sánchez.

Parafraseando la ironía de Thomas de Quincey, podríamos decir que se empieza saqueando el erario y se termina escribiendo "ostia" sin hache y "valla" con elle en vez de con y griega. También llama la atención que lo que sorprendía e indignaba por igual a Ábalos y a Jésica no es que vivieran de gorra en magníficos inmuebles, sino que llegara un día que alguien les reclamara la renta.

Sus nombres han quedado ya unidos para siempre a los de Roldán, Juan Guerra, Aída Álvarez, Bárcenas, Correa, 'El Bigotes', Prenafeta, Tito Berni y demás pícaros que se aprovecharon de su cercanía al poder político embadurnando nuestra democracia.

Es cierto que nunca un ministro había sido acusado de robar en el ejercicio del cargo y que eso ya sería de por sí un grave estigma para la trayectoria política de Sánchez, por haberle elegido y no haberle vigilado.

Pero lo mismo podría haberse dicho ya la semana pasada o mucho antes. Lo que cambia las cosas, en la medida en que implica un grave salto cualitativo, es ese epígrafe cuatro, incluido entre los folios 61 y 129 del informe de la UCO bajo el título 'Nuevos indicios ligados al rescate de Air Europa'.

***

En esos 68 folios la Guardia Civil "profundiza en la participación directa de Ábalos en la concesión" de los 475 millones del rescate de Air Europa, aprobado a uña de caballo por el Consejo del Fondo Asesor de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y a continuación por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre de 2020.

Para llegar a ese manantial hubo que cruzar unos cuantos puentes y la Guardia Civil ha encontrado pruebas de que Ábalos fue quien facilitó el acceso al menos a dos de ellos: la difusión de una nota de prensa preparando a la opinión pública para el rescate y la redacción de una carta de la SEPI a Air Europa anticipando el desenlace y facilitando la financiación de la compañía.

El copioso intercambio de mensajes entre los protagonistas demuestra que Aldama y Koldo lograron convertir al ministro en un 'conseguidor' al servicio de la familia Hidalgo, presionándole continuamente para que se plegara a sus deseos y fuera venciendo los reparos del Secretario de Estado Pedro Saura, empeñado en ceñirse como alto cargo a los procedimientos reglados.

Javier Hidalgo tenía contratado a Aldama por 10.000 euros al mes y presuntamente estaba dispuesto a pagar una cantidad mucho mayor por el rescate de Air Europa

La imagen resultante de Ábalos no puede ser más patética. Una vez "está dormido" a las 16.42, se supone que echándose la siesta tras una de sus comilonas. En otra ocasión el propio Koldo -invirtiendo la relación de servidumbre- se refiere a él como "el subnormal de Jose". Y añade: "Voy a volver a darle una ostia (sic)".

En un tercer lance Aldama le castiga marcando distancias. "Llama tú, por favor", le dice a Koldo. "A mí la verdad no me apetece: si me va a mentir, paso... Que el otro haga lo que quiera y listo".

El "otro" es Javier Hidalgo, el ansioso y mercurial CEO de Air Europa que tenía contratado a Aldama por 10.000 euros al mes y presuntamente estaba dispuesto a pagar una cantidad mucho mayor por el rescate.

De hecho, el temor de Koldo y Aldama, que aflora reiteradamente, es que Hidalgo recurra a lo que la UCO denomina "vías alternativas" y ellos queden excluidos del beneficio de la operación.

No existe, al menos hasta ahora, la menor huella de la intervención de la mujer del presidente en el itinerario del rescate de Air Europa

Ese es el contexto en el que la Guardia Civil sitúa el comentario de Aldama al asesor del ministro: "[Javier] está jodido, muy jodido... Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña".

Aunque esta ha sido la línea del informe que más revuelo ha generado, no es ni de lejos lo más importante. En primer lugar porque aunque sea verosímil -Air Europa financiaba al Africa Center y ellos se habían reunido varias veces-, eso no significa que la llamada sucediera. Aldama, Hidalgo y la propia Begoña Gómez deberían aclararlo, al margen de cual fuera su trascendencia.

Pero el foco no debería ponerse ahí. Así como no existe, al menos hasta ahora, la menor huella de la intervención de la mujer del presidente en el itinerario del rescate, el papel de Ábalos y los suyos está más que acreditado. La buscara o no, Hidalgo no necesitó ninguna "vía alternativa", salvo que fuera de manera coadyuvante, para lograr lo que finalmente obtuvo.

