Mazón: "No hay un debate sobre Feijóo en el PP. Toca defender a España y él es el mejor para hacerlo"

En solo año y medio al frente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (Alicante, 1974) ha logrado derrotar a Ximo Puig -uno de los barones socialistas mejor valorados- y gobernar gracias a un pacto con Vox que nació con estridencia.

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana recibe a EL ESPAÑOL en su despacho oficial en el Palau, desprovisto de cuadros. Las alcayatas de los que puso Ximo Puig esperan las pinturas que decida colgar el nuevo inquilino. "Impresiona estar aquí", reconoce.

Defiende su Gobierno "único" con Vox y dice que apoya sin fisuras a Alberto Núñez Feijóo tras el triunfo y la decepción del 23 de julio. Lo menciona siempre por el nombre y los dos apellidos, como signo de consideración, como los periodistas deportivos que no se conforman con citar a Nadal, a secas, y lo llaman Rafael Nadal Parera.

En tan solo dos meses ha demostrado su habilidad para llegar a acuerdos a varias bandas, como en la Mesa de las Cortes Valencianas, revelándose como un estratega perspicaz.

Entrevista a Carlos Mazón Vicent Bosch

Además de una carta de Ximo Puig, ¿qué se encontró cuando llegó al Palau de la Generalitat?

No me ha dado tiempo ni siquiera de asumir el trato de Molt Honorable. El otro día estaba en la constitución del pleno de la Diputación de Valencia y el presidente de la mesa de edad se dirigió a mí como Molt Honorable, y pensé al escucharlo que estaba en el acto Ximo Puig.

Me he encontrado con un personal con muchas ganas de trabajar, gente muy responsable que ha trabajado para distintos gobiernos y a los que agradezco su profesionalidad. Me han dado una bienvenida muy amable. Pero tengo pendiente un tour por el Palau de la Generalitat.

¿Qué lectura hace del resultado de las elecciones generales?

Una lectura evidente: que el PP ha ganado las elecciones en la inmensa mayoría de provincias de España, y en todas las de la Comunidad Valenciana. En solo dos meses, el PP valenciano ha crecido en 55.000 votos.

El cambio que hemos impulsado se consolida, pero las incertidumbres que se ciernen sobre España son preocupantes, y también sobre la Comunidad Valenciana. Sánchez es el ninguneo en financiación, agua, inversiones... y Feijóo es el compromiso con esta tierra. Tenemos a un presidente del PP que ha ganado las elecciones y está dispuesto formar Gobierno para hacer lo que necesita España, y a otro dispuesto a hacer cualquier cosa para formar Gobierno.

¿Ha hablado con Feijóo? ¿Qué le trasladó?

Su determinación a acudir a la investidura con toda la autoridad moral de haber logrado una mayoría en las urnas y con ganas de defender a España. Yo me alegro mucho y le animo a ello, porque todo el PP coincide en esto.

¿Debe proponerle a él Felipe VI?

Espero que sí, es él quien ha ganado las elecciones. Yo espero que así sea, porque es lo mejor para España y para la Comunidad Valenciana.

Esperanza Aguirre criticó a Feijóo tras las elecciones por haber dicho que prefería al PSOE como socio antes que a Vox. ¿Hay debate sobre si debe liderar el partido?

No existe en el PP ese debate. Todo el PP está unido en la defensa de España, y el mejor defensor de España que tenemos es Alberto Núñez Feijóo.

Ayuso dijo que en el PP "no están para fiestas" ¿Lo comparte?

Sí, porque España no está para fiestas. Nos habría encantado una mayoría absoluta, o una mayoría suficiente para gobernar de inmediato. Lo que nos preocupa es España, y España no está para fiestas. No lo está el precio de la compra, ni la financiación autonómica, ni el agua, ni lo que vamos a tener que pagar por las autopistas. En efecto, no estamos para fiestas.

Carlos Mazón, en su despacho del Palau de la Generalitat. Vicent Bosch

¿Están decepcionados por el resultado?

Todo lo que no sea gobernar con claridad no es la mejor noticia para el PP. El Partido Popular es un partido de gobierno, y eso es evidente. Esa noche todos esperábamos más. Ahora bien: tenemos la determinación de pelear. Toca pelear y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con una mayoría clara tras ganar las elecciones y con una mayoría absoluta en el Senado. También con muchísimos ayuntamientos y diputaciones, y con doce comunidades autónomas. Representamos a 8 millones de votos, tenemos las ganas y tenemos un líder para conseguirlo.

"No haber puesto en marcha el cambio que nos pidieron los electores habría tenido peores consecuencias que pactar con Vox"

¿Cree que su pacto de Gobierno en la Comunidad Valenciana con Vox ha contribuido a movilizar a la izquierda?

El pacto de la Comunidad Valenciana ha servido para que tanto el PP como Vox mejoren sus resultados. Hemos contribuido de manera especial, incluso mejorando nuestros resultados de hace dos meses. No haber puesto en marcha el cambio que nos pidieron los electores habría tenido peores consecuencias para nosotros de cara a las elecciones. La gente había pedido cambio, y no los podíamos defraudar.

Es cierto, pero también lo es que el PSOE ha crecido gracias al mensaje del miedo a un pacto con Vox como el valenciano, pero a nivel estatal.

Los grandes entrenadores de fútbol, cuando antes del partido esperan ganar 3-0 y acaban ganando 3-2, dicen eso de que el enemigo también juega. Cuando el enemigo es el que convoca el partido, cuando lo convoca en el terreno que quiere, cuando lo hace para que cuanto menos público acuda al estadio, mejor, y cuando algunas normas parecen que incluso han cambiado a lo largo del partido, tiene aún mucho más mérito ganar 3-2.

Esto es lo que ha pasado. Convocar unas elecciones cuando se han convocado, con los impedimentos que se han visto y hasta con trenes parados de manera chocante... Cuando hemos visto la gran cantidad de voto por correo que se ha emitido, hemos constatado que han sido unas elecciones en un contexto muy difícil.

El PP, contra todos los elementos que ha podido poner Pedro Sánchez, ha salido al partido y ha ganado. Esto tiene que reforzar nuestra determinación. Si tenemos que ir a una segunda vuelta del partido, lo ganaremos. O si en lugar de ser una final, es una liga, pues vamos a ganar la liga.

¿Ve una mano negra en los trenes que no pudieron viajar por el incidente del domingo electoral?

No tengo datos, y las teorías de la conspiración no van conmigo. Lo que sí sé es que en España jamás se había votado a más de 40 grados y con millones de personas de vacaciones. Hay comunidades donde está prohibido porque no fomenta la participación. Hemos ido a unas elecciones donde el Gobierno no fomentaba la participación. Con el paso del tiempo se le dará más valor a la victoria que ha conseguido Alberto Núñez Feijóo.

¿Ve responsable a Vox de la movilización de la izquierda? ¿Debería el partido de Abascal haber moderado su mensaje?

Sobre los resultados de Vox habrá que preguntarle a Vox. Yo no puedo responder por los resultados de un partido político que no es el mío.

¿Qué piensa al escuchar a su socio de Gobierno decir que “la violencia de género no existe”?

Ya lo dije. Salí públicamente a desautorizarlo y él mismo rectificó. Me pareció un error garrafal, unas manifestaciones imperdonables.

¿Por qué accedió a incluir el término “violencia intrafamiliar” en el acuerdo de Gobierno? ¿Cómo se gestó esa definición?

El PP no cedió en nada. Nadie ha cedido en nada. Y creo que no tenemos la obligación de estar repitiendo lo obvio todos los días. Tenemos un programa electoral con más de 2.000 puntos donde se habla expresamente de esta cuestión. La trayectoria, los principios y los hechos del PP, y los míos particulares, están ahí, y no merecen que tengamos que estar continuamente dando explicaciones sobre esto. En ese juego de la izquierda no voy a entrar.

A Vox le parecía importante reflejar el término violencia intrafamiliar -que existe, y me parece bien luchar contra ella- y a nosotros nos parecía importante poner en marcha una vicepresidencia de Igualdad con un comisionado especial de lucha contra la violencia sobre la mujer, y todo el Gobierno valenciano está de acuerdo en eso.

El presidente valenciano, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Vicent Bosch

¿Lo exigió entonces Vox expresamente?

Yo no tengo por qué estar todo el día recordando que lucho contra la violencia machista. En el texto, por ejemplo, tampoco aparece de forma expresa que vamos a mejorar la vida de las personas con discapacidad y nadie duda de que es para mí una prioridad, que estaba en mi programa electoral.

La izquierda parece que quiera hiperventilar con algunas cuestiones, pero yo no tengo por qué justificar nada que no sea la verdad. Probablemente, esta estrategia de hacer tanto ruido con esta cuestión tenga que ver con lo que intentan tapar otros, los que han sacado los violadores a la calle, han cerrado los juzgados de violencia de género o han mantenido a 12 imputados por tapar, presuntamente, los abusos sexuales que sufrió una menor tutelada.

La vicepresidenta de mi partido fue la mujer que, siendo secretaria de Estado, consiguió el primer pacto nacional contra la violencia de género. Tenemos acreditado un bagaje. Quien tiene la hoja de servicios impoluta en esta cuestión es el Partido Popular.

"Mientras algunos estaban buscando líneas rojas, yo estaba buscando líneas rectas para cumplir con el mandato del pueblo valenciano"

El PP constató que tenía margen en el calendario, que podía retrasar el pacto con Vox a después del 23-J ¿Se arrepiente ahora de no haber esperado?

Me arrepentiría de haber hecho lo contrario. Mientras algunos estaban buscando líneas rojas, yo estaba buscando líneas rectas para cumplir con el mandato del pueblo valenciano. El pueblo valenciano dijo que ya estaba bien de subvenciones a los pancatalanistas o al hermano de Ximo Puig, dijo que ya estaba bien de ocultar datos sobre los centros de menores en la Comunidad Valenciana, o de pagar el impuesto de la muerte [así se refiere al impiesto de sucesiones].

Dijo que ya estaba bien de no recibir el agua o la financiación que merecemos. ¿Por qué tenía que permitir que todo esto siguiera ocurriendo? ¿Por qué unas elecciones provocadas por Pedro Sánchez tenían que manipular el autogobierno valenciano? Yo tenía que defender el autogobierno valenciano, nuestro Estatuto de autonomía.

¿Ha negociado con el vicepresidente y los consejeros de Vox su postura pública en asuntos como la violencia machista, los derechos LGTBI o el cambio climático? ¿Les ha pedido moderación?

Yo no tengo que tranquilizar a nadie. Yo lo que tengo es que ofrecer una imagen y una realidad de Gobierno unido. Y este es un Gobierno que dialoga mucho. A mí me gusta dialogar mucho con el Gobierno y con la oposición. Me gusta hacerlo. Este es un Gobierno que tiene muy claro que va a luchar contra la violencia machista, que la violencia contra la mujer es una lacra.

Nuestros hechos son los que nos van a juzgar. No el ruido sanchista. Yo no voy a permitir que el ruido sanchista me juzgue. Este Gobierno tiene muy claras sus prioridades. Luego cada uno en su partido puede usar un término que se asemeje más a su manera de pensar. Pero dentro del Gobierno tenemos muy clara la prioridad de defender a las mujeres.

Citaba antes la apuesta por su vicepresidenta de Igualdad, Susana Camarero. ¿Qué medidas concretas van a impulsar esta legislatura?

Soy muy optimista por el conocimiento que tiene en materia de Igualdad, por su bagaje y por su trayectoria. Tiene unas profundas convicciones, ha sido siempre una gran defensora de la igualdad, la diversidad y la lucha contra la violencia sobre la mujer.

Me vais a permitir que le dé a ella la oportunidad de comparecer y anunciar una línea de medidas, toda una línea de trabajo. Los consellers comparecerán en las Cortes, e incluso ella va a ir adelantando asuntos sobre los que estamos trabajando. Van a ser anuncios valientes, novedosos y avanzados. Y no solo anuncios. Se corresponderán con políticas reales.

