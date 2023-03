¿Por qué no vota el PP en contra de la moción?

En este martes 21 de marzo de 2023, comienza la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. En Onda Cero, Carlos Alsina ha opinado que, más que una moción, se trata de una estafa, donde Vox votará la candidatura de Tamames porque sabe que no prosperará. La idea del Gobierno como beneficiario de la moción resuena en el resto de los matinales. En la COPE, Carlos Herrera ha valorado la alianza involuntaria (o no) entre el censurante y el censurado. En esRadio, Federico Jiménez Losantos ha explorado las opciones de Vox para salvar los muebles. En la SER, Àngels Barceló ha lanzado una pregunta al aire: si el PP está en contra de esta moción, ¿por qué no vota en contra?

