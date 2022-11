Los tres cruceros gigantes que Qatar ha convertido en hoteles en el Mundial: alojan a 12.000 personas

Todo está listo para que comience el Mundial de fútbol de 2022 en Doha (Qatar). Uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año que comienza este 19 de noviembre rodeado de polémica y con la dificultad de acoger a todos los aficionados en su escasa oferta hotelera. Para acoger a los 1,5 millones de aficionados que se esperan que invadan la ciudad, el gobierno qatarí convertirá en hoteles, universidades, containers y tres gigantescos cruceros de la compañía MSC.

[El estadio para el Mundial de Qatar diseñado en Alcobendas que se desmonta como un Lego]

La ciudad qatarí es un oasis en pleno desierto con lujo por todas partes, pero con solo tres millones de habitantes no cuenta con suficiente capacidad hotelera para duplicar su población con aficionados del fútbol de todo el mundo, además de acoger a los empleados, voluntarios y delegaciones que harán posible este evento deportivo. Al rescate han entrado tres megacruceros que quedarán atracados en el puerto de Doha desde el 19 de noviembre hasta el 19 de diciembre.

Los tres cruceros de MSC (World Europa, Opera y Poesía) servirán durante las próximas semanas como hoteles flotantes. El primero acogerá a aficionados que pueden reservar camarote durante un mínimo de dos noches, pero los otros dos ya están reservados. El gobierno ha destinado los lujosos camarotes del World Europa recién estrenado para las parejas de los jugadores de la selección inglesa.

World Europa

El inmenso MSC World Europa apenas cuenta con días de vida y está amarrado en el puerto de Doha a la espera de sus primeros pasajeros, o mejor dicho, huéspedes porque estas semanas será más hotel que crucero. En Doha han celebrado su ceremonia de inauguración el pasado 13 de noviembre, siendo el crucero más reciente, moderno y lujoso en incorporarse a la flota de la compañía. Su construcción comenzó en 2019 siendo obra del astillero Chantiers de l'Atlantique en Saint Nazaire.

Bienvenido a la familia de #MSCCruceros, #MSCWorldEuropa. Estamos felices porque el futuro de los cruceros ya está aquí. #TheFutureOfCruising https://t.co/1Wk2YhcFSZ pic.twitter.com/uI1ltzXwdg — MSC Cruceros (@MSCCrucerosESP) November 14, 2022

Entre sus cualidades como buque recién estrenado destaca por ser el primer buque de la compañía en propulsarse con GNL, gas natural licuado, un combustible más limpio inodoro, incoloro y no tóxico. Además, este buque incluye tecnología de reciclaje de agua con la que purificar las aguas residuales y un nuevo diseño de hélices que prometen reducir el impacto del ruido en la fauna marina.

[Así es el yate de Fernando Alonso: plagado de paneles solares y lujo en 18 metros de eslora]

No obstante, estas novedades no se harán notar mucho entre los primeros huéspedes del World Europa, el más grande los que aporta MSC al Mundial con 22 cubiertas y 2.626 cabinas para poder acomodar a 6.700 pasajeros. El buque mide 333 metros de eslora y 68 metros de altura y puede navegar a 22,7 nudos, aunque no podrá demostrarlo hasta después del Mundial cuando zarpará por primera vez en diciembre y realizará cruceros por el mar Mediterráneo. Su peso es de 215.863 toneladas.

MSC World Europa MSC Omicrono

Es posible que las novias y esposas de la selección inglesa sean alojadas en el exclusivo club náutico que está formado por 152 camarotes y dos suites. Incluso una piscina privada y servicio de mayordomo las 24 horas.

Esta no es la única curiosidad, presume la compañía de haber instalado "el tobogán más largo y sin precedentes del mar". Bautizado como The Venom Drop The Spiral, es una estructura de acero inoxidable que cae a lo largo de 11 cubiertas.

Tobogán del MSC Europa MSC Omicrono

El precio de todo este lujo parte de 2.214 euros para pasar nueve días en el club náutico. El coste por alojarse en este gigantesco crucero en camarotes más sencillos parte de los 212 euros por persona y día, aunque en las próximas semanas no hay opción para reservar estancia.

Opera

Donde sí es posible conseguir una habitación es en el crucero MSC Opera, un buque con más historia entre la oferta de esta naviera. El Opera fue el buque insignia de la compañía entre 2004, cuando comenzó a operar, hasta 2006, momento en el que fue relegado de categoría al estrenarse una nueva joya marítima, el MSC Musica.

No obstante, el barco que hoy pueden disfrutar los aficionados al fútbol en Qatar no es el original, en 2015 se renovó con nuevas tiendas, restaurantes y demás comodidades. Tiene hasta 13 cubiertas en las que elegir camarotes. Aunque en la ciudad hay una importante oferta gastronómica y los buques estarán atracados cerca de las instalaciones y centros comerciales que tendrán un papel crucial en la actividad del Mundial.

MSC Opera crucero MSC Omicrono

El Opera puede acoger a 2.579 pasajeros en 1.071 camarotes, algunos de ellos adaptados a personas con movilidad reducida. Además, cuenta con espacio para una tripulación de 721 personas. Este gigante pesa 65.591 toneladas y mide 274,9 metros de eslora y 54 metros de altura.

Entre sus comodidades incluye más de 10 espacios para comer o tomar bebidas de día o de noche. Las normas y prohibiciones del gobierno qatarí no se aplicarán dentro de los barcos, se podrá beber alcohol. Dentro del Opera, los pasajeros también pueden dedicar un rato a probar suerte en el casino después de los partidos o entretenerse en la discoteca y el teatro.

Al igual que el World Europa, este barco no se moverá de su posición en las próximas semanas para servir de hotel flotante, aunque puede navegar a una velocidad de 20,3 nudos. Pero el Opera sí ha realizado numerosos cruceros, en uno de ellos en 2019 impactó contra el muelle de San Basilio en Venecia y también contra el barco River Countess de la compañía de cruceros fluviales Uniword. No hubo heridos graves, pues ya habían descargado la mayoría de pasajeros.

Poesía

En último lugar, está el buque Poesía que junto al World Europa son los dos cruceros que el gobierno de Qatar usará para acoger delegaciones. El estilo y características del MSC Poesía son similares al del Opera con sus 13 cubiertas.

Inaugurado por Sofía Loren en el puerto de Doveren 2008 se construyó en el astillero Aker Yards también en Saint-Nazaire, Francia. Su principal ruta actualmente es el norte de Europa en la época de verano, pero este crucero se ha desplazado hasta Qatar con los otros dos modelos para la ocasión.

Crucero MSC Opera MSC Omicrono

Desde su enorme pantalla de cine al lado de la piscina puede que la tripulación se anime a poner algún partido para los pasajeros que no hayan conseguido entradas. Tiene capacidad para acoger a 3.013 pasajeros en los 1.275 camarotes y cuenta con espacio para 987 miembros de la tripulación.

El barco pesa 92.627 toneladas y mide 293,80 metros de eslora y 59,64 metros de altura. Esta enorme embarcación puede navegar a 23 nudos gracias a 5 motores diésel que mueven sus dos hélices.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan