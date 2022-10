Antonio Sanz, número dos andaluz: "Sánchez no ligaría las pensiones al IPC si no hubiera elecciones"

El consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz (Jerez de la Frontera, 1968), es el cargo que cuenta con más experiencia política en este segundo mandato con Juanma Moreno al frente.

Conoce el partido a la perfección al curtirse de la mano de Javier Arenas en aquellos años de dura oposición y de "rodillo" del PSOE andaluz. También las instituciones, desde que fue elevado a una de las máximas responsabilidades en Andalucía como delegado del Gobierno de Mariano Rajoy.

Antes había rozado las mieles del éxito en 2012 cuando Arenas casi consigue gobernar con 50 diputados, años en los que se convirtió en uno de los mayores azotes del PSOE por el caso ERE.

Pero el destino le tenía guardada otra oportunidad, que sin duda está dispuesto a aprovechar tras convertirse en el nuevo hombre fuerte de Moreno. En un periodo, quizás más cómodo políticamente, pero con mucha responsabilidad para demostrar que se puede gobernar con mayoría de otra manera. Al menos, esa es la intención.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, responde a las preguntas de El Español

Usted estaba en el equipo de Javier Arenas, se quedaron en puertas de gobernar en Andalucía tras ganar unas elecciones. ¿Qué ha cambiado en Andalucía desde entonces para que haya ahora una mayoría absoluta del PP?

Durante la etapa de Javier Arenas, que fue también muy importante, se consolidó un partido o creció un partido de gobierno. Ahora lo que ha crecido es un buen Gobierno.

Lo que ha cambiado principalmente es que, por un lado, se han roto muchos estigmas, muchas mentiras del pasado que se encargó el socialismo durante décadas de contar en Andalucía. Y en estos cuatro años lo que la gente ha visto con toda normalidad es un Gobierno para todos los ciudadanos, abierto, dialogante, que resuelve problemas y que se anticipa, especialmente durante la pandemia. Y luego, un presidente sereno y moderado.

¿Qué enseñanzas puede sacar Alberto Núñez Feijóo de la victoria del PP en Andalucía?

Feijóo es garantía de buen gobierno y es un político más que consolidado. Lo que sí es verdad es que en estos momentos, en España, es más importante que nunca que pase a la oposición un Gobierno que está provocando un daño irreparable a la credibilidad, a la unidad, a la estabilidad, y que es incapaz de reaccionar ante la situación de crisis que vive hoy nuestro país.

"Vox se hizo mucho daño cuando votó en contra de los Presupuestos andaluces. Fue un punto de inflexión porque se autoexcluyó".

Y el ejemplo de Andalucía evidentemente es muy importante en este caso y, de cara al futuro, para unificar el voto en torno a la verdadera y única alternativa posible al Gobierno de Sánchez, que es hoy Feijóo y es el PP.

Por un lado, porque hay un amplio abanico de socialistas moderados que no se encuentran reflejados en el Gobierno de Sánchez, todo lo contrario; están muy molestos. Y por otro lado, porque hay votantes de Vox que han visto que el único camino posible de acabar con el Gobierno de Sánchez es votar a la única opción real y posible, y en este caso sería Feijóo.

Por tanto, el aprendizaje es principalmente la posibilidad del voto útil, real, de la unificación del voto para cambiar el Gobierno. Te encuentras muchísima gente en la calle que te dice que este Gobierno hay que cambiarlo.

Antonio Sanz: "Andalucía era un infierno fiscal, pero hoy es una de las comunidades autónomas más atractivas"

Respecto de Vox, ahora ya tienen mayoría absoluta, pero en la anterior legislatura sí contaban con ellos. ¿Hay que pactar con Vox o es mejor evitarlo?

Es evidente que un partido político como el PP siempre tiene que salir a conseguir la máxima confianza. Creíamos que era bueno consolidar un Gobierno que pudiera gobernar para todos. Se trata de reflejar la más amplia mayoría posible y para eso las posiciones tienen que ser moderadas, abiertas, dialogantes… Y creo que eso lo refleja perfectamente Núñez Feijóo.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante la entrevista.

Por tanto, creo que nuestra opción tiene que ser siempre conseguir la mayoría suficiente para demostrar que en este caso no sólo existe otra manera de gestionar, sino otra manera de gobernar, como estamos intentando demostrar en Andalucía, donde aun teniendo mayoría suficiente, permanentemente buscamos ir de la mano de otros partidos políticos, nunca sacar solos las iniciativas.

¿Cree que Vox ha tocado su techo?

Yo creo que ha perdido una referencia y ha perdido un lugar que en Andalucía ofreció durante un tiempo y que rompió. Hubo un punto de inflexión con su votación en contra de los Presupuestos. Ahí Vox se hizo mucho daño porque se autoexcluyó como opción útil.

"El impuestazo contra Andalucía supone una falta de respeto a la voluntad mayoritaria reflejada en las urnas por parte de los ciudadanos".

Para hablar de cosas concretas, ustedes han suprimido el Impuesto de patrimonio con el mensaje claro de que pretendían atraer a ricos o contribuyentes de Cataluña. ¿Esto como cuadra con el mensaje que siempre ha tenido el PP de igualdad en todas las comunidades?

Se trata de ejercer las competencias que cada uno tiene. A ver si ahora, de pronto, de la noche a la mañana, se van a discutir las competencias de cada comunidad. Como si discutiéramos ahora las que en materia foral fiscal tienen País Vasco y Cataluña. Madrid también las tiene y la ha ejercido. Y hasta ahora, hasta que Andalucía no lo ha hecho con todas sus consecuencias, pues el Gobierno no había creado un impuestazo que es claramente contra esta región y que supone una falta de respeto a la voluntad mayoritaria reflejada en las urnas por parte de los ciudadanos.

Lo que ha hecho Juanma Moreno es cumplir con su programa, con el que ganó las elecciones. A lo mejor es que Sánchez no está acostumbrado a que se cumplan los programas. En segundo lugar, Moreno ha equiparado a Andalucía con el resto de Europa, porque no hay un país que tenga el Impuesto de patrimonio.

Hay tres acusaciones concretas que se hacen en esa medida. La primera que favorece a los ricos...

Favorece la inversión en Andalucía, porque hay mucha gente que generaba mucho empleo y que se ha ido fuera porque era donde más impuestos se pagaban. ¿Por qué se marcharon? Porque era un infierno fiscal y hoy es una de las comunidades autónomas más atractivas desde este punto de vista, pero también en materia de simplificación administrativa.

Segundo, es a costa de servicios públicos que hay que recortar porque bajan los impuestos.

Todo lo contrario. Yo creo que lo que le ocurre a Sánchez es que todavía no se ha recuperado del fracaso electoral. A nadie se le ocurre mantener el discurso de que bajando impuestos se recauda menos, y eso puede afectar entonces a los servicios públicos, porque tenemos datos absolutamente objetivos.

En Andalucía hay 288.000 contribuyentes más y se han generado unos ingresos de 1,1 millones más como consecuencia de las cinco bajadas de impuestos. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos incrementado 2.000 millones de euros para la sanidad, 1.000 millones para educación y 400 millones más para la dependencia. Y eso lo hemos hecho no gracias a bajar los impuestos, sino bajando impuestos.

Y la tercera acusación es la de 'dumping fiscal' con otras comunidades.

Pero ¿el dumping fiscal qué es, que nos equiparemos hacia arriba? ¿El objetivo del Gobierno es ver quién tiene los impuestos más altos o trabajar como lo hace toda Europa pensando en atraer la inversión a través de favorecerla? No es justo poner el énfasis solo en el Impuesto de patrimonio, porque el gran abandonado de Sánchez es la clase media y la deflactación que hemos hecho a quien favorece es a los trabajadores.

"Andalucía también ha sido maltratada en materia presupuestaria incumpliendo el Estatuto de Autonomía".

Esta medida tendría que haberla puesto en marcha el Gobierno. Sin embargo, lo que está haciendo es recaudar impuestos para financiar la campaña electoral del Partido Socialista en España. Es lo que le preocupa, no ayudar a las familias, ni a los trabajadores ni a las clases medias de este país.