***

Es muy significativa a este respecto la "contraprestación" que recibió Ábalos "por las molestias generadas" durante el tira y afloja de la primera nota de prensa: diez días en un chalé de lujo de Marbella "gratis total" que la trama pagó de forma enrevesada, utilizando incluso a la madre de Koldo como canal.

Air Europa dice que no pagó el alquiler de ese chalé, pero no niega que pagara a Aldama mientras Koldo y él arreglaron el descanso de su guerrero. Por algo subraya la UCO que Javier Hidalgo llamó a Koldo inmediatamente antes de que este comunicara al ministro cuál era su recompensa.

Será difícil convencer a nadie de que Ábalos hiciera lo de Air Europa de forma altruista, mientras cobraba por las mascarillas o las obras públicas. O de que Javier Hidalgo no gratificara unos servicios de los que tenía constancia diaria.

Tanto Ábalos como Koldo mantuvieron contactos con el vicepresidente de la SEPI Bartolomé Lara Toro, poniéndole en relación directa con Hidalgo para que negociaran los últimos flecos del rescate

Y también es muy significativa, por supuesto, la capacidad de influencia que Ábalos, Aldama y Koldo ejercieron sobre una entidad como la SEPI, dependiente de Hacienda y no de Transportes.

No sólo facilitaron a la familia Hidalgo documentos reservados sobre su expediente, sino que incluso Aldama se jactó de haber logrado que se adelantara tres días el preceptivo Consejo del Fondo que tenía que aprobar el rescate antes de que lo hiciera el Gobierno.

Tanto Ábalos como el propio Koldo mantuvieron contactos asiduos con el vicepresidente de la SEPI Bartolomé Lara Toro, poniéndole en relación directa con Hidalgo para que negociaran los últimos flecos del rescate. ¿Lo hicieron por amor al arte?

Finalmente, el 2 de noviembre, la víspera del Consejo de Ministros, Koldo comunica a Aldama que ya pueden cantar victoria: "Te comento que me dicen que se aprueba ya y que no hay vuelta atrás. Para que sepas Air Europa es el primer punto de Hacienda".

¿Cuánto y cómo cobró la trama por el feliz desenlace de la operación? Responder a esta pregunta es el siguiente desafío que la UCO y el juez instructor deben afrontar, pero cabe recordar que EL ESPAÑOL publicó en octubre que se habían producido tres pagos en bolsas de deporte, en un chalé de una lujosa urbanización, por un importe de 500.000 euros. Según Aldama, todo lo que recibía Koldo lo compartía con el ministro.

***

El Gobierno insiste una y otra vez en que el rescate de Air Europa durante la pandemia fue una operación correcta, homologable a la de otras líneas aéreas en países como el nuestro. Puede que sea así, y un informe del Tribunal de Cuentas, rebosante de informes de otros organismos, lo avala.

La figura de un ministro ayudando a una empresa privada a conseguir una resolución favorable del Consejo de Ministros, por una "contraprestación" a cambio, es un hápax en nuestra democracia

Pero lo esencial es que la Guardia Civil ha aportado poderosos indicios de que el ministro Ábalos y otros altos cargos se dejaron sobornar para favorecer a la familia Hidalgo, manteniendo durante el verano y otoño de 2020 una frenética actividad a su servicio.

Nunca sabremos si el resultado hubiera sido el mismo o si los plazos -sobre todo los plazos-, condiciones y cantidades habrían variado de no haberse producido esa patente intercesión. Y el hecho de que se trate de una decisión del Consejo de Ministros genera una insoslayable responsabilidad política del presidente Sánchez, aun dando por bueno que su esposa no intervino "en absoluto", como acaba de decir en Pekín.

Sólo impulsando una minuciosa investigación interna sobre todos y cada uno de los trámites del expediente hasta descubrir cada tentáculo de la trama y facilitando sus conclusiones a la Fiscalía podrá Sánchez despegarse de este escándalo.

Podría alegarse que todos los presidentes han capeado casos de corrupción similares. Pero no es cierto. La figura de un ministro ayudando a una empresa privada a conseguir o al menos acelerar una resolución favorable del Consejo de Ministros, obteniendo una "contraprestación" a cambio, es un hápax en nuestra democracia pues nunca había sucedido antes.

Sánchez no podrá seguir desentendiéndose de lo que con tanto ruido y ramificaciones hizo su número dos. Y todos sabemos cómo se tradujo en español el título de aquella fantástica película de Hitchcock, 'North by northwest', en la que un avión perseguía al chico guapo a través de un desierto plagado de fantasmas.