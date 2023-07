Las Vision Pro serán muy limitadas: Apple reduce drásticamente la producción de sus gafas

Las Apple Vision Pro aspiran a ser el producto estrella de Apple y la revitalización de un mercado estancado como es el de la realidad virtual en España. No obstante, su precio no dejó indiferente a nadie, así como el detalle de que dichas gafas no saldrán a la venta hasta el año que viene. Una muestra de los problemas que estas gafas están viviendo sin haber salido radica en su producción, que se vería drásticamente reducida.

Las estimaciones desde el anuncio en la WWDC de Apple hablaban de una producción de al menos un millón de unidades, algo lógico debido a la expectación en torno a estas Apple Vision Pro. No obstante y según recoge el Financial Times, Apple se habría visto obligada a reducir dicha producción a tan solo 400.000 unidades en 2024.

Este es un importante revés para Apple, que ha depositado sus esperanzas en su nuevo producto, catalogándolo como el más importante desde el iPhone. Esta caída estaría motivada por la complejidad inherente de fabricar los componentes de las Vision Pro, así como otros problemas relacionados con la producción.

Las Vision Pro, en problemas

En un principio, voces de la industria criticaron el movimiento de Apple de dejar el lanzamiento de estas gafas en 2024. No obstante, según el Financial Times, el hecho de que haya un tiempo tan dilatado entre el anuncio y el lanzamiento de estas gafas estaría más centrado en la complejidad de su fabricación y no tanto en dar tiempo a los desarrolladores para crear sus aplicaciones para las Vision Pro.

Según el informe, Apple no estaría contenta con los resultados de producción de los proveedores asociados a la fabricación de las gafas, como serían los socios encargados de producir y fabricar las pantallas micro-OLED, así como las lentes lenticulares de las Vision Pro. Empresas por el momento desconocidas, ya que los prototipos de estos componentes se encargaron a Sony y a TSMC.

Apple Vision Pro. Apple Omicrono

Como resultado de estos problemas y de la complejidad de la fabricación de dichos componentes, Apple ha reducido drásticamente las estimaciones de producción de sus gafas a más de la mitad, citando fuentes internas tanto de los de Cupertino como de Luxshare, el fabricante chino que se encargará del ensamblado.

A esto se le suman declaraciones de proveedores únicos ubicados en China y que suministran componentes de las Vision Pro que han asegurado que Apple les habría pedido suministro suficiente para unas 150.000 unidades, bastante por debajo de las estimaciones.

Vision Pro de Apple. Apple Omicrono

Esta noticia llega poco después de la filtración sobre una versión reducida en potencia de las Apple Vision Pro, la cual estaría siendo ideada pero no producida a la espera de que el mercado se pronuncie sobre estas gafas. De esta forma, Apple estaría en conversaciones con fabricantes como Samsung o LG para la fabricación de unas nuevas gafas e incluso estarían buscando optar por la tecnología mini-LED para reducir el precio.