Yo le pedí que, además de vicepresidenta y consellera, fuera la secretaria del Gobierno valenciano para que la lucha por la igualdad sea transversal en todas las áreas. Además, hemos aprobado la creación de un Comisionado especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer.

¿Aceptó rápido el reto?

Me pidió un día. Yo tenía claro desde hacía meses que si ganaba las elecciones llamaría a Susana Camarero. A ella le di mucho menos tiempo para pensárselo. Estaba en una muy buena posición en el sector privado, pero ha podido su vocación de servicio público. He de decir que todos los consellers han sido mi primera opción.

¿Los seis del PP o también los de Vox?

Todos. Este es un solo Gobierno.

Pero los tres de Vox los habrá elegido su partido.

Bueno, fruto del diálogo sale todo. Y nosotros practicamos el diálogo. No distingo, son todos miembros del Consell, eso es sagrado. Creo que Vicente Barrera va a ser un extraordinario vicepresidente y conseller de Cultura y Deporte. Porque lo estoy viendo, estoy viendo cómo se está preparando y cómo está seleccionando a los mejores.

Creo también que José Luis Aguirre va a marcar un antes y un después entre los consellers de Agricultura, y que la responsabilidad y la eficacia de Elisa Núñez, titular de Justicia, están fuera de toda duda. Estoy muy orgulloso de este Gobierno.

Carlos Mazón consulta unos papeles antes de atender a las preguntas de EL ESPAÑOL. Vicent Bosch

Salvo gran sorpresa, se va a encontrar a final de año con la misma infrafinanciación y con los 1.300 millones en ingresos ficticios que incluía Ximo Puig en los Presupuestos para poder invertir como la media española. ¿Hará usted algo similar o recortará para reducir el gasto?

Yo voy a mantener el tono reivindicativo por la compensación y la financiación que nos corresponde. Pero para reivindicar en los Presupuestos hay que hacerlo con rigor y responsabilidad. Se trata de demostrar que el gasto político superfluo se puede reducir. Y eso es compatible con una reforma fiscal que incentive la actividad.

Cifró en su día la rebaja de impuestos a los valencianos en más de 1.500 millones de euros anuales. ¿Cuándo se aplicará plenamente?

Es un plan de legislatura y vamos a ir asumiendo una medida tras otra en función de los estudios técnicos. Vamos a revisar el IRPF a la baja y empezaremos por algo que para mí es muy importante: el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Queremos ser la primera comunidad de España en convertir en progresivo este impuesto. No se puede seguir pagando un 10% por la compra de una vivienda. No puede ser, es una locura.

Por lo tanto, las viviendas más caras pagarán un poco más y las más baratas pagarán menos. También pondremos en marcha tipos súper reducidos para los jóvenes o rentas más bajas y que puedan acceder a una vivienda. La activación del mercado de la vivienda para nuestros ingresos vía IVA, y que compense la bajada de impuestos, es fundamental.

"Tenemos que prepararnos para cuando Europa cierre el grifo, y si fija limitaciones presupuestarlas, compensarlo con proyectos europeos"

¿Teme que coincida un descenso en la recaudación por estas rebajas con los ajustes que impondrá Europa?

Tengo toda la determinación de incentivar por fin una agenda de captación de fondos europeos que no se ha tenido en este tiempo. Se anunció un proceso para fichar técnicos especialistas que se han suspendido, ha sido una chapuza tras chapuza.

Crearemos una oficina específica de fondos europeos. Tenemos que prepararnos para cuando Europa gire la manivela. Si gira hacia las limitaciones presupuestarias, nosotros en ese momento tenemos que estar preparados para compensarlo con proyectos europeos ya trabajados.

¿Cuál es su propuesta para facilitar el acceso a la vivienda?

Pondremos en marcha una estrategia de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana. Se prometieron miles de viviendas y después de ocho años se construyeron cero. A mí me daría vergüenza acabar una legislatura así. Ni siquiera los puedo acusar de vagos, es una barbaridad. Menos para ser médico, hay mucha gente que quiere venir aquí y hay que bajar los impuestos para reactivar la economía.

