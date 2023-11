La última patente de Apple: unas gafas de sol inteligentes que se aclaran cuando te sacan una foto

Las Apple Vision Pro que se lanzarán en España en 2024 han sentado un precedente en la compañía. Los de Cupertino se han fijado en el potencial de las gafas inteligentes, un concepto que dio vida (demasiado pronto) a las ya inexistentes Google Glass. Las últimas patentes de Apple, recogidas por Patently Apple, revelan su intención de refinar esta idea hasta sus últimas consecuencias, en este caso con unas gafas inteligentes con función de gafas de sol.

Según recoge el medio, Apple ha publicado en la Oficina de Patentes y Marcas una idea tremendamente curiosa; unas gafas que podrían cambiar el tintado de sus lentes justo cuando nos hacen una fotografía. Es decir, que a la hora de que un usuario nos haga una foto con el flash de un iPhone, los cristales de las gafas pasarían de ser oscuras a ser transparentes.

Una muestra de la fijación de Apple por estas ideas radica en el hecho de que la compañía ha publicado hasta 6 patentes relacionadas con gafas inteligentes en este último mes de noviembre. Esta es quizás una de las más interesantes, ya que podría unificarse con otras ya presentadas por la firma anteriormente para futuros modelos de gafas inteligentes.

Unas gafas de sol inteligentes

Esta patente revela una idea harto curiosa para momentos de fotografía en grupo. Los usuarios que llevan gafas de sol usualmente tienen que quitárselas en las fotografías debido a que obviamente les tapan los ojos. Esto puede ser un engorro, ya que no siempre se tiene el tiempo para quitarse las gafas de sol, guardarlas, ponerse las normales, etcétera.

En este caso, las gafas (que tendrían un factor de forma clásico, como el de unas gafas normales) pasarían de un primer estado a un segundo estado (de claro a oscuro o viceversa) ante la exposición de una cámara. Por ejemplo, las gafas se mantendrían oscuras al aire libre y no sería hasta que una cámara apareciera en la ecuación que las gafas no se aclararían.

Situaciones representadas en la patente. Apple Omicrono

Las patentes recogen la forma en la que funcionaría el sistema y varios escenarios en los que se aplicaría. En un ambiente soleado, las gafas tendrían un estado oscuro en sus cristales. La interacción del flash de la cámara del iPhone o la presencia de la captura de imágenes harían que las lentes pasaran de estar oscuras a relativamente sombreadas o transparentes. De nuevo, pasar de un primer estado, a un segundo estado.

Así lo define Patently Apple, obviando el complicado argot usado en estas patentes. "La FIGURA 3 ilustra un ejemplo de control de la transmisión de luz visual durante [el disparo de una cámara]. Durante un período de tiempo, el usuario lleva las [gafas inteligentes] en un ambiente brillante y las partes 15a-b están en un primer estado (por ejemplo, oscuro) que está relativamente sombreado".

Situaciones representadas en la patente. Apple Omicrono

Las partes 15a-b se refieren a las lentes de las gafas "u otras partes de visualización que están sombreadas para reducir la cantidad de luz visible a través de los ojos del usuario". Estas partes podrían estar confeccionadas, por ejemplo, en un material electrocrómico. Al tomarse la foto, la cámara como tal enviaría un "mensaje" a las gafas para activar estas lentes y que pasen a ser transparentes.

Hay que recordar que este tipo de patentes no son más que ideas que podrían ver o no la luz en el futuro. Dada la cantidad de recursos que la compañía ha destinado a dispositivos como las Apple Vision Pro, no sería raro que viéramos estos avances reflejados en unas futuribles Apple Glass.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan