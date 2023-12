López Miras: "Cuando Puigdemont proclame la República Catalana, ¿qué va a hacer Sánchez?"

Fernando López Miras (Lorca, 1983) cumple sus cien primeros días como presidente de la Región de Murcia al frente del primer Ejecutivo de coalición en la historia de la comunidad autónoma, conformado entre el Partido Popular y Vox.

Su voz ha entrado con fuerza en el debate nacional, y se suma a la de otros barones que denuncian que la Ley de Amnistía que el PSOE tramita en el Congreso acaba con la igualdad entre españoles.

Desde que inició su mandato ha sido de los primeros barones del PP en movilizarse en Madrid o Barcelona contra la Ley de Amnistía, incluso en defender una enmienda en Bruselas.

Cuando voy a Madrid y defiendo a la Región de Murcia, no lo hago como presidente del Partido Popular, sino como presidente de un millón y medio de murcianos. Si hablamos de la parte orgánica, es cierto que soy el decano entre los presidentes del PP a nivel nacional. Pero cuando llevo la iniciativa en Madrid o en Barcelona, cuando intento liderar alguna acción política a nivel nacional, lo hago desde la convicción de que la Región de Murcia es una parte muy importante de España.

Durante los últimos cuarenta años, a la Región de Murcia no se la ha tratado con justicia, no se la ha tratado con igualdad. Cuando se han tenido que tomar decisiones en Madrid, por parte de gobiernos de distinto signo político, nunca se ha priorizado a la Región de Murcia, y eso tiene que cambiar siendo protagonistas y teniendo presencia a nivel nacional. Por eso, el presidente de la Región de Murcia tiene que ser una parte importante cuando se tomen las decisiones a nivel nacional. Y creo que lo estamos consiguiendo.

¿Qué trámite seguirá la enmienda contra la Ley de Amnistía que defendió en el pleno del 29 de noviembre del Comité de las Regiones en Bruselas?

Era una enmienda referente a un dictamen sobre corrupción. El Comité de las Regiones es un órgano consultivo y, por tanto, sus dictámenes pasan a las instituciones de la Unión Europea. Lo que hemos conseguido ha sido incorporar la cuestión de la amnistía y cómo afectaba a España dentro de ese dictamen sobre corrupción.

Nuestra satisfacción es que se diga en ese informe que no se puede amnistiar delitos de corrupción, que es lo que se quiere hacer en nuestro país. En febrero, volverá a celebrarse un pleno del Comité de las Regiones y regresaré allí para hablar de esta cuestión.

¿Qué opinión le trasladaron en Bruselas sobre la amnistía?

El PP europeo tiene claro que con esa ley se está interviniendo en la separación de poderes, uno de los principios fundamentales de nuestro Estado de derecho y de nuestra democracia. También están convencidos de que la amnistía incurre en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, y aquí tendrá que entrar de oficio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de lo contrario el PP europeo lo denunciará.

Por su parte, el PSOE europeo está a favor de Pedro Sánchez, y lo pudimos comprobar. Creo que la Ley de Amnistía contiene cuestiones claras para que Bruselas tenga sospechas de que se está incumpliendo la separación de poderes y de que hay injerencias políticas en las resoluciones de los jueces. Y eso, va en el sentido contrario de lo que tiene que ser una democracia.

Con la Ley de Amnistía quien entra en la cárcel, ya no lo va a decidir un juez, lo va a decidir un político, y eso es muy peligroso, porque es lo que pasa en las dictaduras, que son los políticos quienes deciden quién entra en prisión y quién no.

Acaba de comparecer en la Asamblea Regional a petición propia, para anunciar que el Gobierno de la Región de Murcia recurrirá la amnistía al Tribunal Constitucional y ha pedido al resto de partidos políticos que se adhieran. ¿Puede adelantar algún argumento de ese recurso de inconstitucionalidad?

Los criterios que regirán nuestro recurso serán estrictamente jurídicos. No vamos a hacer un recurso basado en las opiniones políticas que pueda tener el Consejo de Gobierno. Va a ser un recurso fundamentado en la vulneración de principios de nuestro ordenamiento jurídico.

Nuestros servicios jurídicos están estudiando, punto por punto, la propuesta que ha hecho el PSOE y el texto definitivo que salga del Congreso de los Diputados. Le puedo avanzar que ese recurso girará en torno al quebranto del principio de igualdad entre españoles y entre territorios que consagra la Constitución.