¿Qué planes tienen para la radiotelevisión valenciana À Punt?

Primero, analizarla. Quiero revisar el contrato programa que cerró en funciones el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Mi principal objetivo es que los valencianos sientan la televisión como propia. Que la miren y la quieran, porque ahora no la ven. La televisión autonómica con menos audiencia es la valenciana, y eso significa que no se están haciendo bien las cosas. Tenemos que propiciar un proceso de reflexión.

Su 'conseller' de Educación avanzó una reforma legal para garantizar la exención del valenciano en las aulas de las zonas castellanohablantes. ¿Se plantea implantar el mismo modelo en zonas donde predomina el valenciano?

La primera medida, que es de justicia, será abordar el tema de las zonas castellanohablantes. Me parece una contradicción que estas zonas, decretadas así por la Ley de Uso del Valenciano de 1983, estén exentas de la asignatura del valenciano, pero te den las matemáticas en valenciano.

Es una contradicción que frustra la libertad que los padres piden para sus hijos. Esto no va en contra del valenciano, al revés. Lo mejor que podemos hacer es promocionar el valenciano y lo peor, imponerlo. No quiero generar odio al valenciano y hay partes de la Comunidad Valenciana donde se odia al valenciano por la imposición.

¿La Academia Valenciana de la Lengua va a seguir siendo la entidad normativa del valenciano?

Hay que hacer un esfuerzo en trasladar a las instituciones la paz y la concordia que se vive en la sociedad y que en este último tiempo se ha tratado de alterar en los despachos. Lo digo en general, pero vale para la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Queremos que entren en un proceso de homologación también los títulos de Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana. Nos parece que representan a una valencianía. Pero vamos a tener que hacer todos un esfuerzo de pedagogía para que llegue la calma en este sentido.

La politización de la lengua por parte de la Generalitat ha sido excesiva. Los acuerdos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua con entidades catalanistas no son el mejor mensaje para la paz social y lingüística en la Comunidad. De la misma manera que la Real Academia Española se acompasa a los tiempos actuales -creo que están a punto de aprobar la palabra spoiler- también la Acadèmia Valenciana tiene que ser sensible con la lengua que muchos valencianos hablan y escriben todos los días.

¿Advertirá su gobierno a las editoriales que no se admitirán libros de texto que contravengan lo que dice el Estatuto de autonomía en materia de símbolos e identidad valenciana?

El Gobierno valenciano no tiene que recordarle a nadie que debe cumplir la ley, lo damos por supuesto.

¿La Agencia Antifraude seguirá abierta?

La Agencia Antifraude seguirá y trataremos de mejorar al máximo su funcionamiento. Creemos en la transparencia.

¿Se volverá a fumar en las terrazas?

Tomaremos las medidas de acuerdo en breve y no sin contar con el sector, como hizo en demasiadas ocasiones el Consell de Ximo Puig.

¿Ha podido analizar el expediente de Tesla? ¿Cómo se encuentra la posible inversión de la compañía en la Comunidad Valenciana?

Tesla y otras inversiones pendientes están siendo fruto de un trabajo de continuidad y de responsabilidad conjunta, tanto del anterior Consell como con el actual. De tal manera, que vamos a seguir trabajando para tener el mayor nivel de posibilidades de inversión en nuestra tierra. Sabemos que ha habido conversaciones hasta la fecha y queremos retomarlas porque no vamos a renunciar a ninguna oportunidad de inversión en la Comunidad Valenciana.

En 2020 comió usted con Mónica Oltra. ¿Se esperaba la Oltra que vimos los últimos meses antes de su dimisión?

Me ha decepcionado. He llegado a importantes acuerdos con Oltra para desarrollar políticas sociales o infraestructuras en la provincia de Alicante. Me cayó muy bien y me pareció que hacía un esfuerzo. He lamentado mucho todo de lo que nos hemos ido enterando y que su trayectoria haya acabado de esta manera. Y me parece lamentable, sobre todo, que nadie en Compromís haya pedido perdón a la víctima.

Detalle de las manos de Carlos Mazón, durante la entrevista. Vicent Bosch

