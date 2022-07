Feijóo: "No ha habido un Debate del estado de la Nación, sino un debate del estado de la coalición"

Alberto Núñez Feijóo cierra en las páginas de EL ESPAÑOL el Debate sobre el estado de la Nación celebrado esta semana, en el que no pudo participar por no ser diputado pese a ser el jefe de la oposición. En esta larga entrevista, relata lo que hubiera dicho de haber estado en la tribuna.

El encuentro se publica en tres partes. La primera analiza la situación económica que atraviesa el país. La segunda evalúa la salud de la relación PP-PSOE. Y en ésta tercera desgrana las consecuencias del propio Debate.

El líder del PP acusa a Pedro Sánchez de haber utilizado las sesiones del Congreso para hablar a sus socios de legislatura, en lugar de a los ciudadanos, porque su objetivo principal, dice, es "mantenerse".

Feijóo lamenta que el Parlamento debatiera la Ley de Memoria Democrática el mismo día que se cumplía el 25º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, lo que interpreta como una posible cesión a Bildu. Y recuerda que aunque ETA lleva diez años sin matar, no habrá desaparecido hasta que los terroristas y quienes les apoyan condenen los asesinatos y colaboren en el esclarecimiento de los crímenes.

¿Qué balance hace del Debate del estado de la Nación?

Yo creo que el presidente no ha hecho un Debate del estado de la Nación. Ha hecho una consolidación de su coalición de Gobierno. El presidente no le ha hablado a la Nación, les ha hablado a sus socios de que quiere mantenerse durante la legislatura.

Ha sido una semana muy intensa. Prácticamente en cinco o seis días se le entrega a Bildu la Ley de Memoria Democrática, al poco de celebrarse el 25º aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Y a Esquerra Republicana se le pide su acuerdo y, a las 24 horas de finalizar el Debate, se hace la visita del señor Aragonès.

A Podemos le compra las propuestas, esos llamados impuestos a la banca y a la energía, que lamentablemente no son más que impuestos a los ciudadanos en energía y en comisiones de la banca. Y además se lo ha comprado barato, porque se lo ha plagiado. No le ha costado mucho. Yo creo que realmente no ha habido un Debate del estado de la Nación, sino que ha habido un debate del estado de la coalición.

Como líder de la oposición, ¿es un problema no haber podido participar en ese debate? ¿Le hubiera gustado hacerlo?

Hombre, le mentiría si no le digo que sí, que me hubiese gustado participar, pero cuando asumí este rol sabía perfectamente que eso iba a ser casi imposible.

Consultamos a los letrados de la Cámara, que le trasladaron a nuestra portavoz que reglamentariamente eso no estaba previsto. Bueno, creo que alguien que cree en el Estado de derecho debe respetar el Estado de derecho y en este caso respetar el Reglamento de la Cámara.

Con ese hándicap de no estar en el Congreso, teniendo en cuenta que viene de muchos años de tener poder y además mayorías absolutas, ¿es muy difícil ser líder de la oposición?

No. El funcionamiento de nuestro actual Congreso de los Diputados ya no marca la agenda política en España. La marcan las divisiones y las desavenencias del propio Gobierno, que ahora se producen ya varias veces por semana, y lo marca la actualidad económica.

Es que cada semana que conocemos un dato, ya sea el IPC, ya sea el Producto Interior Bruto, ya sea el paro, sea el porcentaje de deuda, los precios industriales... pues eso es lo que marca la agenda en este momento. La división del Gobierno, el enfrentamiento en el Gobierno y el fallo estrepitoso de nuestra política económica.

Yendo al detalle del Debate, daba la impresión de que el Partido Popular iba a incidir mucho en los asuntos económicos, pero aproximadamente la mitad de la intervención de su portavoz, Cuca Gamarra, estuvo dedicada a ETA. ¿Cómo se explica esto?

Cuando oí este comentario revisé el discurso que la portavoz había hecho, y de 31 folios me salían seis, no más.

Es muy difícil abstraerse de un hecho histórico, y es que cuando la portavoz del Grupo Parlamentario Popular subía a la tribuna para pronunciar su discurso, hacía 25 años que el mismo día y a la misma hora se le metían dos tiros en la nuca a Miguel Ángel Blanco. Eso creo que es impactante para España, y para nuestro partido mucho más.

Me sorprendió que la presidenta de la Cámara no pidiese un minuto de silencio cuando empezó la sesión. Me sorprendió tanto o más que el presidente del Gobierno no aprovechase para pedir ese minuto de silencio.

¿Entonces atribuye falta de sensibilidad respecto a esos temas al presidente del Gobierno?

No es una atribución, ni siquiera es una crítica, es una crónica de la realidad. Y es que el Espíritu de Ermua nace por este atentado, y todos los partidos políticos, salvo Herri Batasuna, condenaron el atentado de una forma contundente. Las manifestaciones en todas las ciudades... la manifestación más grande que creo que se ha producido en la historia en Bilbao se produjo por ese atentado. Y ese atentado se estaba perpetrando exactamente hace 25 años, ese día y a esa hora.

¿Hay algún motivo para no pedir o no plantear algo? Un minuto de silencio es una manifestación explícita de la Cámara. El hecho de que estemos aprobando durante el aniversario de Miguel Ángel Blanco la Ley de Memoria Democrática que Bildu impone al Gobierno no sé si es un error político grave o es una provocación. No sabría calificarlo.

¿Usted cree?

Supongo que en los próximos meses sabremos si fue Bildu el que condicionó que esa ley tuviera que aprobarse en torno al Debate del estado de la Nación, y el Gobierno, no sé si por error o también por alguna complacencia con Bildu, la pone en el Debate el mismo día que se asesina a Miguel Ángel Blanco.

Pero es que si no tenemos esa sensibilidad, si partimos de la base, como he oído en la Cámara, de que ETA ha desaparecido hace diez años… Es verdad que han dejado de matar hace diez años, pero ETA no ha desaparecido porque sus consecuencias siguen ahí. No solo por el dolor de las víctimas. Hay más de 350 asesinatos que están sin esclarecer.

Por tanto, ETA desaparecerá cuando condenen claramente los asesinatos y cuando colaboren en el esclarecimiento de los hechos. Y a partir de ahí, probablemente podamos ir no olvidando, pero sí sacando de la esfera política un hecho absolutamente lamentable de la Historia de España como ha sido el fascismo de ETA.

Por cerrar este tema, lo que ocurre es que siempre se ha dicho que ojalá que esta izquierda 'abertzale' participara en las instituciones. Se decía lo de “o balas o votos” y el propio Javier Maroto, que está en su equipo, decía que era bueno tener acuerdos con Bildu.

Mire, nosotros estamos en las instituciones con las personas que representan a Bildu en el Congreso y en el Senado. Por tanto, no nos levantamos de las instituciones porque ellos entren.

Ahora, lo que ética y moralmente, política aparte, es exigible, es pedirles que no digan que sienten el dolor que ha producido el asesinato de las víctimas como si fuese un accidente, como si choca un camión contra un autobús y se produce una serie de víctimas y hay gente que dice "siento el dolor de las víctimas". Pero es que esto no es un accidente, es que ni siquiera son "muertos", son asesinatos, son casi mil asesinatos y siempre nos olvidamos de una cosa: 10.000 heridos.

Entonces, ¿de verdad que no van a condenar y no van a colaborar con la Justicia? Nosotros somos respetuosos con el Estado de derecho. Están en las instituciones, pero si no pedimos esto es que puede volver a repetirse.

