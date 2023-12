La ingeniosa maleta a la que se le quitan las ruedas para no pagar por llevar equipaje en el avión

Las ruedas de las maletas Take OFF se quitan y se ponen fácilmente Take OFF Luggage Omicrono

Viajar en avión puede ser toda una aventura. Además de los posibles retrasos, cancelaciones y exhaustivas revisiones de seguridad, uno de los momentos más críticos se produce a la hora de comprobar si la maleta que llevas se considera equipaje de mano o hay que pagar un suplemento porque no cumple con los requisitos marcados por las aerolíneas, especialmente las de bajo coste, como Ryanair. Ya existían soluciones como el truco para ahorrar al facturar la maleta con Vinted, pero las maletas de Take OFF Luggage son toda una alternativa a tener muy en cuenta.

Esta pequeña empresa, lanzada en 2022 por el emprendedor Stephen Davis, ha causado sensación en EEUU (ha sido seleccionada por la presentadora Oprah Winfrey como uno de los regalos de estas navidades) con una idea aparentemente simple desaprovechada hasta ahora: unas ruedas de quita y pon que permiten convertir una maleta rígida en equipaje de mano en cuestión de segundos.

"Como soy un pasajero frecuente de aerolíneas económicas, no me lo podía creer cuando empezaron a cobrarme por llevar mi propia maleta hasta mi vuelo y subirla al compartimento superior", aseguró Davis en Detroit Bussiness. "Como el equipaje bajo el asiento sigue siendo gratuito, intenté encontrar una bolsa de ese tamaño en la que cupiera todo lo que necesitaba llevar". No encontró nada que le convenciera, por lo que terminó dedicando un año al desarrollo y las pruebas para tener el producto final listo para el mercado.

La maleta sin ruedas cabe bajo los asientos del avión Take OFF Luggage Omicrono

"Queríamos que te sintieras seguro de que puedes meter en la maleta lo suficiente para un fin de semana largo, sin tener que gastar dinero extra para ello", señala la página web de Take OFF Luggage. Allí se pueden comprobar las bondades de un equipaje con ruedas de 360° extraíbles, que garantizan un desplazamiento suave y se ponen y se quitan fácilmente, con sólo apretar un botón.

Así, su altura de 51 cm se reduce a 45 cm, lo suficiente como para caber bajo la mayoría de asientos de los aviones. El exterior dispone de una carcasa rígida e impermeable, mientras en el interior, la maleta tiene almacenamiento de doble cara y espacio suficiente como para un viaje de 3 a 5 días.

Además, como ya aprovechan otros productos como la mochila que permite llevar el doble de ropa guardándola al vacío, Take OFF Luggage también comercializa una pequeña bomba de aire para comprimir al máximo los enseres de cualquier viajero y que quepan más elementos, como calzado o artículos de aseo. En cuanto a la seguridad, cuenta con cerraduras de alta calidad protegidas por combinación de tres números.

Disponible en 5 colores distintos (negro, azul, oro rosa, champán y plateado), las maletas de Take OFF Luggage se venden directamente a través de su tienda online por un precio de 111,95 euros, en el que no están incluidos los gastos de envío.