En el mismo momento en el que se apruebe esa Ley de Amnistía, ya no vamos a ser todos iguales frente a la ley. También le puedo adelantar que habrá más recursos conforme el Gobierno materialice el pacto entre el PSOE, la izquierda republicana catalana y el partido del fugado Puigdemont, porque esos acuerdos vulneran principios de igualdad y financiación autonómica.

Además, también presentaremos un recurso si hay una inversión desorbitada para infraestructuras ferroviarias en Cataluña y no para la Región de Murcia, o si se pacta de forma unilateral que el Estado financia para el País Vasco el 50% de la Ley de Dependencia y para la Región de Murcia solo se sigue financiando el 25%. Todas estas cuestiones que generan una desigualdad y una discriminación manifiesta: las vamos a recurrir ante la Justicia.

Durante su comparecencia en la Asamblea regional, los discursos que se emplearon por parte de todos los partidos fueron muy broncos. ¿Cree que el clima de tensión política que hay a nivel nacional puede afectar en Murcia para cerrar acuerdos con el resto de grupos parlamentarios?

Espero que no porque creo en la política del diálogo y del consenso. De hecho, en mi anterior mandato me he caracterizado por llegar a acuerdos con las organizaciones empresariales, sindicales, personal sanitario… Pero me temo que aquí, los políticos socialistas están priorizando las decisiones de Pedro Sánchez y de su partido al interés general de la Región.

Desde luego, me cuesta entender que un socialista murciano esté de acuerdo con que su presidente apruebe una ley para que no entren en la cárcel políticos corruptos que han usado dinero público para intereses personales.

¿Qué le parece que Santiago Abascal afirmase en Argentina lo siguiente: "Habrá un momento en que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez"?

Se ha dicho por parte de Vox que son unas declaraciones sacadas de contexto. Yo no he escuchado las declaraciones, sólo he leído esa frase. Yo creo que todas estas cuestiones a quién más le interesa es al PSOE, para desviar la atención, porque consigue que no hablemos de la amnistía, que no hablemos de que se va a romper la igualdad entre los españoles y que no hablemos de los pactos de Pedro Sánchez con Bildu.

Por tanto, todos debemos ser responsables a la hora de hacer declaraciones, para no desviar el foco. Por supuesto, que si me pregunta qué opino de que a Pedro Sánchez se le cuelgue de los pies, pues no puedo estar más en desacuerdo. Pero es que ese no es el debate.

Por favor, no desviemos la atención, seamos inteligentes, no le hagamos la jugada a Pedro Sánchez. Seamos serios y también responsables a la hora de hacer declaraciones sobre esta situación. Aquí, lo importante es que Pedro Sánchez está pactando con un prófugo de la Justicia. Aquí, lo importante es que Pedro Sánchez está vulnerando la Constitución y Pedro Sánchez está pactando con los herederos de ETA, y que están poniendo el futuro del Gobierno en manos de los que no creen en España.

¿Qué opina de que Isabel Díaz Ayuso asegurase que sólo dijo "me gusta la fruta" durante la investidura de Sánchez?

Como sé que a Isabel Díaz Ayuso le gusta la fruta, la Región de Murcia es la que produce la mayor parte de las frutas y hortalizas de España: una de cada cuatro frutas y hortalizas que se exportan en España, se producen aquí, así que el lugar idóneo para Isabel Díaz Ayuso es la Región de Murcia. Por eso, le digo que la he invitado para que compruebe la excelencia en el cultivo de frutas de nuestros grandes agricultores.

¿Qué le parece que el vicepresidente autonómico de Murcia, José Ángel Antelo, haya participado en protestas ante la sede del PSOE en Ferraz y que también hiciera llamamientos para protestar en la sede de los socialistas murcianos?

De lo que haga cada uno representando a su partido político, debe responder cada uno. Yo respondo por lo que he hecho y a las manifestaciones que he acudido en nombre del Partido Popular.

¿Considera que en la política se están cometiendo excesos verbales que contribuyen a tensar el clima de la convivencia y que incluso provocarán algún incidente que lamentaremos?

Estoy totalmente convencido. Pero claro, cuando escuchas al presidente de todos los españoles decir que hay que levantar un muro, es muy difícil tener esa sensación de moderación y de responsabilidad.

