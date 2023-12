El yate que vuela sobre el mar más grande del mundo: casi 15 metros de eslora y con placas solares

El yate The Open de Tyde y BMW. Tyde Omicrono

La industria de los yates de lujo ha experimentado una evolución significativa en los últimos años, dando lugar a embarcaciones que cautivan por su diseño innovador. Ejemplo de ello es Decadence, una creación que parece extraída directamente del universo de Star Wars. Incluso en España, figuras como el piloto Fernando Alonso o el empresario Amancio Ortega cuentan con barcos de este tipo que suelen utilizar en verano. Sin embargo, hasta ahora no se había visto algo como The One, el yate de lujo que vuela sobre el mar más grande del mundo.

Tyde, un conocido astillero alemán de yates de lujo, ha anunciado una colaboración con el estudio de innovación de diseño de BMW para construir el que han denominado como el "mayor yate de hidroala de lujo para particulares". Llamado The One, esta embarcación eléctrica por el momento sólo ha mostrado unas imágenes sobre cómo será su diseño y ha presentado algunas de sus especificaciones, entre las que destacan sus dos motores de 100 kW, sus 15 metros de eslora y la incorporación de paneles en su techo.

Estas dos compañías ya colaboraron anteriormente en la creación de Icon, un mini yate transparente con dos motores eléctricos. En este caso, The One es otro concepto diferente, ya que se trata de una embarcación eléctrica de hidroala (o hydrofoil, en inglés). Es decir, es un barco cuyo casco sobresale del agua a medida que aumenta la velocidad, gracias a la acción de un plano de sustentación que queda sumergido. Una técnica que le permitirá más rápido a la vez que disminuye la fricción entre el casco y el agua; y que evita la resistencia por formación de olas.

Con placas solares

Las imágenes presentadas por Tyde muestran que The Open contará con un diseño futurista y un espacio interior muy amplio, pero son sus especificaciones y características lo que más llama la atención de esta lujosa embarcación. Se espera que este yate tenga una eslora de 15 metros, una manga de 2,36 metros y una altura de 3,5 metros sobre la línea de flotación. Unas cifras que lo convertirán en el barco de hidroala más grande del mundo.

Al igual que el Icon, el nuevo yate que preparan conjuntamente Tyde y BMW se elevará sobre las olas a velocidad de despegue gracias a sus hidroalas activas y a sus dos motores eléctricos de 100 kW, que prometen ofrecer una velocidad de crucero relativamente silenciosa de 46 kilómetros por hora (25 nudos); pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora (30 nudos) sin humos y con poca estela.

El yate The Open 'volando' sobre el mar. Tyde Omicrono

Otra de las principales características de novedoso yate de lujo de 11,5 toneladas es que contará con un paquete de baterías de 400 kWh que le permiten recorrer hasta 92 kilómetros (50 millas náuticas) a velocidad de crucero; aunque la autonomía por carga a velocidad de desplazamiento aún está por desvelar. Lo que sí se conoce es que las baterías de la anterior embarcación Icon procedían del coche eléctrico i3 de BMW, por lo que es de esperar ver algo similar en The One.

En su exterior, también resalta que el techo de The Open estará totalmente cubierto por paneles solares que permitirán ampliar la autonomía del yate de lujo. Con capacidad máxima para ocho pasajero, también destaca el interior de esta embarcación, que es espacioso y está repleto de todo tipo de comodidades. Por ejemplo, el puente de mando dispondrá de dos plazas y una plataforma digital con una gran pantalla táctil, controles activados por voz, infoentretenimiento y prevención de colisiones basadas en inteligencia artificial (IA)

Los paneles solares del yate The Open. Tyde Omicrono

También contará con un camarote individual con una televisión con una pantalla grande y una mesa de trabajo, así como de otra espaciosa zona de dormitorio para otras dos personas y un baño totalmente equipado. Tyde no ha ofrecido los detalles correspondientes a la cocina y la zona de preparación de cocina, solamente que estará rodeada por unos sofás; pero sí que ha confirmado que The One transportará 110 litros de agua dulce y vendrá con una zona de tumbonas dobles en popa y un área para relajarse en la cubierta de proa.

Totalmente personalizable

Tyde asegura en su web que The One es un yate que permite "deslizarse sin esfuerzo sobre el agua " debido a que ofrece una "propulsión suave, silenciosa y respetuosa con el medioambiente". Y resalta que, con un 80% de ahorro de energía gracias a la reducción de la resistencia aerodinámica, su embarcación de lujo "supera a los yates diurnos convencionales, que consumen más de 150 litros de combustibles fósiles por hora".

El yate The Open de Tyde y BMW. Tyde Omicrono

Otra de las grandes características de The One es que se puede personalizar al gusto de cada cliente, como, por ejemplo, seleccionando el color del interior que más les guste. "Nuestro objetivo es utilizar el diseño pionero y la transferencia de tecnología inteligente del sector del automóvil para dar un impulso adicional a la alegría de la movilidad sostenible, típica de BMW", señala en un comunicado Stefan Ponikva, vicepresidente de comunicación y experiencia de marca de BMW.

"Con el Icon hemos demostrado lo elegante y lujosa que puede ser la movilidad sostenible sobre el agua. La continuación de la cooperación con BMW impulsa ahora el lanzamiento en otro segmento. El nuevo modelo —The One— aporta movilidad orientada al futuro a la parte de los yates diurnos", añade Christoph Ballin, director general y cofundador de Tyde. Un yate cuya producción comenzará antes de que acabe el año y cuyas primeras entregas se realizarán en otoño de 2024.