¿Llevarán ese 'impuestazo' al Tribunal Constitucional?

Lo estamos estudiando, pero sí nos vamos a defender con todas las herramientas jurídicas y políticas necesarias porque es un ataque a la autonomía y absolutamente intolerable.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en uno de los pasillos del Parlamento andaluz.

¿Está a favor de que se suban las pensiones, todas las pensiones según el IPC?

Yo creo que estamos de acuerdo en lo que tienen que ser márgenes de prudencia. Hay que ser sensibles con las situaciones, pero también es verdad que esa sensibilidad no puede poner en peligro al sistema y hay que ser cauto. Seguro que si no hubiera campaña electoral próxima o no fuera un año electoral próximo, habría decisiones que no se hubieran tomado de esta manera.

¿Por ejemplo, la de las pensiones?

Creo que la mayor garantía que tiene el sistema de pensiones es el acuerdo de los partidos políticos para sostenerla y garantizarla, como el Pacto de Toledo. Si eso se rompe, en el fondo se está poniendo en peligro el sistema.

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Andalucía junto con Cataluña es la comunidad que más inversiones va a recibir del Estado. ¿Le parece suficiente? ¿Está de acuerdo con las cifras que incluye ese proyecto?

Andalucía también ha sido maltratada en materia presupuestaria porque en primer lugar incumplen con el Estatuto de Autonomía. También con los fondos de empleo. Hay comunidades autónomas con muchísimo menos parados que nosotros que reciben seis veces más que Andalucía.

Una tercera causa de rechazo es que en el reparto de los fondos europeos, en concreto de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, Andalucía en estos momentos es la cuarta comunidad que menos recibe, siendo la más poblada.

Y por último, la infrafinanciación de 11.000 millones hacia Andalucía como consecuencia de los pactos de los socialistas con el nacionalismo radical. Nosotros hemos pedido que estos Presupuestos contemplaran un fondo de nivelación transitoria hasta que, al menos, se acordara un nuevo sistema de financiación, también para Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia.

Pero además no son creíbles en materia de inversión. Por eso ya han recibido tres enmiendas de totalidad, la de la AIREF, la del Banco de España y la del BBVA, que han desmontado absolutamente de principio a fin todas las previsiones de los Presupuestos del Estado.

¿Debe pactar el PP con el Gobierno en la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin cambiar el sistema de elección?

La pregunta es: ¿Quiere pactar algo el Gobierno de Sánchez? Es verdaderamente lamentable que se haya tardado tanto en llamar al principal grupo de la oposición para hablar de un asunto tan delicado e importante.

"No hay ni una sola causa en estos momentos de los ERE donde la Junta Andalucía haya renunciado a la acción civil".

Creo que no es el mejor camino y en ese sentido creo que el presidente Feijóo y el PP han dejado claro que su apuesta es que los acuerdos se firmen. Y luego Feijóo se ha comprometido a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando llegue al gobierno.

En cuanto a los ERE, hay cierta confusión sobre la recuperación del dinero defraudado. El otro día el consejero de Justicia admitió por primera vez que era muy difícil, y usted dijo que ya se habían recuperado 23 millones...

Yo se lo aclaro. La Junta de Andalucía no va a renunciar a ni un solo euro de lo que nos corresponde por el mayor fraude de corrupción que ha habido en la historia de este país. No hay ni una sola causa en estos momentos de los ERE donde la Junta Andalucía haya renunciado a la acción civil. Ni la va a haber. Lo que está habiendo es una gran confusión entre la parte penal y la acción civil de responsabilidad.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante la entrevista.

Y no podemos confundir porque ERE hay muchos, hay quienes han devuelto el dinero ya, hay quienes no tienen ingresos y aquí se llegó a un acuerdo en el Parlamento para seguir pagando los ERE porque se entendía que había una buena voluntad… Entonces, una cosa es lo que ocurre a partir de la sentencia, que es donde yo creo que está la confusión, y otra cosa es antes de la sentencia del Supremo.

Es verdad que hemos conseguido 23 millones de euros por ahora, pero también hay cantidades importantes en este momento pendiente de sentencia firme.

¿Qué cantidad?

