Un mes con el rival de Dyson que aspira en seco y mojado: ahora está a 250 euros en Black Friday

En casi todas las casas de España siempre hay un armario o rincón oscuro donde ocultar los productos de limpieza, un trastero desordenado con escobas, fregonas y toda suerte de cacharros. Los nuevos aspiradores de mano o los robots autónomos se presentan como la gran alternativa a todos estos instrumentos: sin cables y capaces de realizar múltiples tareas de limpieza más rápido y eficiente, con o sin ayuda de sus propietarios. Con este objetivo llega a la competición esta aspiradora y fregona de mano de Proscenic. Un tres en uno que hemos puesto prueba durante un mes en casa.

A mediados de septiembre Proscenic presentaba en España la Wash Vac F10, la aspiradora capaz de limpiar tanto en seco como en mojado y con la que he estado más de un mes limpiando el suelo de mi casa. Este aspirador viene a competir directamente contra el Dyson V15s Detect Submarine, el primer aspirador húmedo de la reputada marca. Entre sus cualidades está también la de autolimpiar la mayoría de sus componentes por sí sola. Pero Su precio de venta al público es de 299 euros, pero ahora está rebajado a 250,38 euros por el Black Friday, muy por debajo de los 949 euros del modelo tope de gama de Dyson.

Este aspirador de Proscenic pretende sustituir en las casas varios de los elementos de limpieza más tradicionales como la escoba, la mopa y la fregona; un tres en uno muy práctico para mantener la casa limpia a diario, pero que sigue enfrentado a ciertas barreras, según el piso y las preferencias de los usuarios.

Lo aspira todo

La máquina cuenta con tres modos de limpieza: modo smart, en el que el aspirador aplica diferentes niveles de absorción y la cantidad de agua con detergente, según lo requiera el suelo de forma automática; un modo max, en el que se aplica la potencia máxima y el rodillo mojado elimina manchas secas; por último, el modo succión, aspira los líquidos del suelo para ofrecer un acabado brillante y sin marcas.

El primero de estos programas lo he utilizado tanto con agua en el tanque de líquido limpio como en seco, para eliminar solo el polvo en los suelos cuyo material no puede mojarse, rellenado solo el tanque cuando quería fregar cocina y baños. Para ello, la aspiradora cuenta con dos depósitos, uno de agua limpia de 650 ml y otro de agua sucia de 600 ml.

Proscenic Wash Vac F10 Marta S.R.

Uno de los puntos fuertes de este aspirador es su absorción de los líquidos. Si se cae un vaso de agua, este instrumento lo recoge en cuestión de segundos casi sin dejar rastro y si se trata de un líquido pegajoso, puede limpiar el suelo con el agua y detergente del tanque limpio antes de que deje mancha.

Las ruedas traseras empujar al rodillo por el suelo reduciendo la fuerza que la persona debe ejercer para aspirar la habitación. Solo es necesario sujetar el mango y redirigir la dirección. Las ruedas también sirven para trasladar la máquina de un lado a otro cuando está apagada o en suspensión, para ello basta con pisar el aspirador y encajar su mango en vertical de nuevo. Eso sí, mientras se desplaza, si el rodillo sigue mojado, puede dejar gotas por el camino.

Proscenic Wash Vac F10 aspirando un zumo Marta S.R.

Otro de los inconvenientes de este modelo son sus dimensiones, el rodillo no alcanza todos los rincones y no puede girar fácilmente como lo haría un cepillo o una mopa para caber entre muebles. Otros aspiradores cuentan con distintos cabezales, como el modelo P11 Mopping también de esta marca, lo que facilita aspirar también el sofá y otras superficies, este no es el caso, solo está pensado para suelos lo más despejados posible.

Mantenimiento diario

La batería de 2.500 mAh dura lo que se tarda en aspirar unos 120 metros cuadrados de casa, unos 30 minutos. Después tarda algo más de una hora en recargarse desde su base, donde también se produce la autolimpieza.

Proscenic Wash Vac F10 cargando en la base Marta S.R.

Desde el tanque con agua limpia y detergente parte el líquido para aclarar el cepillo que gira en la base y el agua sucia que se genera llega al tanque frontal donde se quedan los restos. Ni una sola gota cae al suelo durante la limpieza, pero sí se produce bastante ruido, al igual que cuando se aspira. La máquina es ruidosa como la gran mayoría de aspiradores, más cuando se apaga.

El rodillo que recoge la suciedad se puede desmontar fácilmente para limpiarlo, porque, aunque cuenta con modo de autolimpieza, los pelos suelen atascarse en él y requiere de intervención humana para estar limpio.

Si no se limpia previamente, el cepillo deja marcas en el suelo cuando la Wash Vac F10 se usa como fregona. Además, el detergente que acompaña al aspirador en su embalaje no es muy fuerte como los que se pueden comprar en el supermercado y los suelos más grasos, como el de la cocina, no se quedan tan limpios como deberían.

¿Me lo compro?

Cuando se intenta realizar a la vez múltiples tareas, se corre el riesgo de no completar con éxito ninguna. Este es el reto al que se enfrentan aspiradores como el Wash Vac F10 de Proscenic, el cual no cuenta con accesorios para llegar a todos los rincones y su sistema de fregado a veces no acaba con la suciedad más resistente.

Proscenic Wash Vac F10 Marta S.R.

Sin embargo, para casas espaciosas donde la mayoría de superficies se puedan mojar y sus inquilinos tengan especial prisa, este equipo es una vía rápida fácil de usar que de una pasada acaba con varias de las tareas más tediosas de la limpieza diaria del hogar. Su montaje y mantenimiento es sencillo, aunque constante, y libera ese cuarto o rincón de escobas, mopas y fregonas tan comunes en las casas.