Hace unos años, en las universidades se hablaba de los estudios, del trabajo, del deporte y de las aficiones, pero no se hablaba de política, salvo que hubiese unas elecciones. Sin embargo, hoy en día no hay encuentro en el que no se hable de política entre amigos, en la familia o en el trabajo, y en esos encuentros las personas tienen posiciones inflexibles y muy definidas. Estoy convencido de que eso no es bueno para la sociedad.

Hay que rebajar la tensión y la crispación y los políticos no podemos contribuir a generar más división social. Y eso tenemos que hacerlo compatible con denunciar con dureza, lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos una parte de responsabilidad importante para no dividir.

¿Cree que la presión política y social se extenderá tanto en la legislatura que se verá frustrada por un adelanto electoral?

Si le hablo de deseos, espero por el bien de España que la legislatura sea corta, porque necesitamos un gobierno que crea en la igualdad de los españoles y que fundamente sus decisiones en la Constitución. Y ese no es el Gobierno de Pedro Sánchez, ese es el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Pero si le hablo de lo que creo, la verdad es que no lo sé porque Pedro Sánchez ha superado todos los límites que cabría esperar de alguien que quiere presidir nuestro país, y cuando alguien no tiene límites, no sabes hasta dónde está dispuesto a llegar. Cuando Puigdemont proclame la república o la independencia de Cataluña ¿qué va a hacer Pedro Sánchez?

Hablamos de un político que dijo que no pactaría con Bildu y le ha dado la Alcaldía de Pamplona. Dijo que no habría indultos y están todos los golpistas indultados en Cataluña. Hace tres meses dijo que la amnistía era inconstitucional y ahora le ve un encaje maravilloso en la Constitución. Ahora dicen que el referéndum de autodeterminación en Cataluña es imposible, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en decir que es necesario para la convivencia?

Cuando Pedro Sánchez se dedica a pactar el Gobierno no en base a intereses progresistas, sino pedrosanchistas, no sabes hasta dónde está dispuesto a llegar. Creo que cuando alguien no es capaz de autolimitarse, como le pasa a Pedro Sánchez, los límites se los tiene que poner la sociedad, y más si es alguien con tanta responsabilidad como el presidente del Gobierno.

El Consejo de Política Fiscal fue tenso porque las autonomías del PP no quieren el objetivo de déficit del 0,1% que propone el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es el porcentaje que quiere Murcia?

El 0,3%, porque somos la región peor tratada en el sistema de financiación autonómica. Somos una región que cada año recibe 700 millones de euros menos que el resto de autonomías uniprovinciales y 450 millones de euros menos que la media.

Por tanto, no es justo que se nos exija el mismo objetivo de déficit que a los demás territorios. Por eso, solicitamos un 0,3%. Además, si eso lo comparamos con el objetivo de déficit que se ha autoimpuesto el Gobierno, vemos que esto roza... En fin, iba a decir la falta de vergüenza, pero no sé cómo calificarlo.

Que el Gobierno de España se autoimponga un objetivo de déficit del 2,9% y a las regiones le quiera poner un 0,1%, eso quiere decir que los ajustes y los recortes los tienen que hacer las comunidades autónomas, mientras que Sánchez y María Jesús Montero van a seguir derrochando lo que quieran.

Si Cataluña negocia unilateralmente su financiación. ¿Qué le pedirá Murcia al Ministerio de Hacienda para compensar que históricamente es una de las comunidades peor financiadas?

No nos conformaremos de ninguna manera con que se nos intente callar o compensar con las migajas derivadas de la negociación bilateral con Cataluña. Eso es ilegal: incumple el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Es inadmisible y no vamos a admitir ningún tipo de financiación o condonación de la deuda para la Región de Murcia, derivada de la negociación bilateral con Cataluña.

Lo que afecta a la Región de Murcia se habla con la Región de Murcia. Y además, se habla como dice la ley: de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal. Ya le adelanto que la única forma de corregir el maltrato al que se somete a esta comunidad autónoma, día a día, es reformando la financiación autonómica.

¿De qué medida está más orgulloso en estos 100 días en el Palacio de San Esteban?

No diría más orgulloso, pero de lo que me siento más satisfecho es de poder cumplir con lo que nos comprometimos. En política, la credibilidad lo es todo: es el aval del político para poder salir a la calle, para poder mirar a la cara a los ciudadanos, para poder volver a presentarse a unas elecciones y para todo en el día a día. La credibilidad es el motor que tiene que mover a un político y se consigue cumpliendo los compromisos.

En mi investidura dije que lo más importante era aprobar los presupuestos, antes del 1 de enero, porque aprobar los presupuestos supone los cimientos de la política que desplegaremos durante 2024. Estos presupuestos son los más altos de toda la historia de la Región de Murcia, con más de 6.500 millones de euros. Eso supone que vamos a reducir las listas de espera en Sanidad; reforzar la Atención Primaria; implementar planes de salud mental; vamos a reducir las tasas de absentismo escolar; reforzar la oferta de Formación Profesional; el plan plurianual con las universidades de Murcia...

Precisamente, durante la tramitación de los Presupuestos regionales, han cedido a la pretensión de Vox de recortar un 25% las ayudas públicas a la patronal de empresarios Croem y a los sindicatos. ¿Teme que esa decisión le pase factura al Gobierno?

Los discursos de investidura son más importantes y trascendentales de lo que en un primer momento puede pensar la gente. En ese discurso, dije que los agentes sociales eran fundamentales, tanto la patronal como los sindicatos, y que este Gobierno creía en el diálogo social y lo iba a impulsar. Por lo tanto, estamos firmemente convencidos en el papel esencial y fundamental que tienen todos los agentes sociales en el día a día de la Región de Murcia.

Lo que vamos a hacer y lo que es la voluntad del Gobierno es que se fomente, como así lo dice la Unión Europea y la Ley General de Subvenciones, que todas las ayudas sean a través de concurrencia competitiva. Le aseguro que el diálogo social no se verá afectado y que los sindicatos y la patronal no van a dejar de prestar asistencia a la Comunidad Autónoma porque no tengan esa contraprestación.

Sin abandonar el tema de la tramitación de los presupuestos autonómicos para 2024. José Ángel Antelo anunció que están trabajando en un borrador de la modificación de la Ley del Mar Menor. ¿El vicepresidente había informado al presidente del Gobierno regional de que iba a realizar ese anuncio?

Las competencias pertinentes al Mar Menor están en una Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Nosotros hemos anunciado muchas veces que no vamos a dar un paso atrás en la protección del Mar Menor. Esa propuesta de Vox la desconocemos y no sabemos los aspectos que quieren reformar. Por tanto, no puedo hablarle de la propuesta de Vox porque la desconozco. Ahora mismo, la postura del Gobierno de la Región de Murcia es la que siempre hemos dicho.

¿La coalición con Vox podría sufrir algún tipo de fricción durante el mandato porque está condicionado como socio de gobierno por empresarios con fuertes intereses en el sector agrícola y ganadero, como Luis del Rivero?

Sinceramente, no quiero darle mi opinión porque sería demasiado presuntuoso opinar sobre otro partido político. Yo puedo opinar sobre lo que sé y sobre lo que veo. Las relaciones con José Ángel Antelo y con Vox son buenas y son fluidas.

Aunque las comparaciones sean odiosas, pero se lo tengo que preguntar. ¿Era más sencillo negociar con la vicepresidenta Isabel Franco (Cs) o con el vicepresidente José Ángel Antelo (Vox)?

Isabel demostró ser una mujer valiente en una situación muy complicada para la Región de Murcia [la moción de censura que el PSOE pactó con Ciudadanos]. Para ella era más importante la estabilidad de la Región de Murcia, la palabra dada y los intereses generales, que las directrices de su partido político. Y eso es algo que valoro de Isabel y que le reconozco mucho.

José Ángel ha demostrado ser un líder de Vox con las ideas muy claras y siendo conscientes de que somos dos partidos diferentes, porque el PP y Vox son partidos con diferencias en muchas cosas, pero ha demostrado una capacidad de responsabilidad muy importante. Ha sido capaz de anteponer el interés de la Región de Murcia y su estabilidad a esas diferencias. Hemos sabido ponernos de acuerdo en lo que nos une y en lo más importante para esta comunidad autónoma.

¿Cartagena se convertirá en provincia en esta legislatura para que esta autonomía abandone la uniprovincialidad?

Eso extralimita a la Comunidad Autónoma: depende del Congreso de los Diputados. Lo que le puedo decir es que Cartagena, para el Gobierno de la Región de Murcia, es una parte fundamental de esta comunidad autónoma, tiene una identidad propia y desde luego, hace una aportación fundamental a la Región y a España: en cultura, patrimonio, industria, turismo, agricultura... Nunca me encontrará oponiéndome y diciendo que es una barbaridad la provincia de Cartagena.