En este momento hay una importante cantidad pendiente de convertirse en firme, muchas sentencias que nos generarían la devolución de los recursos y tendríamos que, lógicamente, recuperar parte del dinero.

Luego hay otra vía de la que no se habla, que es el propio Tribunal de Cuentas. Tenemos todas las vías abiertas para recuperarlo. Yo creo que hay un cierto interés en desenfocar, en este caso una situación que me parece grave, y es un Partido Socialista que discute una sentencia que dice que es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Y segundo, que se podía haber evitado.

El PP, como acusación, como denunciante, ahora se tiene que mojar, es decir, la Audiencia activa el trámite y pide que informen Fiscalía y las partes sobre si Griñán ingresa en prisión mientras se tramita el indulto. ¿Qué postura va a tener el PP?

Pues lo estudiaremos. No nos ha llegado todavía el expediente completo de esa petición. Lo hemos leído en los medios de comunicación, pero nosotros no lo tenemos. Tenga en cuenta que lo primero es saber quién ha pedido el indulto y quién no lo ha pedido.

En lo personal, ¿a usted que le parece? ¿Debe ingresar en prisión?

Tenemos que deslindar claramente la parte humana. Lógicamente, todo el mundo es sensible en este caso, pero yo creo que hay que abstraerse y la posición que tenemos que tener es la de respeto a la Justicia y a la decisión de los tribunales. Si la política puede mandar sobre la Justicia, es un mal síntoma. Si la política se impone a la Justicia, es un pésimo síntoma. Si discutimos la sentencia e intentamos buscar subterfugios es un mal sistema.

"Vamos a demostrar es que se puede gobernar con mayoría de otra manera y ser el Gobierno más dialogante que haya habido".

Lo estamos estudiando, pero claramente le digo que, desde luego, al único que no le pueden discutir su posición sobre esta materia, porque hemos sido denunciante y acusación, es al PP.

¿Qué cree que hará Pedro Sánchez con el indulto?

No tengo ni idea. Lo que sí le digo, mi opinión claramente, y vuelvo a separar lo que es la parte humana... Pero cuando se dice que es el hecho más grave, cuando vemos que estamos hablando de 800 millones de euros que era el dinero de los parados que se han perdido en una trama de corrupción... Ya no es que lo diga el PP, sino que lo dice la Audiencia y el Tribunal Supremo.

Entonces, ¿está en contra del indulto?

Nuestra posición ha sido siempre muy clara.

¿Puede tener un cargo en la Junta Juan Marín, exvicepresidente de la Junta de Ciudadanos?

Juan Marín es una persona que ha contribuido a la estabilidad del Gobierno de Juanma Moreno, al Gobierno del cambio y ha sido responsable de áreas importantes en Andalucía como Turismo o Justicia. Nosotros lo que hemos decidido es abrir las puertas a la gente que viene a sumar y gente que venga a aportar, pero no lo estamos haciendo sólo con Ciudadanos, también desde las universidades, las empresas, los sectores económicos, los sectores profesionales...

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante la entrevista.

Entiendo que Juan Marín tiene la puerta abierta.

Yo creo que es saludable. Bueno, hasta ahora Juan Marín ya había decidido no estar en el Gobierno. Yo creo que habrá que ver otras opciones institucionales porque además el Gobierno ya está cerrado. No sé que opciones puede haber, pero estarán abiertas.

Ya lo último: es verdad que con mayoría absoluta se puede gobernar de otra manera, pero Andalucía puede marcar la política nacional con unas elecciones a las puertas. ¿Cómo lo están viviendo en estos primeros meses?

No es lo mismo el Gobierno que llegó, que era el Gobierno del cambio a este, que es el Gobierno de la Andalucía líder. Queremos ser líderes económicos en creación de empleo, en motor de este país. Y es posible y es creíble.

Juanma Moreno lleva en su ADN esta manera de ser moderada, respetuosa, abierta, tolerante, seria y no lo va a cambiar. Por tanto, lo que sí vamos a demostrar es que se puede gobernar con mayoría de otra manera y ser el Gobierno más dialogante que haya habido. Andalucía va a ser pionera en eso.

