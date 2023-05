Las revolucionarias placas solares contra la sequía: logran 10 litros diarios de agua gracias a la humedad

La llegada de las lluvias a buena parte de España es un hecho, inundaciones incluidas, pero la sequía prolongada a la que parecemos abocados no se solventará sin planes a largo plazo y, sobre todo, sin la ayuda de la tecnología. Ya existen productos y dispositivos pensados para la agricultura, como un colector flexible que guarda 5.000 litros de agua o un ingenioso invento para regar el campo gastando un 50% menos de agua, pero también son imprescindibles soluciones para el consumo particular. Y con esos fines no existe un sistema tan eficiente y contrastado como los hidropaneles de Source Global, que utilizan la energía solar para obtener agua potable del aire.

Lo que empezó hace cerca de 15 años cuando Cody Friesen, profesor de Ciencia de los Materiales en la Universidad Estatal de Arizona, fundó Zero Mass Water, ha ido evolucionando hasta un cambio de nombre (ahora la empresa se llama Source Global) y nuevos productos en su catálogo. Los responsables del "primer sistema de agua potable renovable del mundo", según su página web, han lanzado recientemente sus nuevos hidropaneles residenciales R3, para ofrecer agua de manera "limpia, segura y totalmente aislada de la red, en casi cualquier lugar del mundo".

Por fuera, los hidropaneles de Source Water parecen unas placas solares normales, pero su peculiaridad es que el sistema incluye en su interior unas membranas higroscópicas, encargadas de atrapar el vapor de agua del aire que pasa a través de ellas mediante un ventilador que funciona gracias a la energía solar. El agua convertida en vapor cae, se acumula y fluye a través de una serie de conductos para mineralizarla y ofrecer agua potable estés donde estés.

Crear agua del aire

Muchos de los sistemas capaces de extraer agua atmosférica necesitan altos niveles de humedad y de energía para funcionar correctamente. Soluciones como la presentada recientemente por un equipo de investigadores de la Universidad de Maryland se han centrado en la fabricación de materiales compuestos, que en ese caso son capaces de absorber hasta el 670% de su peso gracias a la humedad atmosférica y liberar rápidamente el 95% en forma de agua potable.

El enfoque de Source Global está más pensado para todo tipo de climas, hasta los más áridos. Y lo ha demostrado con creces en sus instalaciones en lugares como Australia, Omán, Dubái o Sudáfrica y también en comunidades en pleno desierto de Arizona (Estados Unidos), donde la empresa tiene su sede.

Una granja de agua en la Universidad de Arizona Source Global Omicrono

Los hidropaneles incluyen una placa solar tradicional encargada de alimentar todo el hidropanel. A ambos lados, dos paneles térmicos se encargan de crear un ambiente cálido para la generación del vapor de agua. "Básicamente, lo que intentamos es caldear al máximo el ambiente dentro del panel", explica Tom Borns en la web Abc15.

Para que funcione, un ventilador situado en la parte trasera del panel y accionado gracias a la energía solar es el encargado de aspirar el aire ambiental. Éste, cargado de humedad, entra en la máquina caliente, donde se convierte en agua. Unos cartuchos y conductos en el interior del panel son los que mineralizan el agua con calcio y magnesio y ajustan el nivel de pH para que esté lista para su consumo.

Dos hidropaneles de Source Global Source Global Omicrono

El H2O se va acumulando en un depósito de 31 litros situado en el interior del panel, que en el caso de la versión residencial puede estar conectado con otros depósitos bajo el fregadero o incluso en la nevera, para obtener agua potable en cualquier momento. "Nuestro objetivo es convertir el agua potable en ilimitada y hacer que la gente de Estados Unidos y de todo el mundo no tenga que preocuparse de qué va a hacer con el recurso más importante que pueda tener", sostiene Borns.

El rendimiento hídrico de cada panel depende mucho de las condiciones meteorológicas (cuando está nublado o de noche no produce apenas agua, ya que la placa solar no recibe energía), pero normalmente pueden generar entre 25 y 40 litros de agua a la semana. Según Burns, los hidropaneles tienen una durabilidad de hasta 15 años y pueden generar agua en zonas donde la humedad ambiental es de tan sólo el 7%.

Un precio asequible

Source Global lleva años distribuyendo su panel Commercial, que se utiliza en comunidades remotas, escuelas e instalaciones de 52 países en todo el mundo. Su nuevo producto, Hydropanel R3, está pensado para su uso residencial y por eso es más pequeño y ligero. Mide 1,8 metros de largo por 1,2 metros de ancho y algo más de un metro de alto cuando se monta a 45 grados, la inclinación ideal.

Se pueden instalar fácilmente en patios, jardines o en viviendas con cubiertas planas o inclinadas, y el agua en este caso se envía directamente a un tanque presurizado en casa, desde donde se puede dispensar en el grifo o el frigorífico designados. Cada Hydropanel R3 produce aproximadamente 180 botellas estándar de agua al mes y la empresa recomienda al menos un panel por cada dos personas que vivan en el hogar.

Hidropaneles R3 instalados en un tejado inclinado Source Global Omicrono

Su precio unitario es de 2.730 euros, y en él se incluyen el depósito, el kit de conexión doméstica y la garantía. El único pero es que es obligatorio adquirir al menos dos unidades, por lo que el importe más barato si quieres instalar hidropaneles en tu casa es de 5.460 euros.

Desde su web, Source Global incluye opciones de depósito de 75 y 150 litros disponibles disponibles para su compra con cualquier Hydropanel R3, algo especialmente recomendable para familias numerosas o en zonas donde las nubes pueden interrumpir con frecuencia la radiación solar. No se recomienda su uso en lugares donde se produzcan heladas prolongadas, ya que cuando las temperaturas alcanzan el punto de congelación, los hidropaneles entran en modo de hibernación y no producen agua.

