Aunque todos consideramos la insensata moción de censura de Murcia como el punto de partida de estas dos semanas en las que la política española pareció volverse loca, hay que retroceder, casi dos meses más, para identificar el momento en que se manifestó el virus. Porque fue otra la palanca que desató el “vértigo” de esa “montaña rusa -certeramente descrita por Emiliano García Page-, en la que nunca tienes los pies en el suelo y terminas más o menos cerca de donde habías salido”.

Ilustración: Javier Muñoz

Ocurrió el domingo 17 de enero cuando, mostrando su moño más rampante, el vicepresidente Pablo Iglesias dijo haberse caído del guindo, o del caballo. “Me he dado cuenta de que estar en el Gobierno no es estar en el poder”, aseguró en el programa Salvados de La Sexta. Acabáramos. Si la cima no está en la cima, adiós piedra de Sísifo.

¿En qué basaba tan sorprendente disociación alguien que, para plasmar su voluntad en el BOE sobre cualquier asunto -hágase- sólo necesita convencer a su socio de coalición? Muy sencillo: en que “ningún rico ni poderoso está dispuesto a aceptar fácilmente una decisión, aunque sea democrática”. Y, a modo de concreción, en que “las patronales inmobiliarias presionan y a veces convencen al Ministerio de Economía e incluso dentro del Gobierno estás discutiendo con un ministro que hace suyos sus argumentos”.