Adiós a las Apple Vision Pro baratas: los planes para una versión asequible se habrían desechado

Aunque las Apple Vision Pro hayan sido presentadas en España, los rumores en torno a estas gafas de realidad mixta y a su futuro no cesan. De hecho, poco después del lanzamiento y de la revelación de su brutal precio, muchos afirmaron que Apple estaba considerando presentar una versión recortada de estas gafas. Apple habría cancelado estos planes.

Así lo asegura el analista Ming-Chi Kuo en su perfil de Medium, asegurando que Aple habría desechado por completo sus planes de lanzar una versión 'barata' de sus gafas Apple Vision. Y es que de nuevo, hubo rumores sobre un posible lanzamiento de esta hipotética versión para el año 2025, en una versión que reduciría drásticamente su precio.

Kuo se reserva el motivo de por qué Apple habría rechazado esta idea. Eso sí, asegura que si Apple no busca una forma de reducir drásticamente el precio y los costes de estas Vision Pro, el producto tendrá un éxito menor al esperado. El analista asegura que espera que se comercialicen entre 400.000 y 600.000 Apple Vision Pro, una cifra lejana al millón de unidades que estimaba la firma de Cupertino.

No habrá versión barata de las Vision Pro

Hay que aclarar que Kuo en ningún momento muestra animadversión contra el producto más ambicioso de Apple. Todo lo contrario; afirma que las Apple Vision Pro brindarán una gran experiencia a todos sus usuarios, pero echa un jarro de agua fría a aquellos que creen que este será el producto más exitoso de la compañía californiana.

Y no solo eso: Kuo asegura que no habrá novedades en torno a las Apple Vision Pro hasta al menos 2027, momento en el que entrará en producción una versiómn mejorada de las Apple Vision Pro, unas presumibles Apple Vision Pro 2. Hasta ese momento, Kuo especifica que Apple no lanzará más novedades en torno a esta gama de dispositivos.

Apple Vision Pro Reuters /Loren Elliott Omicrono

De nuevo, no hay un motivo oficial para esta supuesta cancelación. La idea más lógica podría radicar en el elevado precio de los componentes de las Apple Vision Pro. Si a eso le sumamos todo el proceso de I+D y desarrollo que Apple ha tenido que llevar a cabo para crear esta primera generación, es fácil entender que unas Apple Vision Pro recortadas en especificaciones tendrían un margen de beneficios mínimo.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan